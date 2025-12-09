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Западная Сибирь

Западная Сибирь: мифы сказочной тайги
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Category ESXATOS BOOKS, Mythology Legends
Маленькая Мось-нэ жила вместе с братом. В углу глухого, дремучего леса кроме них никого не было. Долго жили, коротко жили, однажды, так живя, брат сестре говорит:
— Как мы дальше вместе жить станем? Верхний дух так сказал: «Сестре с братом жить нельзя. Женщина мужчину пусть ищет, мужчина женщину пусть ищет».
Сестра отвечает:
— Ну нет, мы как жили, так и дальше жить станем.
Брат опять говорит:
— Верхний дух не велел сестре с братом вместе жить. Если мы сойдемся, то, когда люди жить будут, так братья с сестрами жить станут. Местные тогда перемешаются. Брата имеющая женщина к брату пойдет, сестру имеющий мужчина сестру возьмет. Брат рассердился, дальше слов сестры слушать не стал, встал, оделся, в другое место пошел. В углу глухого, дремучего леса хорошее место нашел. Из рожденных небом, рожденных землей, больших деревьев дом построил. Долго ли, коротко прожил, думать стал: «Почему я один живу? Вместо товарища по жизни сделаю-ка женщину из дерева». Из дерева женщину сделал, хорошей одеждой одел, платком покрыл, на нары посадил. Гулял он каждый день и видел: совсем настоящая женщина сидит.
Жить ему веселее стало. После его ухода маленькая Мось-нэ одиноко, в месте без женщин и без мужчин, думала: «Пойду я брата своего искать. Как он живет, что делает — посмотрю». Маленькая Мось-нэ оделась, платком покрылась, из дома вышла да вперед побрела. Далекий мир далеко проходит, близкий мир близко проходит. Однажды по дороге чей-то дом показался. Ближе подошла она, поняла, что похоже, что брат ее там живет. К окну приблизилась, через окно внутрь увидела, что брата ее дома нет. К двери подошла, в дом шагнула — дом пустой. На нары взглянула: женщина сидит. Окликнула ее, но та не ответила. Поближе подошла маленькая Мось-нэ, рассматривать стала: брат ее из дерева женщину сделал. В хорошую одежду одета, платком покрыта, совсем как живая, настоящая женщина сидит. Маленькая Мось-нэ деревянную женщину схватила и на пол сбросила, одежды с женщины сняла и сама надела.
Маленькая Мось-нэ взяла топор да изрубила деревянную женщину на кусочки с песчинку, с соринку. Щепочки от деревянной женщины под кучу с мусором засунула. Маленькая Мось-нэ в дом вошла, заняла место, на котором сидела деревянная женщина. Пока сидела, снаружи услышала: брат ее пришел. Маленький Мось-хум в дом вошел, почувствовал, что в доме-то так тепло стало. Маленький Мось-хум на свою деревянную женщину взглянул: им самим сделанная деревянная женщина шьет. Маленький Мось-хум так обрадовался, что к деревянной женщине обниматься бросился. Обнимались-целовались и дальше вместе жить стали. После долгого или короткого их житья сына заимели. А за все время их совместной жизни женщина мужу своего лица ни разу не показывала.

Западная Сибирь: мифы сказочной тайги

Серия – «Мифы и легенды народов России»
Издательство – «АСТ»
Москва – 2024. – 256 с.
ISBN 978-5-17-162429-3

Западная Сибирь: мифы сказочной тайги – Содержание

  • Ханты
  • Сотворение мира
  • Старичок Торстор
  • Огненный йотой
  • Дом с закрытой дверью
  • Черт и бог
  • Соболь с золотым кольцом
  • Наказание
  • Охотник и Менк-ики
  • Манси
  • Как достали солнце и месяц, как на земле появились птицы и звери
  • Как луна на землю приходила
  • Про Северный ветер
  • Первые смертные
  • Сказка о маленькой Мось-нэ
  • Мось-нэ и ее дочь
  • Спор между Пор-нэ и Мось-нэ
  • Как Мось-нэ и Пор-нэ искали себе мужей
  • Мось-нэ, Пор-нэ и их дети
  • Ненцы
  • Легенда о женихах
  • Почему совы не видят солнечного света
  • Сын хозяина Ябта Саля
  • Ябтане, Ябтако и Яндоко
  • Как могучий орел вернул ненцам солнце
  • Харючи
  • Селькупы
  • Мча и Черт
  • Сказка о Пучике-Чурике
  • Сыновья Старика морского мыса
  • Чанкэр
  • Тыссия
  • Хозяйка огня
  • Алтайцы
  • Обида марала
  • Сто умов
  • Дети зверя Мааны
  • Ак-Чечек — белый цветок
  • Семеро братьев
  • Легенда про Сартак-пая
  • Как богатырь Сартак-пай шмеля победил
  • Сказка о бедняке Оскюс-Ооле и его мудрой жене
  • Телеуты
  • Как появились телеуты
  • Купец
  • Мертвая невеста
  • Глиняный ребенок
  • Шорцы
  • Анчи Абышка и Кара-Молат
  • Догадливая выдра
  • Чагыс
  • Счастливый Неккер
  • Темир-Тау— Железная гора
Views 172
Rating 4.8 / 5
Added 09.12.2025
Author brat librarian
Rate this publication:
4.8/5 (2)

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