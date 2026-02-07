Жане - Психологическая эволюция личности

«Психологическая эволюция личности» — это монументальный труд, в котором Жане предвосхитил многие идеи культурно-исторической психологии (включая Выготского) и когнитивизма. Автор доказывает, что личность не дана человеку от рождения, а «строится» в процессе его социальной истории.

Жане блестяще объясняет причины психических расстройств (психастении, истерии) как «падение» психического напряжения, при котором человек теряет способность действовать на высших уровнях (например, теряет чувство реальности) и откатывается к более примитивным формам поведения. Книга написана с клинической точностью и философской глубиной, что делает её обязательным чтением для тех, кто хочет понять глубинные механизмы работы человеческого сознания и воли.

М.: Академический проект, 2020. — 399 с. — (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-2720-6

Жане П. - Психологическая эволюция личности – Содержание

Предисловие научного редактора

Предисловие переводчика

Часть 1. Телесная личность

1. Проблема личности

2. Синестезия

3. Чувства позы и равновесия

4. Тело собственное

5. Деперсонализация

6. Фундаментальные чувства

7. Проблема сознания

8. Осознание

Часть 2. Социальная личность

9. Социальные чувства любви

10. Чувство ненависти

11. Эгоизм и личный интерес

12. Индивидуация

13. Одержимость

14. Возможность действия, власть и иерархия

15. Персонаж

16. Социальная оценка

17. Нарушения социальной оценки

18. Чувство воздействия

19. Я, дух, душа

20. Иллюзии аутизма

Часть 3. Личность во времени