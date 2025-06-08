Юрасов - Павлова — Дискурсивное исследование православной религиозной идентичности

Идентичность в социологии определяется как качество, являющееся результатом сознательного или бессознательного отождествления личности c социальной группой, с различными социологическими категориями, с идеями, социальными, этическими, эстетическими и другими нормами, с научными теориями путем избирательного и внутренне согласованного усвоения информации о нем самом как о единстве личностного и одновременно социального. С другой стороны, идентичность трактуется как процесс отождествления личности, групп, общества c какой-либо группой ценностей. Личностная или групповая идентичность является важным регулятором самосознания и социального поведения.

Религиозная идентичность понимается в настоящем исследовании как форма индивидуального или коллективного самосознания, которая формируется на базе формирования или осознания принадлежности к определенным формам религии. Она является социальным фактом или процессом отождествления себя с какой-либо религиозной доктриной, системой догм, воззрений, с определённой конфессией, с группой верующих.

Проблема религиозной идентичности, а особенно православной идентичности, состоит в том, что не до конца еще выявлены социальные маркеры измерения идентичности. Процессы идентификации, возникновение и становление религиозной идентичности, их сильные и слабые стороны, особенно случаи деформации религиозной идентичности, не раскрыты до конца в отечественном обществознании. Индексы воцерковлённости, которые используются в настоящее время, часто показывают парадоксальные результаты, когда личность или группы, обладающие по меркам одной теоретической парадигмы высоким уровнем православной религиозной идентичности, слабо знают основы вероучения и демонстрируют приверженность к различного рода оккультным и магическим практикам. В этом случае можно говорить о формировании специфических кентавр-идей, концепция которых была предложена Ж.Т. Тощенко.

Особый интерес вызывает круг чтения православных верующих, дискурсы какого типа и семантической наполняемости наиболее популярны среди них, какие дискурсы и нарративы оказывают наиболее сильное влияние на формирование и развитие православной религиозной идентичности.

Актуальность исследования связана с необходимостью выявления комплекса социальных ценностей, социально-психологических качеств личности и социальных групп, формирующих религиозную и квазирелигиозную идентичности. Под последней понимается принятие системы ценностей и норм, не отражающих полной, истинной и нормативной конфессиональной парадигмы, т.е. формирование различного рода ереси (от др.-греч. αἵρεσις – выбираю), сектантского мышления, сочетающего в себе элементы различных религиозно-конфессиональных семиосфер или даже формирование негативной религиозной идентичности, смысл которой состоит в принятии личностью и обществом навязанного извне критического неприятия собственной культуры, истории, социальной системы и государства.

Авторской гипотезой исследования является признание такого факта, что в религиозной коммуникации функционируют различные типы дискурсов, по-разному влияющих на формирование православной религиозной идентичности, которую формируют политический, художественный, идеологический, мифологический, философский дискурсы. Преобладание семантики художественного, политического и мифологического дискурсов приводит к деформации религиозных представлений, к формированию квазирелигиозного идеологического комплекса и квазирелигиозной идентичности, являющихся основой развития институциональных ловушек, неэффективных институтов, экстремистских и террористических идей и течений.

Настоящее исследование посвящено выявлению типов дискурсов, их определяющих, также выявлению и исследованию определённых социально-психологических качеств личности, которые делают возможность формирования религиозной веры, развитие религиозных эмоций и религиозного личного опыта переживания трансцендентных явлений.

И.А. Юрасов, О.А. Павлова — Дискурсивное исследование православной религиозной идентичности

Москва: ИНФРА-М, 2024. — 195 с.

ISBN 978-5-16-015265-3 (печатное издание)

ISBN 978-5-16-107736-8 (онлайн-версия)

DOI: 10.12737/1021279

Серия: Научная мысль

И.А. Юрасов, О.А. Павлова — Дискурсивное исследование православной религиозной идентичности - Содержание