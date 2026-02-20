Первую хасидскую историю я услышал от реб Зуси в полумраке виленской синагоги. Читать их мне доводилось и раньше, но услыхать вживую, от настоящего хасида еще не случалось. Рассказ разнился с прочитанными текстами, как разнятся бормочущая, студеная влага, зачерпнутая из лесного родника, и теплая водопроводная вода. Стены синагоги, покрытые омертвевшей, коричнево-грязной краской, напрочь отделяли входившего от городского шума.

Здесь, внутри, по-прежнему жила Вильна: говорила, плакала и молилась устами последних стариков. Они приходили за час до начала молитвы и всегда что-то возбужденно обсуждали. В паспорте реб Зуся именовался Александр-Зусман Иделевич Ковенский. Но иначе, чем реб Зуся, к нему никто не обращался. Даже многочисленные клиенты сапожной мастерской — литовцы, поляки и русские, — с самого утра выстраивавшиеся в очередь у будки, почтительно выговаривали столь неблагозвучное для славянского уха имя. Ведь реб Зуся был не просто сапожником, а демиургом-вседержителем, царящим над дратвой,

подметками и маленькими острыми гвоздиками.Он родился в подмосковном поселке Малаховка. Когда Зусе было четырнадцать лет, туда сослали Любавичского Ребе, Йосефа-Ицхака Шнеерсона. Для Ребе специально построили синагогу — длинную деревянную избу. Юный Зуся Ковенский молился в миньяне вместе с Ребе, ходил на его уроки, пел на фарбренгенах. Ребе прожил в Малаховке совсем недолго, всего несколько месяцев, — чекисты, уступив экономическому нажиму Запада, выслали смутьяна за советские пределы, — но Зуся навсегда остался любавическим хасидом. Нет, талмудиста из него не вышло - раввинов и понимающих в Законе людей, тех, кто мог чему-нибудь научить, сажали с частотой барабанной дроби, поэтому знания пришлось приобретать урывками, тайком и с большими перерывами. Впрочем, даже азбучное соблюдение еврейского Закона в лихой середине двадцатого столетия было чудом. Реб Зуся выполнял все известные ему предписания просто и прямо, словно заколачивая в подметки сапожные гвоздики. Войну он провел в артиллерии, вернулся целым и невредимым, без единой царапины.

По дороге домой в Москву встретил еврейскую девушку, влюбился и уехал вместе с ней в Вильнюс. Сразу после свадьбы реб Зуся открыл на Кальварийском рынке будку и работал в ней сорок лет, до того самого времени, когда мы познакомились. Тогда я только начинал свое духовное путешествие и, прослышав, что в Вильнюсе живет настоящий хасид Хабада, лично знавший Ребе, устремился к нему, словно больной астмой к кислородной подушке. Во время перерыва между «Минхой» и «Мааривом», пока старики, собравшись вокруг бимы вели свой непрекращающийся спор, реб Зуся рассказал мне хасидскую историю. Не знаю, что больше подействовало на мое воображение — сама история или интонации рассказчика, взлеты и падения бровей, улыбка, неопределенные пожимания плечами, короткие отмашки рук.

Рав Шломо Йосеф Зевин - Голос в тишине - рассказы о чудесном - Том I

собрал раввин Ш.-Й. Зевин ;

пер. [с ивр.] и пересказал Я. Шехтер

М.: Книжники, 2008. — 544 с.

ISBN 978-5-9953-0001-4

Рав Шломо Йосеф Зевин - Голос в тишине - рассказы о чудесном - Том I - Содержание

Место истины

БЕРЕШИТ

Простой еврей

Сила слова

Все к лучшему

Начало начал

Неожиданная встреча старых друзей

HOAX

Молитва сапожника

Праведная лошадь

Раввин и цадик

Скрытый праведник

ЛЕХ-ЛЕХА

Счастье нищеты

Благословение пророка Элиягу

Сумасшедший портной

ВАЭРА

Верь, что можно исправить

Испытание

Слушай жену

Как рождаются праведники

Из коммерсантов в хасиды

Содом в Бердичеве

ХАЕЙ САРА

Святой скряга

Похороны ребе Шмелке

Позабытое обещание

Выбор Всевышнего

толдот

Мера за меру

Иди туда, не знаю куда

День смерти

Козья шкура для графа Потоцкого

Райское кушанье

ВАЙЕЦЕ

Билет или человек

Укус Гаона

Дом Всевышнего

Сколько стоит сон

Два товарища

Застольный разговор

Чему радуется праведник

Божья корова

Камень-праведник

Последнее странствие реб Боруха

Разум и сердце

ВАИШЛАХ

Ночная помолвка

Святость и дровосек

Правильный совет

ВАЙЕШЕВ

Кровь и хлеб

С высокой горы в глубокую яму и обратно

О чем просит праведник

Что называть самоотверженностью

Только сон

Святость не любит суеты

МИКЕЦ

Австрийский шпион и венгерский генерал

Молодой старик или старый младенец

Два куска мяса

Стрела мимо цели

Не будь лошадью

ВАИГАШ

Луна и Бааль-Шем-Тов

Ночное видение

Кровь праведника

Откуда нисходит музыка

Душа хасида

Через поля асфодели

ВАЙЕХИ