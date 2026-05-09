1 августа 1509 года, ровно за десять лет до этой битвы за Штутгарт, в окрестностях итальянской Падуи в весьма возбужденном состоянии духа проснулся некто Иоганн Пфефферкорн. Сегодня его должен был принять император.

Иоганном, впрочем, Пфефферкорн был не всегда: еще недавно вы бы узнали его под именем Иосиф. Он был евреем из Богемии, племянником раввина. Теперь же ко двору Максимилиана I он прибыл как кельнский крещенный католик.

Чтобы понять, как Пфефферкорн оказался в Падуе и о чем он собирался беседовать с императором, нужно оглянуться на пять лет назад и посмотреть в 1504 год.

На дворе Высокое Возрождение: расцвет искусств и наук по всей Европе. Леонардо да Винчи работает над «Моной Лизой», а Микеланджело Буонарроти — над статуей Давида, Эразм Роттердамский учит древнегреческий, Никколо Макиавелли вдохновляется общением с Чезаре Борджиа (сыном того самого Папы Римского, чье имя станет впоследствии нарицательным), а Дюрер представляет пораженной публике недавно оконченного зайца.

И здесь же, в круговороте событий, иудей Иосиф Пфефферкон из Праги; что же, он ничем не хуже прочих — и он в эту бурную эпоху ищет смысл жизни. Поиск приводит его в Кельн и заканчивается, вернее, начинается крещением: о жизни Пфефферкорна-иудея нам известно ничтожно мало, словно его биография открывается словами: «Во имя отца и сына и святого духа».

Армен Захарян - Письма темных людей - Содержание

К читателю

Пролог

ГЛАВА 1

ГЛАВА 2

ГЛАВА 3

ГЛАВА 4

ГЛАВА 5

ГЛАВА 6

Приложение

Комментарии