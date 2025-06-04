Май 1906 года проходит в эротическом томлении. В Петербурге по-летнему жарко. 2 мая на «башне» впервые собирается тайный кружок «Гафиз». Все переодеваются в какие-то немыслимые придуманные Сомовым платья, украшают комнату цветами, зажигают свечи и садятся на подушки. Собравшиеся меняют имена: Иванов становится Эль-Руми, Зиновьева-Аннибал превращается в Диотиму, Кузмин — в Антиноя, Сомов — в Аладдина, а Нувель — в Петрония. Друг к другу обращаются на «ты» — маски надеты, границы стираются, можно быть откровеннее, свободнее, глупее. Сомов разливает вино. До утра читают стихи и не хотят расходиться.

В начале мая Белый уезжает в Москву. Менделеева машет ему из окна белым платочком. Блок сдает последний экзамен и вместе с Менделеевой уезжает в Шахматово: он больше не может находиться в жарком Петербурге, он больше не хочет слышать разговоры о мистике, религии и любви, он устал от экзальтации, ненавидит декадентов, отравлен иронией, все ему надоело. Менделеева стала ему чужой: шутка ли, через два месяца она планирует уехать в Италию с Андреем Белым. 8 мая проходит второе заседание кружка «Гафиз». Единственная женщина этого тайного общества — Зиновьева-Аннибал, она же Диотима. Она любит своего мужа Иванова и, кажется, влюблена в Сомова. Кузмин в том мае не влюблен ни в кого и этим мучается. Между художниками Сомовым и Нувелем, кажется, роман, но иногда Нувель ходит к банщику Александру — к тому самому, к которому ходил Кузмин. Кузмин, Сомов и Нувель читают друг другу свои дневники. Поэту Городецкому 21 год, и он пока не понимает, в кого влюблен. Вячеслав Иванов во власти любимого им Диониса и готов к экспериментам: экстаз он считает необходимым компонентом наслаждения. Собравшиеся играют на флейтах, пахнет розовым маслом. В конце все целуются.

Иванов замечает, что поцелуи Кузмина скрытные и осторожные. 15 мая Брюсов бросает Петровскую. «В могилу разлуки» он закапывает их любовь, намекая при этом, что из этой могилы может вырасти прекрасный цветок новых чувств. Похоронить чувства окончательно и отпустить измученную Петровскую он все-таки не может. Через несколько дней Петровская уезжает в Варшаву «с разорванной душой». Вслед ей Брюсов пишет несколько писем, в которых просит не забывать его и продолжать любить. 20 мая в петербургском окружном суде рассматривается дело редактора сатирического журнала «Маски» Плеханова, который позволил разместить в журнале рисунок с изображением казаков, вешающих людей. Окружной суд не находит в этом оскорбления армии и оправдывает подсудимого. 22 мая на «башне» снова собирается тайное общество «Гафиз». Комната устлана коврами, на коврах — чаши с вином, фрукты и сладости. После чтения стихов и беседы поэт Городецкий строит из своего хитона что-то наподобие палатки — сам смотрит сверху, как благосклонное божество. В палатке-хитоне по очереди целуются собравшиеся. Поцеловавшись по очереди, начинают играть в игру: завязывают друг другу глаза и снова целуются, нужно угадать — кто и где.

«Сухие и нежные, влажные и кусающие, осторожные» — такие поцелуи сыплются на Кузмина. Все целуются — как весело! На следующий день вовсе не уставшие от эротической экзальтации завсегдатаи башни спорят о вопросах пола. Мыслитель Бердяев по этому поводу ложится на пол: ему кажется, что логично говорить о вопросах пола, лежа на полу. Иванов утверждает, что в природе существует четыре пола. Городецкий думает, что пола все- таки три: мужской, женский и третий, создаваемый их слиянием. Бердяев настаивает, что смерть преодолевается не продолжением рода, а развитием собственной личности. Ремизов же, напротив, выступает за активное рождение детей. После беседы никто не целуется — это же не тайный кружок «Гафиз», просто к Иванову пришли гости. Утром 29 мая Кузмин стоит у зеркала и румянится: румяниться надо так, чтобы было видно, что это румяна: кончики ушей, ноздри и около глаз. Затем Кузмин надевает красную шелковую косоворотку, черные бархатные штаны и русские лакированные сапоги. Легкой походкой Кузмин идет в магазин, где узнает, что его близкого приятеля зарезали хулиганы. Еще вчера Кузмин видел этого приятеля и гладил его по голове, а уже сегодня он мертв. Вечером, на собрании «Гафиза», Кузмин плачет. Его успокаивают вином и поцелуями, так что Кузмин забывает о смерти и будто бы даже чувствует крылья. Много вина и поцелуев — так проходит жаркий май 1906 года. Так заканчивается эта томительная весна.

Максим Жегалин – Бражники и блудницы - Как жили, любили и умирали поэты Серебряного века

Издательство – «Эксмо»

Москва – 2025 г. / 364 с.

ISBN 978-5-04-218627-1

Максим Жегалин – Бражники и блудницы - Как жили, любили и умирали поэты Серебряного века - Содержание