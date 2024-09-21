Жаботинский - “Хотим знать”
На следующих страницах перед вами откроется новая программа издательства «Богомыслие» по изучению библейских истин. Эта программа предназначена для начального знакомства с библейскими истинами и построена по принципу «Библейская истина через библейскую историю». Центром каждого урока является весть о Спасении через Иисуса Христа. Программу можно использовать для детской евангелизации.
Программа учитывает, что каждый учитель подойдет творчески к подготовке каждого урока и глубоко проработает предлагаемый материал. Для этого необходимо самому определить практическую цель, исходя из нужд группы. Также нужно подобрать песни, иллюстрации (или при возможности нарисовать рисунки) к каждому уроку. В каждом уроке есть применение, оно выделено курсивом. Библейские истории описаны разговорным языком. В уроке использовано обращение к ученику на «ты», таким образом достигается каждый ученик лично.
«Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне» (Мф.7.24-25). Кто мы и как живем, определяется нашей верой. Господь хочет, чтобы наши дети строили свою жизнь на вере - прочном фундаменте. Пусть эта программа поможет вам донести детям христианские истины, в которых они нуждаются. Они живут в мире зла и пороков, они нуждаются в спасении. Наша задача помочь детям обрести спасение.
“Хотим знать” - Программа по изучению библейских истин для среднего возраста
Редактор: Евгении Жаботинский
Одесса: Богомыслие, 2003, 92 с.
ISBN 966-8434-14-5
“Хотим знать” - Программа по изучению библейских истин для среднего возраста - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
- Урок № 1. “БИБЛИЯ - СЛОВО БОЖЬЕ”
- Урок № 2. “БОГ - ТВОРЕЦ ВСЕЛЕННОЙ”
- Урок № 3. “СВЯТОСТЬ БОЖЬЯ”
- Урок № 4. БОЖЬЯ ЛЮБОВЬ”
- Урок № 5. “ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА”
- Урок № 6. “ГРЕХОПАДЕНИЕ”
- Урок № 7. “НАКАЗАНИЕ ЗА ГРЕХ”
- Урок № 8. “БОГ ПРОЩАЕТ ГРЕШНИКОВ”
- Урок № 9. ИТОГОВЫЙ
- Урок № 10. “ИИСУС ХРИСТОС - ЧЕЛОВЕК”
- Урок № 11. “ИИСУС ХРИСТОС ИСТИННЫЙ БОГ”
- Урок № 12. “ИИСУС ХРИСТОС - НАШ УЧИТЕЛЬ”
- Урок № 13. “ПОКАЯНИЕ”
- Урок № 14. “ОПРАВДАНИЕ ПО ВЕРЕ”
- Урок № 15. “РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ”
- Урок № 16. ИТОГОВЫЙ
- Урок № 17. “МОЛИТВА”
- Урок № 18. “ПОСЛУШАНИЕ”
- Урок № 19. “РОЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ”
- Урок № 20. “ПРИЗНАКИ ПРИШЕСТВИЯ ИИСУСА ХРИСТА”
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