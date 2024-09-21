Жаботинский - “Хотим знать”

На следующих страницах перед вами откроется новая программа издательства «Богомыслие» по изучению библейских истин. Эта программа предназначена для начального знакомства с библейскими истинами и построена по принципу «Библейская истина через библейскую историю». Центром каждого урока является весть о Спасении через Иисуса Христа. Программу можно использовать для детской евангелизации.

Программа учитывает, что каждый учитель подойдет творчески к подготовке каждого урока и глубоко проработает предлагаемый материал. Для этого необходимо самому определить практическую цель, исходя из нужд группы. Также нужно подобрать песни, иллюстрации (или при возможности нарисовать рисунки) к каждому уроку. В каждом уроке есть применение, оно выделено курсивом. Библейские истории описаны разговорным языком. В уроке использовано обращение к ученику на «ты», таким образом достигается каждый ученик лично.

«Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне» (Мф.7.24-25). Кто мы и как живем, определяется нашей верой. Господь хочет, чтобы наши дети строили свою жизнь на вере - прочном фундаменте. Пусть эта программа поможет вам донести детям христианские истины, в которых они нуждаются. Они живут в мире зла и пороков, они нуждаются в спасении. Наша задача помочь детям обрести спасение.

“Хотим знать” - Программа по изучению библейских истин для среднего возраста

Редактор: Евгении Жаботинский

Одесса: Богомыслие, 2003, 92 с.

ISBN 966-8434-14-5

“Хотим знать” - Программа по изучению библейских истин для среднего возраста - Содержание

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