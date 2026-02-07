Жане - Психологическая эволюция личности

«Психологическая эволюция личности» — это монументальный труд, в котором Жане предвосхитил многие идеи культурно-исторической психологии (включая Выготского) и когнитивизма. Автор доказывает, что личность не дана человеку от рождения, а «строится» в процессе его социальной истории.
Жане блестяще объясняет причины психических расстройств (психастении, истерии) как «падение» психического напряжения, при котором человек теряет способность действовать на высших уровнях (например, теряет чувство реальности) и откатывается к более примитивным формам поведения. Книга написана с клинической точностью и философской глубиной, что делает её обязательным чтением для тех, кто хочет понять глубинные механизмы работы человеческого сознания и воли.
Жане П. - Психологическая эволюция личности
М.: Академический проект, 2020. — 399 с. — (Психологические технологии).
ISBN 978-5-8291-2720-6
Жане П. - Психологическая эволюция личности – Содержание
Предисловие научного редактора
Предисловие переводчика
Часть 1. Телесная личность
1. Проблема личности
2. Синестезия
3. Чувства позы и равновесия
4. Тело собственное
5. Деперсонализация
6. Фундаментальные чувства
7. Проблема сознания
8. Осознание
Часть 2. Социальная личность
9. Социальные чувства любви
10. Чувство ненависти
11. Эгоизм и личный интерес
12. Индивидуация
13. Одержимость
14. Возможность действия, власть и иерархия
15. Персонаж
16. Социальная оценка
17. Нарушения социальной оценки
18. Чувство воздействия
19. Я, дух, душа
20. Иллюзии аутизма
Часть 3. Личность во времени
21. Сомнамбулизм
22. Раздвоение личности
23. Биография
24. Индивидуальность
25. Будущее личности
