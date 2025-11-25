Дорогие братья, соработники на ниве Божьей!

Книга, которую вы держите в руках, родилась не в тишине академических кабинетов, а в самом пульсе церковной жизни — из молитв, переживаний и ежедневного труда ради созидания Тела Христова. В сердце каждого настоящего пастыря живет один и тот же неотступный вопрос: «Кто будет нести это служение дальше? Кто встанет рядом, а однажды — и вместо меня?». Этот вопрос звучит особенно остро, когда мы видим необъятные поля, готовые к жатве, и понимаем, как отчаянно не хватает верных, подготовленных делателей. Именно эта святая ревность, эта пасторская забота о будущем Церкви и стала движущей силой для появления книги.

Тема воспитания новых служителей является не просто актуальной, а жизненно необходимой для духовного здоровья и будущего наших церквей. Это не дань современным трендам, а возвращение к фундаментальному приоритету, который заповедал нам Сам Господь и Его Апостолы.

Возможно, вас удивит формат этой книги — она написана не одним, а целым созвездием пасторов. Но в этом ее особая ценность и сила. Мы хотели, чтобы она была не монологом, а живым общением пасторского совета, где каждый делится тем, чему Бог научил его через многолетнюю практику служения, в чем наставил и как укрепил в Своем Слове. Перед вами — соборное размышление опытных пасторов, людей, чье служение отмечено не мирским успехом, а духовной плодовитостью и глубокой преданностью Писанию. Каждый из них — не теоретик, а практик, лично прошедший через радости и испытания наставничества. Поэтому книга дает уникальное сочетание библейской глубины и практической мудрости.

Забытый приоритет служителя - Воспитывая служителей по Божьему замыслу

Под ред. Е. Бахмутского, А. Вапровой и др. — М.: Экклезия, 2025. — 192 с.

ISBN 978-5-7454-1961-4

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