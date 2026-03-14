В несектантских свитках «последние дни» — это прежде всего время прихода Мессии, Который воцарится вовеки, освободит людей от греха и рабства диаволу, и которому будут повиноваться небо и земля (см. рукопись «Мессия неба и земли», 4Q521 1 и 1-13). Здесь идея суда и наказания Господом нечестивых, столь важная для сектантских свитков, уступает место мысли о торжестве Божием и духовном освобождении.

Подобное мессианское понимание «конца дней» мы находим и в новозаветных Писаниях, когда св. ап. Павел говорит: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне» (Евр. 1:1?2; ср. 1 Пет. 1:20 и Иуд. 1:18). Оно и выступает как основное эсхатологическое понятие Нового Завета, отодвигая на второй план, но полностью не упраздняя учения о суде Божием в конце времен при втором пришествии Христа, когда «да будет Бог все во всем» (1 Кор. 15:28).

Протоиерей Димитрий Юревич - Эсхатология в кумранских рукописях - Архив журнала «Христианское чтение»

Санкт-Петербург: Санкт-Петербургская православная духовная академия, 2013 г.

Опубликовано: Христианское чтение: 2006 г., № 26, С. 111-122