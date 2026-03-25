Зеленина - Романенко - Виноградова - Преподобный Кирилл Белозерский

«Аще и человек, отче, по естеству, но паче человека житие совершил еси», — так в богослужении восхваляется преподобный Кирилл Белозерский. В этих красивых словах, написанных в XV столетии, выражена сущность монашеского подвига - отречение от мира и человеческого естества ради следования по скорбному пути Богочеловека. Не случайно святых монахов именуют «преподобными» - всецело уподобившимися Спасителю. В византийском искусстве их нередко изображали с крестами в руках, уравнивая аскетический подвиг с мученическим. Суровые монашеские ризы не оставляли иконописцам возможности для поиска декоративной выразительности, но помогали сосредоточиться на главном — лике святого, запечатлевшем красоту ипритягательность его внутреннего мира.
В богатой иконографии преподобного Кирилла - основателя прославленного монастыря на Белоозере — есть уникальная, овеянная преданиями икона, которая и сейчас оставляет загадку для ученых. На сияющем золотом фоне написан в рост невысокий, немного сутулый старец в монашеской одежде. Как и на многих иконах северного региона,фигура не совсем пропорциональна, но невероятно выразительна. Во всем живописном строе образа — свободном жесте рук, придерживающих наполовину скрытый свиток, асимметричном рисунке лика и контуре узких плеч, сбитой набок монашеской схиме — ощущается необыкновенная живость и непосредственность авторского взгляда.
В 1614 г. для этого образа были изготовлен особый киот, на створках которого белозерский иконописец Никита Ермолов написал сюжеты из жития преподобного Кирилла. Тогда же на киоте была вырезана памятная надпись, в которой зафиксировали на века бережно сохранявшееся в монастыре предание о том, что древний образ был «списан» преподобным Дионисием Глушицким в 1424 г., «еще живу дщу чудотворцу Кириллу». Если верить этой надписи, перед нами — прижизненный образ или древнерусский портрет наиболее чтимого святого Северной Фиваиды, современника преподобного Сергия Радонежского. Но так ли это? Можно ли говорить о существовании портретных изображений в Древней Руси, об индивидуальности иконописного образа каждого святого?
СПб.: Метропресс: ООО «Метропресс», 2014 - 76 с.
ISBN 978-5-00000-032-8
Русская икона - Яна Зеленина - Елена Романенко - Елена Виноградова - Преподобный Кирилл Белозерский - Содержание
ЖИТИЕ И ПОЧИТАНИЕ(Елена Владимировна Романенко)
ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ(Яна Эрнестовна Зеленина, Елена Анатольевна Виноградова)
ОБРАЗ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ(Яна Эрнестовна Зеленина)
РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ШЕДЕВРЕ (Яна Эрнестовна Зеленина)
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
СПИСОК ИЗОБРАЖЕНИЙ
