Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Захарян - Письма темных людей

Захарян - Письма темных людей
Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, History

1 августа 1509 года, ровно за десять лет до этой битвы за Штутгарт, в окрестностях итальянской Падуи в весьма возбужденном состоянии духа проснулся некто Иоганн Пфефферкорн. Сегодня его должен был принять император.

Иоганном, впрочем, Пфефферкорн был не всегда: еще недавно вы бы узнали его под именем Иосиф. Он был евреем из Богемии, племянником раввина. Теперь же ко двору Максимилиана I он прибыл как кельнский крещенный католик.

Чтобы понять, как Пфефферкорн оказался в Падуе и о чем он собирался беседовать с императором, нужно оглянуться на пять лет назад и посмотреть в 1504 год.

На дворе Высокое Возрождение: расцвет искусств и наук по всей Европе. Леонардо да Винчи работает над «Моной Лизой», а Микеланджело Буонарроти — над статуей Давида, Эразм Роттердамский учит древнегреческий, Никколо Макиавелли вдохновляется общением с Чезаре Борджиа (сыном того самого Папы Римского, чье имя станет впоследствии нарицательным), а Дюрер представляет пораженной публике недавно оконченного зайца.

И здесь же, в круговороте событий, иудей Иосиф Пфефферкон из Праги; что же, он ничем не хуже прочих — и он в эту бурную эпоху ищет смысл жизни. Поиск приводит его в Кельн и заканчивается, вернее, начинается крещением: о жизни Пфефферкорна-иудея нам известно ничтожно мало, словно его биография открывается словами: «Во имя отца и сына и святого духа».

Армен Захарян - Письма темных людей

- Издательство магазина Бабель, Тель-Авив, 2026 - 104.С.

־978-965-932968-7 ISBN

Армен Захарян - Письма темных людей - Содержание

К читателю

Пролог

  • ГЛАВА 1

  • ГЛАВА 2

  • ГЛАВА 3

  • ГЛАВА 4

  • ГЛАВА 5

  • ГЛАВА 6

  • Приложение

Комментарии

Views 32
Rating 4.0 / 5
Added 09.05.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
4.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books