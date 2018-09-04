Цезарь вошел в курию и занял место на куриальном кресле; другого консула. Антония, один из заговорщиков задержал за дверями курии. Тиллий Цимбр, как было услов-лено, бросился к ногам сидевшего Цезаря, словно хотел просить о помиловании своего брата; остальные заговорщики окружили диктатора, делая вид. что поддерживают просьбу Цимбра. Разгневанный Цезарь встал с кресла и движением руки приказал отойти от него. Тогда Цимбр схватил его за тогу, она упала с плеч и обнажила грудь под туникой. Это был условный знак; в ту же минуту все выхватили спрятанные под одеждой кинжалы. Каска первым вонзил кинжал в спину Цезаря, его примеру последовали остальные. Цезарь со стоном упал перед статуей Помпея, основателя курии, словно искал защиты у своего врага. И вот он увидел перед собой Брута с поднятым кинжалом.

— И ты с ними, мой Брут?..

Это были его последние слова».

Так заканчивается «Римская республика», третья после «Сказочного античного мира» и «Независимой Греции» часть цикла «Античный мир» Фаддея Францевича Зелинского.