Жане - Психологическая эволюция личности

Жане - Психологическая эволюция личности
Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy
Series Психологические технологии (30 books)

«Психологическая эволюция личности» — это монументальный труд, в котором Жане предвосхитил многие идеи культурно-исторической психологии (включая Выготского) и когнитивизма. Автор доказывает, что личность не дана человеку от рождения, а «строится» в процессе его социальной истории.

Жане блестяще объясняет причины психических расстройств (психастении, истерии) как «падение» психического напряжения, при котором человек теряет способность действовать на высших уровнях (например, теряет чувство реальности) и откатывается к более примитивным формам поведения. Книга написана с клинической точностью и философской глубиной, что делает её обязательным чтением для тех, кто хочет понять глубинные механизмы работы человеческого сознания и воли.

Жане П. - Психологическая эволюция личности

М.: Академический проект, 2020. — 399 с. — (Психологические технологии).
ISBN 978-5-8291-2720-6

Жане П. - Психологическая эволюция личности – Содержание

Предисловие научного редактора

Предисловие переводчика

Часть 1. Телесная личность

  • 1. Проблема личности

  • 2. Синестезия

  • 3. Чувства позы и равновесия

  • 4. Тело собственное

  • 5. Деперсонализация

  • 6. Фундаментальные чувства

  • 7. Проблема сознания

  • 8. Осознание

Часть 2. Социальная личность

  • 9. Социальные чувства любви

  • 10. Чувство ненависти

  • 11. Эгоизм и личный интерес

  • 12. Индивидуация

  • 13. Одержимость

  • 14. Возможность действия, власть и иерархия

  • 15. Персонаж

  • 16. Социальная оценка

  • 17. Нарушения социальной оценки

  • 18. Чувство воздействия

  • 19. Я, дух, душа

  • 20. Иллюзии аутизма

Часть 3. Личность во времени

  • 21. Сомнамбулизм

  • 22. Раздвоение личности

  • 23. Биография

  • 24. Индивидуальность

  • 25. Будущее личности

