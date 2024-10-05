Основная сложность в понимании алхимической терминологии для начинающего алхимика заключается в том, что, в отсутствие должной интеллектуальной и духовной подготовки, он будет интерпретировать известные спагирические символы в меру своего собственного понимания, что направит его лабораторную работу в ложном направлении, т.е. он с самого начала совершит ошибку, исправить которую способны лишь годы кропотливого труда. И здесь полезно сразу же заметить, что, как показано нашим опытом, все новички предпринимают ее с одной-единственной целью: получение Философского Камня. Однако сколь бы законным ни было подобное желание, в отсутствие вышеупомянутой подготовки работа довольно скоро будет оставлена в связи с отсутствием каких-либо практических результатов. И тогда неофит начинает проклинать алхимию, называя ее мошенничеством, хотя, как уже было сказано, его неудача будет обусловлена лишь отсутствием необходимой подготовки, обусловившей неверное понимание нашей дисциплины.

Читая данную главу, посвященную лабораторной алхимической практике, начинающий должен уделить как можно больше времени терпеливому изучению инструкций по получению подлинных алхимических тинктур, экстрактов и солей растительного происхождения. При этом он должен обратить самое пристальное внимание на то, что слова «тщательно изучить» мы выделили особым шрифтом, ибо здесь неофит сталкивается с основным требованием алхимической лабораторной практики, а именно с ТЕРПЕНИЕМ. Это есть то слово, написав которое буквами покрупнее, он должен повесить над своим Атанором. Ибо в отсутствие бесконечного терпения в лабораторной алхимии попросту ничего невозможно достигнуть. Правда, истинный смысл этого требования ученик алхимии сможет понять лишь много позднее. Но уж коль он и вправду считает себя достаточно терпеливым, я готов распахнуть перед ним двери своей лаборатории, дабы прилежный ученик смог обозреть своим умственным взором самые различные процессы, обеспечивающие получение искомого результата.

Но прежде всего ему необходимо узнать, как следует собирать травы в целях врачебного использования, а также ознакомиться с их свойствами и способами применения.

Как следует собирать и обрабатывать растения

Различные части растения должно собирать в разное время года, соответствующее времени, когда они наполняются специфическими флюидами.

Древесная кора. Независимо от конкретного места сбора (ствол, ветви или корни) ее следует собирать лишь с молодых деревьев осенью или ранней весной. При этом вначале с нее следует соскоблить самый внешний слой, а затем аккуратно отделить от ствола. Мелко нарезанную срезанную кору следует сушить в тени, но на ветерке.

Древесные корни. Корни деревьев и растений следует выкапывать лишь после опадания листьев, когда в них сосредоточивается вся сила дерева. Однако еще предпочтительнее выкапывать корни ранней весной, до начала движения сока.

Семена и цветы деревьев. Их следует собирать соответственно лишь после полного созревания или в период полного цветения. Сорванные части следует быстро высушивать в тени, но на ветерке.

Альбус Зелатор - Практическое руководство по алхимии

М. : Ганга, 2006. - 200 с.

ISBN 5-98882-014-Х.

Альбус Зелатор - Практическое руководство по алхимии – Содержание

Предисловие

ОСНОВЫ АЛХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ПРАКТИКИ

Глава 1. МАЛЫЙ КРУГ

Как следует собирать и обрабатывать растения

Лечебные травы

Глава 2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ АЛХИМИИ

Глава 3. ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛИКСИРА ИЗ ТРАВ

Глава 4. АЛХИМИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ

Алхимические символы розенкрейцеров

Глава 5. СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ АЛХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Глава 6. СВЯЗЬ ТРАВ СО СВЕТИЛАМИ

Солнце

Луна

Меркурий

Венера

Марс

Юпитер

Сатурн

Глава 7. МУДРОСТЬ МУДРЕЙШИХ

Резюме конвенции розенкрейцеров, состоявшейся в 1777 году

О мистическом союзе, или о философском браке

О дальнейшей обработке, ведущей к «проклевыванию» семени

О дальнейшем развитии процесса, ведущего к «проклевыванию» нашего благородного семени

Дальнейшее описание философского процесса

О философском камне и способах его использования

Глава 8. СВЯЗЬ АЛ ХИ М И И С ФИЛОСОФИ ЕЙ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Травы Овна

Травы Тельца

Травы Близнецов

Травы Рака

Травы Льва

Травы Девы

Травы Весов

Травы Скорпиона

Травы Стрельца

Травы Козерога

Травы Водолея

Травы Рыб