Зенько - Психология религии

Настало время паритетных отношений между психологией и религией, в отличие от той "психологии религии", которая претендовала на то, что она, придерживаясь атеистической позиции, может изучать все аспекты любой религии. Это, конечно же, не отказ от научности как таковой, которой я как раз и стараюсь придерживаться, если под ней понимать объективность и непредвзятость. Последнего как раз и не было в атеистической психологии религии, которая не мудрствуя лукаво, любой ей непонятный религиозный феномен нередко подавала в психопатологическом ключе, выполняя "задание партии и правительства" по борьбе с религиозными предрассудками (в первую очередь это относилось к христианству, или, если быть точнее, к православию).

Упомянутая же выше паритетность есть признание того, что помимо "психологии религии" существует и "религиозная психология", со своими законами, идеями и проблемами, при этом в каждой религии своя (со своими религиозно-антропологическими особенностями, которые просто невозможно не учитывать при стремлении к подлинно научному подходу к религиозно-психологической проблематике). Поясним это на примере христианства: христианская психология, как наука о душе, есть неотъемлемая часть христианской антропологии. Последняя же непосредственно связана с христианским богословием (в котором рассматривается не только богооткровенное учение о Боге, но и о мире, и о человеке), сотериологией (учением о спасении) и аскетикой (конкретным воплощением первого и второго на практике) (см. схему ниже).

Для психологии религии, это, конечно же, не означает, что она должна отказаться от уже существующих психологических методов и методик и брать материал для анализа опосредованно - только из религиозной психологии. Наоборот, это позволит таким образом доработать и валидизировать методики, чтобы они не имели "ляпов" с религиознопсихологической точки зрения, а значит и были бы более грамотны с научной точки зрения (подробнее о чем скажем дальше).

Зенько Ю. М. – Психология религии - Монография

Издательство – «Центр христианской психологии и антропологии» – 693 с.

Санкт-Петербург – 2018 г.

ISBN 978-5-9268-0766-2

Зенько Ю. М. – Психология религии: Монография – Содержание

Вступительное слово

Предисловие

Предисловие к третьему изданию

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ РЕЛИГИИ

ЛАВА 2. ПСИХОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ В РОССИИ

ЛАВА 3. ОРГАНЫ ЧУВСТВ В ПСИХОЛОГИИ РЕЛИГИИ

ЛАВА 4. ФЕНОМЕНЫ СХЕМЫ ТЕЛА В ПСИХОЛОГИИ И РЕЛИГИИ

ЛАВА 5. ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ И РЕЛИГИЯ

ЛИТЕРАТУРА