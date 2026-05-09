1 августа 1509 года, ровно за десять лет до этой битвы за Штутгарт, в окрестностях итальянской Падуи в весьма возбужденном состоянии духа проснулся некто Иоганн Пфефферкорн. Сегодня его должен был принять император.
Иоганном, впрочем, Пфефферкорн был не всегда: еще недавно вы бы узнали его под именем Иосиф. Он был евреем из Богемии, племянником раввина. Теперь же ко двору Максимилиана I он прибыл как кельнский крещенный католик.
Чтобы понять, как Пфефферкорн оказался в Падуе и о чем он собирался беседовать с императором, нужно оглянуться на пять лет назад и посмотреть в 1504 год.
На дворе Высокое Возрождение: расцвет искусств и наук по всей Европе. Леонардо да Винчи работает над «Моной Лизой», а Микеланджело Буонарроти — над статуей Давида, Эразм Роттердамский учит древнегреческий, Никколо Макиавелли вдохновляется общением с Чезаре Борджиа (сыном того самого Папы Римского, чье имя станет впоследствии нарицательным), а Дюрер представляет пораженной публике недавно оконченного зайца.
И здесь же, в круговороте событий, иудей Иосиф Пфефферкон из Праги; что же, он ничем не хуже прочих — и он в эту бурную эпоху ищет смысл жизни. Поиск приводит его в Кельн и заканчивается, вернее, начинается крещением: о жизни Пфефферкорна-иудея нам известно ничтожно мало, словно его биография открывается словами: «Во имя отца и сына и святого духа».
Армен Захарян - Письма темных людей
- Издательство магазина Бабель, Тель-Авив, 2026 - 104.С.
־978-965-932968-7 ISBN
Армен Захарян - Письма темных людей - Содержание
К читателю
Пролог
ГЛАВА 1
ГЛАВА 2
ГЛАВА 3
ГЛАВА 4
ГЛАВА 5
ГЛАВА 6
Приложение
Комментарии
