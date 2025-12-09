Западная Сибирь

Маленькая Мось-нэ жила вместе с братом. В углу глухого, дремучего леса кроме них никого не было. Долго жили, коротко жили, однажды, так живя, брат сестре говорит:

— Как мы дальше вместе жить станем? Верхний дух так сказал: «Сестре с братом жить нельзя. Женщина мужчину пусть ищет, мужчина женщину пусть ищет».

Сестра отвечает:

— Ну нет, мы как жили, так и дальше жить станем.

Брат опять говорит:

— Верхний дух не велел сестре с братом вместе жить. Если мы сойдемся, то, когда люди жить будут, так братья с сестрами жить станут. Местные тогда перемешаются. Брата имеющая женщина к брату пойдет, сестру имеющий мужчина сестру возьмет. Брат рассердился, дальше слов сестры слушать не стал, встал, оделся, в другое место пошел. В углу глухого, дремучего леса хорошее место нашел. Из рожденных небом, рожденных землей, больших деревьев дом построил. Долго ли, коротко прожил, думать стал: «Почему я один живу? Вместо товарища по жизни сделаю-ка женщину из дерева». Из дерева женщину сделал, хорошей одеждой одел, платком покрыл, на нары посадил. Гулял он каждый день и видел: совсем настоящая женщина сидит.

Жить ему веселее стало. После его ухода маленькая Мось-нэ одиноко, в месте без женщин и без мужчин, думала: «Пойду я брата своего искать. Как он живет, что делает — посмотрю». Маленькая Мось-нэ оделась, платком покрылась, из дома вышла да вперед побрела. Далекий мир далеко проходит, близкий мир близко проходит. Однажды по дороге чей-то дом показался. Ближе подошла она, поняла, что похоже, что брат ее там живет. К окну приблизилась, через окно внутрь увидела, что брата ее дома нет. К двери подошла, в дом шагнула — дом пустой. На нары взглянула: женщина сидит. Окликнула ее, но та не ответила. Поближе подошла маленькая Мось-нэ, рассматривать стала: брат ее из дерева женщину сделал. В хорошую одежду одета, платком покрыта, совсем как живая, настоящая женщина сидит. Маленькая Мось-нэ деревянную женщину схватила и на пол сбросила, одежды с женщины сняла и сама надела.

Маленькая Мось-нэ взяла топор да изрубила деревянную женщину на кусочки с песчинку, с соринку. Щепочки от деревянной женщины под кучу с мусором засунула. Маленькая Мось-нэ в дом вошла, заняла место, на котором сидела деревянная женщина. Пока сидела, снаружи услышала: брат ее пришел. Маленький Мось-хум в дом вошел, почувствовал, что в доме-то так тепло стало. Маленький Мось-хум на свою деревянную женщину взглянул: им самим сделанная деревянная женщина шьет. Маленький Мось-хум так обрадовался, что к деревянной женщине обниматься бросился. Обнимались-целовались и дальше вместе жить стали. После долгого или короткого их житья сына заимели. А за все время их совместной жизни женщина мужу своего лица ни разу не показывала.

Западная Сибирь: мифы сказочной тайги

Серия – «Мифы и легенды народов России»

Издательство – «АСТ»

Москва – 2024. – 256 с.

ISBN 978-5-17-162429-3

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