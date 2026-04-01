В этой книге Зерби собрал годы своего тщательного научного исследования деятельности апостола Павла и предлагает новый взгляд на его богословское понимание. Автор отмечает современные научные исследования в церкви и мире, которые предлагают считать «весть Павла» хорошей новостью для евреев и язычников, для мужчин и женщин, для богатых и бедных. Прежде всего, Зерби стремится поместить Павла, чтобы снова провозгласить добрую новость Мессии в круг тех, кто борется за справедливость в нашем обществе.

Книга Гордона Зерби «Гражданство: апостол Павел о мире и политике» — это важный вклад в современное богословское исследование и глубокое осмысление тем гражданства, политики, экономики и прав человека в текстах апостола Павла. Автор предлагает новый взгляд на то, как Павел понимал власть и справедливость, и показывает, что его мысли остаются актуальными для современного мира. Книга делает значительный вклад в изучение Павла и станет полезной для богословов, студентов, исследователей и всех, кто интересуется библейским богословием и общественной жизнью.

Зерби, Гордон Марк - Гражданство: Апостол Павел о мире и политике

Гордон Марк Зерби; [текст переведен в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS с издания: Гордон Марк Зерби. Гражданство: апостол Павел о мире и политике. К.: «ДУХ И ЛИТЕРА»,2026.] Электронное издание, Сиэтл - Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2026. – 400 с.

Серия «Современное богословие».

ISBN 978-617-8445-91-1 (укр.)

ISBN 978-0-920718-93-3 (англ.)

Гордон Марк Зерби - Гражданство - Апостол Павел о мире и политике - Содержание

Предисловие к украинскому изданию

Благодарности

Список сокращений

ВВЕДЕНИЕ КОНТЕКСТ ПАВЛА (И НАШ КОНТЕКСТ)

Контекст Павла: проводник глобальной политики Мессии

Павлов лексикон гражданства

Структура этой книги

Как избежать исторических и концептуальных анахронизмов в изучении Павла

Вызовы современного восприятия

I. ПРЕДАННОСТЬ

ГЛАВА 1. ГРАЖДАНСТВО И ПОЛИТИКА В ПОСЛАНИИ К ФИЛИППИЙЦАМ

ГЛАВА 2. ВЕРУЮЩИЕ КАК ЛОЯЛИСТЫ: ЛЕКСИКА ВЕРЫ (PISTIS) У ПАВЛА

ГЛАВА 3. ПОЛИТИКА БОГОСЛУЖЕНИЯ В ПАВЛОВЫХ МЕССИАНСКИХ СОБРАНИЯХ

II. ВЗАИМНОСТЬ

ГЛАВА 4. ОДИН И МНОГОЕ, ЧАСТЬ И ЦЕЛОЕ: ЕДИНСТВО И РАЗНООБРАЗИЕ В ПОЛИТИКЕ ТЕЛА МЕССИИ

ГЛАВА 5. СОУЧАСТИЕ И РАВЕНСТВО: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПАВЛА

ГЛАВА 6. (ТИХИЙ) ВЫЗОВ РАБСТВУ И ПАТРИАРХАТУ В ПИСАНИЯХ ПАВЛА

ГЛАВА 7. АКТУАЛЬНОСТЬ ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОЙ ЭККЛЕЗИОЛОГИИ ПАВЛА ДЛЯ ЭКУМЕНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

III. БЕЗОПАСНОСТЬ

ГЛАВА 8. ВОЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ: ФУНКЦИЯ ВОЕННЫХ ОБРАЗОВ В ПОСЛАНИЯХ ПАВЛА

ГЛАВА 9. ПАВЛОВА ЭТИКА НЕМСТИТЕЛЬНОСТИ И МИРА

ГЛАВА 10. «БЕРЕГИТЕСЬ ПСОВ, БЕРЕГИТЕСЬ ЗЛЫХ ДЕЛАТЕЛЕЙ, БЕРЕГИТЕСЬ ОБРЕЗАНИЯ»: ТЕКСТ И ТЕОРИЯ В ДИСКУРСЕ МИРА И НАСИЛИЯ В ПИСАНИЯХ ПАВЛА

IV. СХОДСТВА

ГЛАВА 11. ПАВЕЛ О ЧЕЛОВЕКЕ КАК «ПСИХИЧЕСКОМ ТЕЛЕ»: НИ ДУАЛИСТ, НИ МОНИСТ

ГЛАВА 12. О НЕОБХОДИМОСТИ МЕССИАНСКОЙ ЭККЛЕЗИОЛОГИИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФИЛОСОФСКИ НАСТРОЕННЫМИ ЧИТАТЕЛЯМИ ПАВЛА

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОЛИТИКА АПОСТОЛА ПАВЛА: ЕГО ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ И ВЛИЯНИЕ ПОСТКОЛОНИАЛЬНОГО ЧТЕНИЯ

ОТЗЫВЫ О КНИГЕ