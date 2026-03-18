Симуляция же ставит под сомнение различие между «истинным» и «ложным», между «реальным» и «воображаемым». Болен или не болен симулянт, который демонстрирует «истинные» симптомы? Объективно его нельзя считать ни больным, ни здоровым. Психология и медицина останавливаются здесь перед истинностью болезни, которую с этих пор невозможно установить. Ведь если можно «вызвать» любой симптом и его нельзя трактовать как естественный факт, то тогда любую болезнь можно рассматривать как такую, которую можно симулировать и которую симулируют, и медицина теряет свой смысл, поскольку знает только, как лечить «настоящие» болезни, исходя из их объективных причин. Психосоматика совершает сомнительные пируэты на границе принципа болезни.

Что касается психоанализа, то он переносит симптом органического порядка в порядок бессознательного и последнее снова полагает «истинным», более истинным, чем первое, – но от чего бы симуляция должна остановиться на пороге бессознательного? Почему «работу» бессознательного нельзя «подделать» таким же образом, как любой симптом в классической медицине? Сны, например, уже можно.

Жан Бодрийяр - Симулякры и симуляция

Жан Бодрийяр - Симулякры и симуляция - Содержание

Прецессия симулякров

Божественная ирреферентность образов

Рамсес, или Воскрешение в розовом цвете

Гиперреальное и воображаемое

Политическое чародейство

Обратная сторона ленты Мебиуса

Стратегия реального

Конец паноптизма

Орбитальное и ядерное

История как ретросценарий

Холокост

«Китайский синдром»

«Апокалипсис сегодня»

Эффект Бобура: имплозия и апотропия

Гипермаркет и гипертовар

Имплозия смысла в средствах информации

Абсолютная реклама – нулевая реклама

История клонов

Голограммы

«Автокатастрофа»

Симулякры и научная фантастика

Животные: территория и метаморфозы

Остатки

Растущий труп

Последнее танго ценности

О нигилизме

Примечания