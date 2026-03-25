Зеленина - Романенко - Виноградова - Преподобный Кирилл Белозерский

«Аще и человек, отче, по естеству, но паче человека житие совершил еси», — так в бого­служении восхваляется преподобный Кирилл Белозерский. В этих красивых словах, написанных в XV столетии, вы­ражена сущность монашеского подви­га - отречение от мира и человеческого естества ради следования по скорбному пути Богочеловека. Не случайно свя­тых монахов именуют «преподобны­ми» - всецело уподобившимися Спа­сителю. В византийском искусстве их нередко изображали с крестами в руках, уравнивая аскетический подвиг с муче­ническим. Суровые монашеские ризы не оставляли иконописцам возможности для поиска декоративной выразитель­ности, но помогали сосредоточиться на главном — лике святого, запечатлев­шем красоту ипритягательность его вну­треннего мира.

В богатой иконографии преподоб­ного Кирилла - основателя прослав­ленного монастыря на Белоозере — есть уникальная, овеянная преданиями ико­на, которая и сейчас оставляет загадку для ученых. На сияющем золотом фоне написан в рост невысокий, немного су­тулый старец в монашеской одежде. Как и на многих иконах северного региона,фигура не совсем пропорциональна, но невероятно выразительна. Во всем живописном строе образа — свободном жесте рук, придерживающих наполови­ну скрытый свиток, асимметричном ри­сунке лика и контуре узких плеч, сбитой набок монашеской схиме — ощущается необыкновенная живость и непосред­ственность авторского взгляда.

В 1614 г. для этого образа были изго­товлен особый киот, на створках кото­рого белозерский иконописец Никита Ермолов написал сюжеты из жития преподобного Кирилла. Тогда же на киоте была вырезана памятная надпись, в ко­торой зафиксировали на века бережно сохранявшееся в монастыре предание о том, что древний образ был «списан» преподобным Дионисием Глушицким в 1424 г., «еще живу дщу чудотворцу Кирил­лу». Если верить этой надписи, перед нами — прижизненный образ или древ­нерусский портрет наиболее чтимого святого Северной Фиваиды, современ­ника преподобного Сергия Радонежско­го. Но так ли это? Можно ли говорить о существовании портретных изобра­жений в Древней Руси, об индивиду­альности иконописного образа каждого святого?

Русская икона - Яна Зеленина - Елена Романенко - Елена Виноградова - Преподобный Кирилл Белозерский

СПб.: Метропресс: ООО «Метропресс», 2014 - 76 с.

ISBN 978-5-00000-032-8

Русская икона - Яна Зеленина - Елена Романенко - Елена Виноградова - Преподобный Кирилл Белозерский - Содержание

ЖИТИЕ И ПОЧИТАНИЕ(Елена Владимировна Романенко)

ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ(Яна Эрнестовна Зеленина, Елена Анатольевна Виноградова)

ОБРАЗ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ(Яна Эрнестовна Зеленина)

РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ШЕДЕВРЕ (Яна Эрнестовна Зеленина)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СПИСОК ИЗОБРАЖЕНИЙ