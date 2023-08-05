Эрих Зауэр - На заре искупление мира

Бог - это единый вечно абсолютный Дух (Иоан. 4,24). Духовность, единство и вечность составляют ядро Его существа, а Сам Он является понятием всякой самой высокой и самой совершенной жизни. Как таковой, Он является одновременно самой действительной действительностью, желающим Я, сознательной Личностью, вечной Сверхличностью, а потому все ограниченные конечностью попытки толковать Его бесконечное бытие посредством человеческого духа навеки тщетны, напрасны.

Поэтому не может быть «доказательств» бытия Бога. И Писание не занимается этим вопросом. Ведь мысль о Боге «взрывает» все человеческие мыслительные средства, а потому всякая попытка рожденной в прахе твари «доказать» бытие Бога (!!) - это ничто иное, как детская самопереоценка, как безмерная гордость великого безумия ничтожного духа. Бог, как Бог, является Предвечным и Бесконечным, а как таковой, Он никогда не сможет превратиться в проблему размышлений подспудных человеческих спекуляций.

Однако так называемые «доказательства Бога» обладают своей ценностью, которую не следует недооценивать. Они доказывают разумную целесообразность веры в Бога и превращают видимый мир в свидетеля и в символ вечного. Они понуждают мыслящий дух окончательно и неизбежно согласиться с одним из двух или: или наше мышление покоится на неизбежном бессмысленном воображении, или же Бог действительно существует, но тогда уже Он является выражением безусловной и всеобъемлющей действительности.

Бог должен существовать - таково свидетельство всей природы, - как все обусловливающая первопричина мира, а это требует взглянуть на прошлое, ответить на вопрос о первопричине, на вопрос «Откуда?» всего сущего, как исполненный красоты искусный Строитель мира, а это требует взглянуть на настоящее, постичь порядок и ответить на вопрос «Как?» всего сущего (Рим. 1,20; Пс. 103,24; 93,9), как планомерно определяющий смысл Целеустаповитель мира, а это уже требует заглянуть в будущее и ответить на вопрос о смысле «Для чего?» всего сущего.

Эрих Зауэр - На заре искупление мира

Licht im Osten, Postfach 1340

D-7015 Korntal West-Germany

1990

Эрих Зауэр - На заре искупление мира - Содержание

Вступление

Первая часть: Основы Библейского откровения истории

Глава 1. Вечность, существовавшая прежде мира

Глава 2. Сотворение мира

Глава 3. Происхождение зла

Вторая часть: Первоначальное откровение

Глава 1. Райское назначение человечества

Глава 2. Грех и благодать

Глава 3. Утренняя заря спасения

Глава 4. Два пути человека

Глава 5. Завет и история мира

Глава 6. Спасительно-историческая расовая программа для народов мира

Глава 7. Суд над человечеством в Вавилоне

Третья часть: Предварительное откровение спасения

A. Обетования как фундамент Евангелия

Глава 1. Объем спасения в Ветхом Завете

Глава 2. Превосходящая слава завета с Авраамом

Б. Тайна Израильского народа

Глава 3. Призвание Израиля и поручение

Глава 4. Отпадение Израиля и путь кризисов

B. Почему Бог даровал Моисеев закон?

Глава 5. Смысл закона

Глава 6. Путь смерти в законе

Глава 7. Путь жизни в законе

Г. Свидетельство Божие в пророчестве

Глава 8. Пророки Божий

Глава 9. Пророческая весть

Глава 10. Пророчество о Мессии

Д. Подготовка народов мира к спасению

Глава 11. Времена язычников

Глава 12. Полнота времени

Приложение