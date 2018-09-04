Зелинский - Римская империя
Новая античная библиотека. Исследования
Цезарь вошел в курию и занял место на куриальном кресле; другого консула. Антония, один из заговорщиков задержал за дверями курии. Тиллий Цимбр, как было услов-лено, бросился к ногам сидевшего Цезаря, словно хотел просить о помиловании своего брата; остальные заговорщики окружили диктатора, делая вид. что поддерживают просьбу Цимбра. Разгневанный Цезарь встал с кресла и движением руки приказал отойти от него. Тогда Цимбр схватил его за тогу, она упала с плеч и обнажила грудь под туникой. Это был условный знак; в ту же минуту все выхватили спрятанные под одеждой кинжалы. Каска первым вонзил кинжал в спину Цезаря, его примеру последовали остальные. Цезарь со стоном упал перед статуей Помпея, основателя курии, словно искал защиты у своего врага. И вот он увидел перед собой Брута с поднятым кинжалом.
— И ты с ними, мой Брут?..
Это были его последние слова».
Так заканчивается «Римская республика», третья после «Сказочного античного мира» и «Независимой Греции» часть цикла «Античный мир» Фаддея Францевича Зелинского.
Фаддей Францевич Зелинский - Римская империя
Перевод осуществлен с издания: Tadeusz Zielinski. Cesarstwo Rzymskie. Warszawa: PIW, 1995.
СПб.: Алетейя, 2016. - 488 с.
(Серия «Новая античная библиотека. Исследования»).
ISBN 978-5-906823-36-6
Фаддей Францевич Зелинский - Римская империя - Содержание
Мессия
- 1. Месть за Цезаря
- 2. Антоний и Клеопатра
- 3. Сивилла
- 4. Цезарь Август
- 5. Царь Ирод Великий
- 6. Галилейская тайна
Кесарево безумие
- 7. Тиберий
Генеалогическая таблица: Династия Юлиев-Клавдиев
- 8. Калигула
- 9. Клавдий
- 10. Апостолы
- 11. Нерон
Возвращение к здоровью
- 12. Распад государства
- 13. Уничтожение Иерусалима
- 14. Веспасиан
- 15. Тит
- 16. Помпеи
- 17. Домициан
- 18. Колизей
Эпоха славы
- 19. Нерва
- 20. Траян
- 21. Адриан
Карта: Римская империя от Августа до Адриана
- 22. Город Рим
- 23. Антонин Благочестивый (Пий)
- 24. Марк Аврелий
- 25. Закат антониновской легенды
- 26. Культура эпохи славы
Закат
- 27. Гвардия и армия
- 28. Династия Северов
- 29. Римское войско
- 30. Великий хаос
- 31. Династия Валериев
Под знаком креста
- 32. Христианская церковь
- 33. Константин Великий
- 34. Юлиан Отступник (Apostat)
- 36. Atrium mortis
- 36. Феодосии Великий
- 37. Культура христианского Рима
- 38. Женщины у власти
- Конец Западной Римской империи
- 39. МАМСАОГНА
Хронологический перечень римских императоров
Фаддей Францевич Зелинский - Римская империя - Месть за Цезаря
Погиб человек, воплощавший всю мощь Римского государства и внутри, и за пределами огромной империи; тот, кого Сивилла назначила стать победителем давнего врага — Парфии, обещая в награду за победу: Риму — спасение и вечное господство, ему самому — царский венец. Но что будет теперь? Какая из противостоящих идей восторжествует: возвращение к прежней Республике или Империя? Ведь монархическая идея не умерла вместе с тем, кто был ее живым воплощением, она могла жить и дальше в лице его преемника?!
То обстоятельство, что история уже дала ответ на этот вопрос и что ответ известен, не дает нам права быть несправедливыми по отношению к тем, кто ответа еще не знал, и для которых будущее в своей загадочности было полно заманчивых, хотя и иллюзорных надежд. Та прежняя, славная Республика, Республика Сципионов, Метеллов, Катонов существовала совсем недавно, в 50 году (до н.)[1] до развязывания Второй гражданской войны, еще до того, как «тиран» нанес ей три смертельных удара на полях Фарсала, Тапса и Мунды; ведь ее хорошо знали тогдашние магистры, сенаторы и весь римский народ, populus Romania Quiritee;[2] и если им крикнуть: «Вы обрели вновь всю полноту своей прежней власти; тот, кто забрал ее у вас, — мертв!» — Неужто никто не откликнется?
Но именно так и произошло. После кровавого акта заговорщиков в сенате наступила гробовая тишина. Сенаторы один за другим покинули свои места и разошлись по домам. Это был зловещий знак; оставшиеся в одиночестве заговорщики вынуждены были пока что заботиться о своей безопасности. Совсем рядом, в театре Помпея, в тот день (мартовские иды были праздником Анны Перенны, древней богини Нового года) происходили бои гладиаторов; разумеется, они были прерваны после известия об убийстве диктатора, и гладиаторы, избавленные от грозящей им смерти, с легкостью были завербованы заговорщиками. Под эскортом такой, скорее позорной, нежели почетной охраны направились заговорщики на Капитолий, якобы для приношения богам благодарственной жертвы, в сущности же, чтобы иметь, — как многократно бывало и в прошлом и потом — пристанище для своих дальнейших действий. Так плачевно для них закончился пророческий день мартовских ид.
Наступила ночь; воспользуемся ею, чтобы осмотреться вокруг в тогдашнем Риме и оценить шансы сражающихся лагерей, республиканцев и цезаристов.
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