Эрих Зауэр - На заре искупление мира

Зауэр - На заре искупление мира
Бог - это единый вечно абсолютный Дух (Иоан. 4,24). Духовность, единство и вечность составляют ядро Его существа, а Сам Он является понятием всякой самой высокой и самой совершенной жизни. Как таковой, Он является одновременно самой действительной действительностью, желающим Я, сознательной Личностью, вечной Сверхличностью, а потому все ограниченные конечностью попытки толковать Его бесконечное бытие посредством человеческого духа навеки тщетны, напрасны.
Поэтому не может быть «доказательств» бытия Бога. И Писание не занимается этим вопросом. Ведь мысль о Боге «взрывает» все человеческие мыслительные средства, а потому всякая попытка рожденной в прахе твари «доказать» бытие Бога (!!) - это ничто иное, как детская самопереоценка, как безмерная гордость великого безумия ничтожного духа. Бог, как Бог, является Предвечным и Бесконечным, а как таковой, Он никогда не сможет превратиться в проблему размышлений подспудных человеческих спекуляций.
Однако так называемые «доказательства Бога» обладают своей ценностью, которую не следует недооценивать. Они доказывают разумную целесообразность веры в Бога и превращают видимый мир в свидетеля и в символ вечного. Они понуждают мыслящий дух окончательно и неизбежно согласиться с одним из двух или: или наше мышление покоится на неизбежном бессмысленном воображении, или же Бог действительно существует, но тогда уже Он является выражением безусловной и всеобъемлющей действительности.
Бог должен существовать - таково свидетельство всей природы, - как все обусловливающая первопричина мира, а это требует взглянуть на прошлое, ответить на вопрос о первопричине, на вопрос «Откуда?» всего сущего, как исполненный красоты искусный Строитель мира, а это требует взглянуть на настоящее, постичь порядок и ответить на вопрос «Как?» всего сущего (Рим. 1,20; Пс. 103,24; 93,9), как планомерно определяющий смысл Целеустаповитель мира, а это уже требует заглянуть в будущее и ответить на вопрос о смысле «Для чего?» всего сущего.
Эрих Зауэр - На заре искупление мира
Licht im Osten, Postfach 1340
D-7015 Korntal West-Germany
1990
Эрих Зауэр - На заре искупление мира - Содержание
Вступление
Первая часть: Основы Библейского откровения истории
Глава 1. Вечность, существовавшая прежде мира
Глава 2. Сотворение мира
Глава 3. Происхождение зла
Вторая часть: Первоначальное откровение
Глава 1. Райское назначение человечества
Глава 2. Грех и благодать
Глава 3. Утренняя заря спасения
Глава 4. Два пути человека
Глава 5. Завет и история мира
Глава 6. Спасительно-историческая расовая программа для народов мира
Глава 7. Суд над человечеством в Вавилоне
Третья часть: Предварительное откровение спасения
A. Обетования как фундамент Евангелия
Глава 1. Объем спасения в Ветхом Завете
Глава 2. Превосходящая слава завета с Авраамом
Б. Тайна Израильского народа
Глава 3. Призвание Израиля и поручение
Глава 4. Отпадение Израиля и путь кризисов
B. Почему Бог даровал Моисеев закон?
Глава 5. Смысл закона
Глава 6. Путь смерти в законе
Глава 7. Путь жизни в законе
Г. Свидетельство Божие в пророчестве
Глава 8. Пророки Божий
Глава 9. Пророческая весть
Глава 10. Пророчество о Мессии
Д. Подготовка народов мира к спасению
Глава 11. Времена язычников
Глава 12. Полнота времени
Приложение
I. Имена Божий
II. Достоверность Библейской предыстории
III. Ступенчатый характер плана спасения
IV. Хронологическая таблица
V. Цари Израиля
VI. Геологическая таблица
VII. Примечания
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