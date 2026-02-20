Зевин - Голос в тишине - рассказы о чудесном - Том 1 - 9
Первую хасидскую историю я услышал от реб Зуси в полумраке виленской синагоги. Читать их мне доводилось и раньше, но услыхать вживую, от настоящего хасида еще не случалось. Рассказ разнился с прочитанными текстами, как разнятся бормочущая, студеная влага, зачерпнутая из лесного родника, и теплая водопроводная вода. Стены синагоги, покрытые омертвевшей, коричнево-грязной краской, напрочь отделяли входившего от городского шума.
Здесь, внутри, по-прежнему жила Вильна: говорила, плакала и молилась устами последних стариков. Они приходили за час до начала молитвы и всегда что-то возбужденно обсуждали. В паспорте реб Зуся именовался Александр-Зусман Иделевич Ковенский. Но иначе, чем реб Зуся, к нему никто не обращался. Даже многочисленные клиенты сапожной мастерской — литовцы, поляки и русские, — с самого утра выстраивавшиеся в очередь у будки, почтительно выговаривали столь неблагозвучное для славянского уха имя. Ведь реб Зуся был не просто сапожником, а демиургом-вседержителем, царящим над дратвой,
подметками и маленькими острыми гвоздиками.Он родился в подмосковном поселке Малаховка. Когда Зусе было четырнадцать лет, туда сослали Любавичского Ребе, Йосефа-Ицхака Шнеерсона. Для Ребе специально построили синагогу — длинную деревянную избу. Юный Зуся Ковенский молился в миньяне вместе с Ребе, ходил на его уроки, пел на фарбренгенах. Ребе прожил в Малаховке совсем недолго, всего несколько месяцев, — чекисты, уступив экономическому нажиму Запада, выслали смутьяна за советские пределы, — но Зуся навсегда остался любавическим хасидом. Нет, талмудиста из него не вышло - раввинов и понимающих в Законе людей, тех, кто мог чему-нибудь научить, сажали с частотой барабанной дроби, поэтому знания пришлось приобретать урывками, тайком и с большими перерывами. Впрочем, даже азбучное соблюдение еврейского Закона в лихой середине двадцатого столетия было чудом. Реб Зуся выполнял все известные ему предписания просто и прямо, словно заколачивая в подметки сапожные гвоздики. Войну он провел в артиллерии, вернулся целым и невредимым, без единой царапины.
По дороге домой в Москву встретил еврейскую девушку, влюбился и уехал вместе с ней в Вильнюс. Сразу после свадьбы реб Зуся открыл на Кальварийском рынке будку и работал в ней сорок лет, до того самого времени, когда мы познакомились. Тогда я только начинал свое духовное путешествие и, прослышав, что в Вильнюсе живет настоящий хасид Хабада, лично знавший Ребе, устремился к нему, словно больной астмой к кислородной подушке. Во время перерыва между «Минхой» и «Мааривом», пока старики, собравшись вокруг бимы вели свой непрекращающийся спор, реб Зуся рассказал мне хасидскую историю. Не знаю, что больше подействовало на мое воображение — сама история или интонации рассказчика, взлеты и падения бровей, улыбка, неопределенные пожимания плечами, короткие отмашки рук.
Рав Шломо Йосеф Зевин - Голос в тишине - рассказы о чудесном - Том I
собрал раввин Ш.-Й. Зевин ;
пер. [с ивр.] и пересказал Я. Шехтер
М.: Книжники, 2008. — 544 с.
ISBN 978-5-9953-0001-4
Рав Шломо Йосеф Зевин - Голос в тишине - рассказы о чудесном - Том I - Содержание
- Место истины
БЕРЕШИТ
- Простой еврей
- Сила слова
- Все к лучшему
- Начало начал
- Неожиданная встреча старых друзей
HOAX
- Молитва сапожника
- Праведная лошадь
- Раввин и цадик
- Скрытый праведник
ЛЕХ-ЛЕХА
- Счастье нищеты
- Благословение пророка Элиягу
- Сумасшедший портной
ВАЭРА
- Верь, что можно исправить
- Испытание
- Слушай жену
- Как рождаются праведники
- Из коммерсантов в хасиды
- Содом в Бердичеве
ХАЕЙ САРА
- Святой скряга
- Похороны ребе Шмелке
- Позабытое обещание
- Выбор Всевышнего
толдот
- Мера за меру
- Иди туда, не знаю куда
- День смерти
- Козья шкура для графа Потоцкого
- Райское кушанье
ВАЙЕЦЕ
- Билет или человек
- Укус Гаона
- Дом Всевышнего
- Сколько стоит сон
- Два товарища
- Застольный разговор
- Чему радуется праведник
- Божья корова
- Камень-праведник
- Последнее странствие реб Боруха
- Разум и сердце
ВАИШЛАХ
- Ночная помолвка
- Святость и дровосек
- Правильный совет
ВАЙЕШЕВ
- Кровь и хлеб
- С высокой горы в глубокую яму и обратно
- О чем просит праведник
- Что называть самоотверженностью
- Только сон
- Святость не любит суеты
МИКЕЦ
- Австрийский шпион и венгерский генерал
- Молодой старик или старый младенец
- Два куска мяса
- Стрела мимо цели
- Не будь лошадью
ВАИГАШ
- Луна и Бааль-Шем-Тов
- Ночное видение
- Кровь праведника
- Откуда нисходит музыка
- Душа хасида
- Через поля асфодели
ВАЙЕХИ
- Исполненное обещание
- Родословная династии
- Огонь в огне
- Когда придет Мошиах
- Краткая историческая справка
Разве недостойно я прожил жизнь? Разве плох был в Твоих глазах и в глазах людей? Неужели найдется кто-нибудь, желающий моей гибели, да еще такой страшной? Шма, Исроэль! — зашептал он и, ободренный звуками собственного голоса, перешел на срывающийся крик: — Шма, Исроэль! — Это кто это тут надрывается, — раздался откуда-то сверху низкий бас. — Кто это глотку рвет?! «Спасен! — мелькнуло в голове у Хаима. — Спасен!» —На помощь! — закричал он, чувствуя, как ноги снова начинают соскальзывать в бездну. — Скорее, на помощь, тону, скорее! — Держись, — отвечал бас. — Вижу тебя, вижу. Вопить-то перестань, а то затянет. Хаим смолк.
Трясина, захватив еще несколько сантиметров его тела, вроде успокоилась. Невдалеке послышались странное шуршание и плеск, будто по болоту что-то тащили волоком. — Вижу тебя, вижу, — раздалось совсем близко, и перед самым носом Хаима тронул воду гладко оструганный конец шеста. Затем он почувствовал, как чья-то рука ухватила его, точно котенка, за шиворот и крепко потянула вверх. Трясина чмокнула, напрягаясь, но сила, тащившая Хаима, была упрямее и больше, чем сопротивление болота, и спустя несколько мгновений он оказался наверху.
Рав Шломо Йосеф Зевин - Голос в тишине - рассказы о чудесном - Том II
собрал раввин Ш.-Й. Зевин
пер. [с ивр.] и пересказал Я. Шехтер
Издательство “Книжники”— 749с.
Москва — 2010 / 5770
Рав Шломо Йосеф Зевин - Голос в тишине - рассказы о чудесном - Том II - Содержание
Шмот
- Очарованная душа
- Где прячется мудрость
- Сумасшедшая из секты сумасшедших
- Беременная девственница
- Искры святости
- Немой доносчик
- Голем из Чернигова
- Богач, бедняк
- Загородные прогулки
Ваэра
- Цадик и банкир
- Родословная
- Кто боится чудес
- Песнь лягушек
- Кость в горле
Бо
- Несостоявшееся аутодафе
- Похоронить грешника
- Странная проповедь
- Странный хасид
Бешалах
- По дороге в Любавичи
Итро
- Дороги, которые мы выбираем
- Разговор праведников
- Легенда
- Хаим Большой и Хаим Маленький
- Подготовка к субботе в доме праведника
- Взгляд изнутри
- Пощечина
- Вор поневоле
- Пути Господни
- Кто хочет разбогатеть
- Шесть крыльев серафима
Мишпатим
- Сто двадцать лет вечной жизни
- Как лечил Бааль-Шем-Тов
- Так устроен мир
- Аромат субботнего чолнта
- Вторая смерть
- Благословение Бешта
- Как открываются Врата
- Счастливый миг Бецалеля Штерна
- И ложь, и гордыня
- О правильном питании
Трума
- Приношение сумасшедших
- Щедрость сердца
- Тысяча и одна ночь ребе из Белз
- Совет Магида
- Чистые деньги
Тецаве
- Учение Торы и связь со Всевышним
- Кто в доме хозяин
- Штраймл Алтер Ребе
- Наказание раввина
- Правила поведения за столом
Ки Тиса
- Еврейский способ разбогатеть
- Ребе моего ребе не мой ребе
- Все зависит от места
- Погром в субботу
- Погребальная команда пророка Элияу
- Не по Сеньке шапка
- Взгляд на Тору
- Заслуга злодея
- Трубка пророка Элияу
- Таинственный лекарь
Ваякъель
- Блестящие монеты
- Свеча субботняя
- Ах, суббота
Пикудей
- Спор со Всевышним
Остановившись перед могилой дочери, Алтер Ребе поставил внука на землю и вскричал громким, наполненным радостью голосом: — Поздравляю тебя, Двора-Лея, дочь Штерны! Сегодня твой сын, Менахем-Мендл, вступает в чертог изучения Торы. Благослови же мальчика, пусть в будущем он войдет и под свадебный балдахин, а затем и во дворец добрых дел на многие счастливые годы. — Омейн, — в величайшем волнении ответили все присутствующие. Вернувшись с кладбища, Алтер Ребе велел поставить во дворе синагоги стол, две лавки и позвал меламеда. — Начинайте! Следуя традиции, меламед начал урок с первой главы книги «Ваикра»,
а ребе, сидя на скамейке напротив мальчика, опер голову на руки и смотрел на внука долгим, внимательным взором. Когда урок закончился, Алтер Ребе дал ребенку медовый пряник и вареное яйцо. Умелые руки стряпухи прорезали в тесте буквы, и, после того как пряник испекся, на светлой поверхности были четко видны надписи — несколько стихов Торы. На скорлупе яйца тоже можно было различить буквы. — Съешь это прямо сейчас, Менахем-Мендл. Мальчик сначала съел пряник и лишь затем принялся за яйцо. Алтер Ребе спрятал улыбку в усы. — Дед, а дед, — внук потянул его за рукав. — А почему в слове «Ваикра» буква «алеф» меньше, чем другие?
Рав Шломо Йосеф Зевин - Голос в тишине - рассказы о чудесном - Том III
Собрал раввин Ш.-Й. Зевин ;
Пер. [с ивр.] и пересказал Я. Шехтер
М.: Книжники, 2012 — 384 с.
ISBN 978-5-9953-0155-4
Рав Шломо Йосеф Зевин - Голос в тишине - рассказы о чудесном - Том III - Содержание
Ваикра
- Учись у букв
- Кто виноват
- Откуда берутся силы
Цав
- Святые перевоплощения
- Откровенный разговор
- Знай свое место
Шмини
- Только радоваться
- Лечение словом
- В поисках ребе
- Как стать праведником
- Счастливая судьба мясника Шимона
- Путем радости
- Все не так
- Подслушанный разговор
Тазриа
- Благословение Бааль-Шем-Това
- Настоящий хасид
- Обрезание украдкой
- Заработок по Торе
- Совет старого хасида
Мецора
- Не молчи
Ахарей Мот
- Выбор цадика
- Удачный Данциг
Кдошим
- Субботнее платье жены ребе Зуси
- Локоть на локоть
- Упрек друга
- О чем плачет праведник
- На половине пути
- Украденные часы
- Как возлюбить ближнего
- Пощечина
- Страшней каленого железа
- Запоздавшая телеграмма
- Пропущенный завтрак
Эмор
- Святое дитя
- Огонь чистой веры
- Умереть, но не нарушить
- Гамлиэль постановил носить бороду
- Пророческий дар Шмуэля Мункеса
- Тайна сгоревшей книги
- Последняя молитва Еврея из Пшисхи
- Завещание Серафима
- Детство ребе из Коцка
- Ошибка хасидов
Бегар
- Свое я сделал
- Небесное и земное
- Поезжайте в Яссы
- Секрет успешной торговли
Бехукотай
- Молитва или сила ума
- Ребе-гордец
- Высокая душа из Эрец-Исроэль
- Еврейский обычай
- Утоление жажды
- Урок упования
- Простая вера
- Жертвоприношение
Зато их жены смотрели на арендатора с нескрываемым восхищением, славословили в лицо и украдкой крестили в спину. — Дай Бог здоровья яврею, держит в руках наших пропойц. Пить — на маслобойне — работнички перестали. Но бороться с чистыми тряпицами в карманах оказалось куда сложней. Вы, конечно, можете спросить, где тряпицы и где арифметика? Аншель поначалу тоже не улавливал связи между этими, казалось бы, столь далекими друг от друга предметами, пока не обнаружил, что маслобойня приносит ощутимо меньший доход, чем должна была бы приносить. Тогда он стал внимательно наблюдать за процессом и обнаружил следующее. В конце дня каждый работничек доставал из кармана чистую тряпицу и украдкой, но без малейшего зазрения совести, прятал в нее сто пятьдесят, двести граммов масла. Десять рабочих по двести — получается два килограмма в день, пятьдесят в месяц. Умножив эту цифру на стоимость масла, Аншель сразу все понял.
Вот именно по этой простой и понятной любому неучу арифметической причине он стал проводить все свободное время на маслобойне. И одежда... да что там одежда, борода и волосы Аншеля накрепко пропитались кислым зловонием. Пан, владелец деревни, окрестных полей и лесов, был доволен своим жидом. Деньги тот вносил вовремя, никогда не перечил, и жалоб на него не поступало. А что еще требуется от арендатора? Аншелю тоже нравилось управлять маслобойней, и он — вот где грех!
Рав Шломо Йосеф Зевин - Голос в тишине - рассказы о чудесном - Том IV
Собрал раввин Ш.-Й. Зевин ;
Пер. [с ивр.] и пересказал Я. Шехтер
М.: Книжники, 2013 — 400 с.
ISBN 978-5-9953-0309-1
Рав Шломо Йосеф Зевин - Голос в тишине - рассказы о чудесном - Том IV - Содержание
Бемидбар
- Флаги над городом
- Азимут праведника
- Неправильный праведник
- Возлюбленная гусара, или Каравай в окне
- С высокой башни в глубокую яму
- Три чудесных подарка
Насо
- И покаются в грехах, что совершили
- Горькая водка Житомирского ребе
- Завистница и духовное прозрение
- Слово праведника
- Дело времени
Беаалотха
- Лестница Бааль-Шем-Това
- Страсть стать праведником
- О ребе Элимелехе
- Внук Бааль-Шем-Това, хасиды и черти
- Хасиды и миснагид
Шлах
- Соревнование мертвых
- Страшная история
- Мысли праведника
- Благословение скрытого праведника
Корах
- Хула как мерило
- Шиворот-навыворот
- Пусть не ребе, но не лгун
- Посланник Небес или задира
- Сила «лехаима»
- Цель жизни
- Упущенная возможность
Хукат
- Похлебка Элияу
- Встреча с ангелом смерти
- Могила Аптер Рува
- Беседа мудрецов
- Две версии
- Волшебный колодец
Балак
- Любить евреев
- олько хорошее
- Добрый глаз
- Благословение против колдовства
- В ожидании Мошиаха
- Пять историй о скрытых праведниках
Пинхас
- Этих разлучит земля
- Коронация
- Трудно быть ребе
- Искупляющие трапезы
Матот
- Проклятие Бааль-Шем-Тову
- Клятва против клятвы
- История одесского раввина
- Скандальный праведник
- Талес из Святой земли
- На смертном одре
- Святое дитя
Масеэй
- Изгнанник
По улыбке, засверкавшей на лице служки, он понял, что ребе пошути — Ты беспокоишься о приданом для дочери и расходах на свадьбу, — обратился цадик к Файвишу. — А деньги на еду для семьи у тебя есть? — Нет, — развел руками бедолага. — Ты хочешь сказать, — продолжил ребе, — что твои дети голодают? — Э-э-э, — замялся Файвиш, — не совсем так. Моя жена торгует, и, хоть доходы у нее крохотные, на хлеб с картошкой нам хватает. — Хорошенькое дело! — воскликнул цадик. — Полюбуйтесь на этого мужчину! Сокрушается о заработке, а сам живет за счет жены. Впрочем, Файвиш, в твоем поведении нет ничего нового.
Первый человек, Адам, тоже ел из женских рук. А потом, когда его спросили, кто дал ему еду, сразу указал на виноватого. Файвиш покраснел и опустил голову. — Что ж, — продолжил расспросы ребе Шлойме, — расскажи, чем и где торгует твоя жена?
Рав Шломо Йосеф Зевин - Голос в тишине - рассказы о чудесном - Том V
Собрал раввин Ш.-Й. Зевин;
Пер. [с ивр.] и пересказал Я. Шехтер
М.: Книжники, 2014 — 496 с.
ISBN 978 - 5 - 9953 - 0334 - 3
Рав Шломо Йосеф Зевин - Голос в тишине - рассказы о чудесном - Том V - Содержание
ДВАРИМ
- Шутки праведника
- На Страшном суде
- Молитва доносчика
- Благословение разбойнику
ВАЭТХАНАН
- Служанка и святой
- Живой пример
- Встреча с Абайе
- Украденная ложка, или Дурное о праведнике
- Запах кралей
- Любовь к небу
- Дорогой гость
- Взгляд на мир
- Что такое воспитание
- Пустослов или цадик
- Праведник на кухне
- Алеф бейс
- Связь со Всевышним
- Преемник Великого Магида
- Где твой мир, человек?
- Цена заповеди
ЭКЕВ
- Благословение иноверца
- Случай с генералом
- Проверяльщик
- Молитва графа
- Из высшей математики
- Лехаим, Всевышний!
- Источник заработка
- Дух и тело
- Меню для богачей
- Испытание
- Кара за меру
- В погоне за заработком
- Хасидский напев Алтер Ребе
- Святые братья
- Богобоязненный сын
- Обморок цадика
- Молитвы праведников
- Встреча в субботу
РЕЭ
- Работа над собой
- Этикет цадика
- Трапеза с праведником
- Рецепт Цемаха Цедека
- Чистая проверка
- Разум и сердце
- Похожее предложение
- Настоящее пожертвование
- Колесо судьбы
- Расчеты с праведником
- Совет Алтер Ребе
- Цена заповеди
- Входная дверь в восточной стене
- Смерть Великого Магида
ШОФТИМ
- Странный разговор с Магидом
- Ешиботник-колдун
- Ненужная премудрость
- Исправление после смерти
- Хороший совет
КИ-ТЕЦЕ
- Живые и мертвые
- Откройте врата рая
- Сколько стоит Будущий мир
- Лакомый кусочек
- Точная минута
- Чокнутая Ента
- Ребе не генерал-губернатор
- Цадик с дубиной
- Да сотрется имя злодея
КИ-ТАВО
- Излечение сумасшедшего
НИЦАВИМ
- Дровосеки и водоносы
- Не на небе
- Два сна
ВАЙЕЛЕХ
- Ты еще узнаешь
- В конце дней
ААЗИНУ
- Шойхет и черти
ВЕЗОТ А-БРАХА
- Всевышний отомстит за их кровь
Йехиелю Ашкенази, по прозвищу Дайчл, мужу Адели, единственной дочери Бааль-Шем-Това, суждено было пройти через этот мир практически незамеченным. О нем почти ничего не известно, знают лишь, что он приехал из Германии, быстро приблизился к Бааль-Шем-Тову и удостоился жениться на его дочери. После себя он не оставил ни книг, ни песен. Разве что троих детей, каждый из которых превратился в легенду. Эта история — одна из немногих, где фигурирует Дайчл.
Его отец был весьма религиозным и зажиточным немецким евреем, воспитавшим четырех сыновей в страхе перед Небом. Юноши получили блестящее еврейское образование, Талмуд был их настольной книгой, многие из страниц которой они знали наизусть. Как-то раз отец собрал сыновей и объявил: — Дорогие мои мальчики, вы уже выросли, возмужали, пришло время создавать семью. Я знаю, сколько горя причиняют подчас родители, навязывая детям свой выбор.
Рав Шломо Йосеф Зевин - Голос в тишине - рассказы о чудесном - Том VI
Собрал раввин Ш.-Й. Зевин;
Пер. [с ивр.] и пересказал Я. Шехтер
Издательство — Книжники — 512 с.
Москва — 2015 г.
ISBN 978 - 5 - 9953 - 0389 - 3
Рав Шломо Йосеф Зевин - Голос в тишине - рассказы о чудесном - Том VI - Содержание
Месяц Элуль
- Искры святости
Канун Рош А-Шана
- Кокетливый парикмахер
- Молитвы праведников
Ночь Рош А-Шана
- Хорошего года
- Непростой выбор
- Телеграмма
- Повинную голову меч не сечет
- Яблоки в меду
Утренняя Молитва Рош А-Шана
- Трубление в шофар
- Приход Машиаха
- Есть ли выбор у Небес
- Этика пророка
- Правильная кавана
- Грех или заслуга
- Предсказание
- Большой шофар ребе из Гостинина
- Цена кружки
- Дедушкина просьба
- О чуде и о чолнте
- Притча
- Метаморфозы хасидской истории
Молитва Мусаф
- Земля под ногами
- Искусство и молитва
- Молитва свата
- Новое о смерти
- Ангельское поведение
- Святой вор
Десять дней раскаяния
- Балагула и поруш
- Тфилин покойного
- Ребе-неженка
- Брат праведников
- Инструменты и цель
- Раскаяние раба червонца
- Разговор в микве
- Проблемы цадиков
- Работа цадика
- Венгерская служанка
- Алтер-разбойник
- По сусалам
- Без вины виноватые
- Дарующий зрение слепым
- Раскаявшийся меламед
- Духовная бухгалтерия
- Спор праведников
- Хороший совет
- Легкий тикун
- Хасидская побасенка
- Проступок праведника
- Увидеть Париж
- С ярмарки
- Мнение большинства
- Чего надо бояться
- Правильный ответ
Йом кипур
- Необычные капорот
- Наш путь
- Материнское сердце
- Симулянт
- Слезы ребенка
Кол нидрей
- Потерянная душа
- Сладость мщения
- Отложенная молитва
- Молитва переплетчика
- Страшная месть Жерара Рабиновича
- Скажи: «Бердичев»
- Душа за душу
- Любить человека
- Пост праведника
- Жажда скупца
- Очистка конюшен
- Китл святого
- Ружинер на Дерибасовской
- Душа помнит
- Форма и содержание
- Кукареку, Отец небесный
- Молитва с покойником
- За кулисами
- Святые часы
- Слезы не в счет
- Подлинное намерение
Ребе Мордехай из Ляховичей отложил в сторону книгу. Дождь изо всех сил барабанил по крыше. Ненастное начало осени, через день Суккос, а впечатление такое, будто скоро зима и разверзлись хляби небесные. Он подошел к окну. Стекло наискось перечеркивали струи дождя, деревья кренились под напором ветра, людей, спешивших куда-то по улице, тоже согнуло от попыток пробиться через непогоду. Один из них, сильно прихрамывая, свернул во двор ребе.
Тот узнал его — хромой сапожник, у которого передние зубы стерлись от гвоздиков. Он всегда приходил одним из первых, а в этом году припозднился. Ребе Мордехай весь год запасал на чердаке доски, и, когда после Йом Кипура бедняки рассыпались по местечку в поисках материалов для строительства сукки, у него всегда находилось чем порадовать просителей. Но на этот раз все запасы уже кончились, сапожник пришел слишком поздно. Ах, как жаль! Дождь припустил еще сильнее, большая лужа посреди улицы словно вскипела под ударами тяжелых капель.
Рав Шломо Йосеф Зевин - Голос в тишине - рассказы о чудесном - Том VII
Собрал раввин Ш.-Й. Зевин;
Пер. [с ивр.] и пересказал Я. Шехтер
Издательство — Книжники — 512 с.
Москва — 2016 г.
ISBN 978-5-9953-0438-8
Рав Шломо Йосеф Зевин - Голос в тишине - рассказы о чудесном - Том VII - Содержание
Суккот канун праздника
- Когда дождь и ветер стучат в окно
- Украшения для сукки
- Жестокий сын
- Человек словно дерево в поле
Сидеть в сукке
- Ангел-доносчик
- Хасидские штучки
- Где ты, Берл?
- Неправильный выбор
- Особенный служка
- Награда
- Ребе говорит
Ушпизин (Гости)
- Ох эти евреи!
- Позор в сукке
- Удивление
- Слова как рыбы
Этрог
- Испытание
- Благословение лошади
- География эсрога
- Ловушка
- Проворный служка
- Наказ отца
- Мирты мертвых
- Чужой эсрог
- Эсрог с условием
- Голый эсрог
Коэлет
- Умножающий знание добавляет боль
- Смеху я сказал: смешан с горем
- Преимущество мудрости над глупостью подобно преимуществу света над тьмой
- Всему свое время
- Время умирать
- Бах и Таз
- Миссия
- Время лечить
- Время смеяться
- Время танцевать
- Время разрывать и время сшивать
- Время смолчать и время говорить
- Подобны животному они
- И восхваляю я мертвых, уже умерших
- Есть один, а второго нет
- Жалкий и умный ребенок
- Старый и глупый царь
- Выговор мудреца
- Не говори: прежние дни были лучше, чем нынешние
- И женщину среди всех них не нашел
- Бог сотворил человека прямым
- Кто остерегается клятв
- В радости ешь хлеб свой
- Во всякий час пусть будут белыми твои одежды
- И не мудрым — хлеб
- Если обратится на тебя гнев властителя, не покидай своего места
- Пусти хлеб свой по воде, ибо с течением многих дней найдешь его
- Так же ты не знаешь ничего о движении ветра
- Изгони гнев из сердца своего
- До тех пор, пока не затмится солнце
- И еще более был Коэлес мудр, и обучал народ знанию, и вслушивался, и исследовал, и сложил многие притчи
- Притча первая
- Притча вторая
- Притча третья
- Пытался Коэлес постигнуть желанное и письмо прямоты, слова правды
- И еще больше, сын мой, будь осторожен, нет конца писанию множества книг, и чрезмерное освоение знаний утомительно для людей
Ошана раба
- Для чего нужен табак
- Страдания праведника
- Хлеб и молоко
- Встреча с чертом
Шмини ацерет
- Собрание будет для вас
- Тебя нет
Симхат тора
- Из его десницы — пламя закона
- Вам было показано
Акафот
- И в снег, и в ветер
- Танцующий казан
- Бой нельзя остановить
- Как Цемах Цедек водку пил
- Неподслушанный урок
- Не мешают одну радость с другой
Для хасидов Хабада день 19 кислева[1] вдвойне важен: весь хасидский мир отмечает йорцайт[2] Великого Магида, ребе Дов-Бера из Межерича; хабадники добавляют к этому годовщину освобождения из царской тюрьмы Алтер Ребе, ученика Магида, автора книги «Танья» и основателя движения Хабад. Помимо 19 кислева, они празднуют и ночь 20 кислева.
События, предшествующие аресту Алтер Ребе, а также история его заключения подробно описаны во многих книгах. Самые известные из них: «Дом Ребе», «Ребе из Ляд и движение Хабад», «Восхваление Ребе». Однако существует целый пласт историй, не попавших в эти книги. Ребе Йосеф-Ицхок, Раяц, шестой глава династии Любавичских цадиков, собрал предания, передаваемые в его семье от ребе к ребе, и записал беседы старых хасидов. Все эти сказания можно отыскать в его мемуарах и памятных записках.
Рав Шломо Йосеф Зевин - Голос в тишине - рассказы о чудесном - Том VIII
Собрал раввин Ш.-Й. Зевин;
Пер. [с ивр.] и пересказал Я. Шехтер
Москва: Книжники, 2017. — 496 с.
ISBN 978-5-9953-0523-1
Рав Шломо Йосеф Зевин - Голос в тишине - рассказы о чудесном - Том VIII - Содержание
ДЕВЯТНАДЦАТОЕ КИСЛЕВА
- Первый арест и освобождение Алтер Ребе
ПЯТАЯ СВЕЧКА
- Второй арест и освобождение Алтер Ребе
ДЕСЯТОЕ КИСЛЕВА
- Арест и освобождение ребе Дов-Бера
ХАНУКА
- Подлинная радость
- След святости
- Снег в Меджибоже
- Долгая свеча
- Тайна имени
- Стол для праведника
- Свечи праведника
- Правила игры
- На качелях
- Странные вопросы
ПЯТНАДЦАТОЕ ШВАТА (Ту би-шват)
- Где кроется избыток
ПУРИМ
- Тайна пятидесятых врат
- Шалахмонес для цадика
- Дедушкин пуримшпиль
- Личное прочтение
- Габай и цадик
- Наместник и цадик
- Истопник и цадик
- Вор и цадик
- Министр на час
- Пуримские шуточки
- Пуримская заслуга
- Пуримское нахальство
- Как Пурим
- Насморк не болезнь
«СВИТОК ЭСТЕР»
- «Шесть месяцев мирровым маслом»
- «Не просила она ничего»
- «А ты и дом твоего отца погибнете»
- «Если снискала я милость в глазах царя»
- «И найдена была запись»
- «Что написано именем царя»,
- «Пора радости, и веселья, и почета»
ПЕСАХ
- Кровавый навет
- Великая суббота
- Маот хитим
- Маим шелону
- Бдикас хомец
- Биур хомец
- Агала и либун
- Маца шмура (охраненная)
- Как это делалось в Любавичах
- Сейдер
- Сейдер, угодный Небесам
ПАСХАЛЬНАЯ АГАДА
- Кадеш
- Яхац
- «Дни жизни твоей»
- Один
- Эта маца
- Четыре кубка вина
- Второй день праздника в диаспоре
- Хомец в Пейсах
- «Вот Я ввожу в вас дыхание — и оживете»
Пронзительно синее небо с набухшими белыми тучами, напоминавшими взбитые подушки, равнодушно стояло над городком. Наконец послышался звук шагов, и Бааль-Шем-Тов вошел в комнату. — Прошу прощения, — произнес он, — сегодня рош ходеш, и молитва занимает больше времени, чем обычно. — Да-да, особенно если ее приходится повторять, — бросил раввин со смоляными бровями и недобрым блеском черных, под стать бровям, глаз.
— Кстати, что вы будете делать, если забыли предписанную в новомесячье вставку в молитву? Когда нужно возвращаться к началу, а когда нет? — Этот вопрос не делает чести ни вам, ни мне, — ответил Бааль-Шем-Тов. — Уважаемый раввин забыл вставку, когда повторял молитву даже во второй раз, а я не забыл и в первый. Раввин поперхнулся. Именно это и случилось с ним сегодняшним утром, но он никому не рассказал о дважды допущенной оплошности. Как о проис-шедшем узнал этот человек? Значит... значит, он сумел мгновенно прочитать мысли! Почувствовав, как его щеки заливает пунцовая краска, раввин пристыженно опустил голову.
Рав Шломо Йосеф Зевин - Голос в тишине - рассказы о чудесном - Том 9
Собрал раввин Ш.-Й. Зевин;
Пер. [с ивр.] и пересказал Я. Шехтер
Издательство – «Книжники» – 542 с.
Москва – 2019 г.
ISBN 978-5-9953-0617-7
Рав Шломо Йосеф Зевин - Голос в тишине - рассказы о чудесном - Том 9 - Содержание
Рош-Ходеш
- Новомесячье
- Что было вначале
- Восхвалите Господа все народы
- Суббота новомесячья
- Дар
- Лицемер
- Песнь песней
- «Да целует он меня поцелуями уст своих»
- «Запахом твои масла хороши»
- «Влеки меня, за тобой побежим!»
- «Черна я, но пригожа»
- «Как роза меж шипов»
- «Ибо голос твой приятен»
- «Его устил — из золота»
- «Я сплю, но сердце мое бодрствует»
- «Запах платьев твоих, как запах леванона»
- «Душа моя едва не упорхнула от его слов»
- «Я не сумела себя уберечь»
- «Этот рост твой подобен пальме»
- «Найди я тебя вне дома»
- «Ее искры — искры пламени Господнего»
- «Если стена она...»
- Лаг Ба-Омер
Шавуот
- Три дня отделения
- Канун праздника
- Ночь на Шавуот
- В страхе и смятении
Дарование Торы
- Беседа внуков
- Жених и невеста
- Гора Синай
- С горы к народу
- Заслужившие услышать эту песнь
- Мрак, облако, густая тьма
- Праведник и сахар
- Напутственное благословение
- Десять речений
- Я — Господь, Бог Твой
- Не будет у тебя других богов
- Не произноси
- Помни День Субботний
- Шесть дней творил всевышний небо и землю
- Почитай отца и мать
- Не убивай
- Не прелюбодействуй
- Не кради
- Не желай
- «Сверху над нами образ, подобный образу человека»
- Свиток рут
- «Да окажет вам милость Господь»
- «Она прилагает усилия идти дальше»
- «Так омойся и умастись»
- Меж теснин
- Еще не пришел?
- Исправить тем, чем испортили
- Где место принесения жертв
- Новая «Книга Плачей»
- Пост
- «Продлились твои годы, но не продлились мои дни»
- Йорцайт провидца
«Эйха»
- «Плачет она ночью горьким плачем»
- «Справедлив Господь»
- «Низринул с неба на землю великолепие Израиля»
- «Поднимайся, рыдай ночью»
- «Разве в святилище господа будут убивать священника и пророка?»
- «Благо мужу, несущему иго заповедей еще с его юности»
- «Да не хвалится богатый богатсвом своим»
- «Опозорены мы, ибо оставили страну»
- Хасидские цадики
