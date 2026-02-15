Эта антология является фундаментальным трудом, объединяющим в себе лучшие образцы мирового проповеднического искусства за несколько столетий. Книга представляет собой не просто сборник текстов, а своего рода «золотой фонд» гомилетики (науки о церковном красноречии). В неё вошли произведения выдающихся ораторов различных эпох и конфессий, что позволяет читателю проследить развитие стилей, методов и подходов к провозглашению библейской истины — от строгой классики до живых обращений Нового времени.

Основная ценность антологии заключается в её разнообразии: здесь соседствуют глубокие теологические размышления, пламенные призывы к пробуждению и тонкие психологические этюды. Каждый текст в сборнике отобран по критерию духовной глубины и риторического мастерства. Для священнослужителей и студентов духовных учебных заведений книга служит неоценимым пособием по изучению структуры проповеди, способов аргументации и искусства владения словом. Для широкого круга читателей «Жемчужины гомилетики» открывают величественную панораму христианской мысли, напоминая о том, что живое слово, вдохновленное Писанием, способно менять ход истории и судьбы отдельных людей.

Жемчужины гомилетики – Антология проповеди

Мариуполь, “Светильник" ОРА Интернешнл, 1994 г. — 240 с.

ISBN 5-7707-7259-X

Жемчужины гомилетики – Антология проповеди – Содержание

От составителя

Иоанн ЗЛАТОУСТ. О ЛЮБВИ К БЛИЖНИМ - ИЗБРАННЫЕ МЕСТА

Чарльз СПЕРДЖЕН. ОКРИК ПОЗАДИ - ВРАГИ КРЕСТА ХРИСТОВА... - БЕСПЛОДНАЯ СМОКОВНИЦА - ОСТАВЛЕНИЕ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ - ИСКРЕННИЕ УКОРИЗНЫ - ВОЗРОЖДЕНИЕ

Чарльз ФИННЕЙ. ПРОБУЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ

Евгений БЕРСЬЕ. ОТВЕТ КАИНА - ПРИТЧА О ТАЛАНТАХ

Двайт МОУДИ. УМИРАЮЩИЙ РАЗБОЙНИК

РУБЕН ТОРРЕЙ. СЕГОДНЯ ИЛИ ЗАВТРА - ГРЕХ ТВОЙ НАЙДЕТ ТЕБЯ – КАК НУЖНО МОЛИТЬСЯ

Гренвилл РЕДСТОК. ПРИМИРЕНИЕ ИЛИ БОГ УМОЛЯЮЩИЙ - БОЖЬЕ СПАСЕНИЕ - СИЛА ДЛЯ ЖИЗНИ И СЛУЖЕНИЯ - БРАЧНЫЙ ПИР - ВЕРА — ЭТО НЕ ЧУВСТВО - БОЖИИ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ - ГОЛОС ВСЕМОГУЩЕГО БОГА - БОДРСТВОВАНИЕ И ТРУД

Иван КАРГЕЛЬ. НЕУЗНАННЫЙ ВОСКРЕСШИЙ ГОСПОДЬ

Владимир МАРЦИНКОВСКИЙ. ЗОВ ВОСКРЕСЕНИЯ

Иван ПРОХАНОВ. РЕЛИГИЯ РАДОСТИ

Василий СТЕПАНОВ. КАКАЯ ПОЛЬЗА

Марти Лютер КИНГ. КТО ТВОЙ БЛИЖНИЙ?

Александр МЕНЬ. КРЕЩЕНИЕ

Билли ГРЭМ. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

Александр КАРЕВ. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПРОПОВЕДЬ

Ярл ПЕЙСТИ. КОМУ МЫ СЛУЖИМ? - ВЕЧНОСТЬ — ГДЕ?

Евгений МАЗИН. ЧТО МОЖНО ВИДЕТЬ В ДОМЕ ТВОЕМ?

Павел РОГОЗИН. КРЕЩЕНИЕ

Виктор ГАММ. БОГ ХРАНИТ - ЧТО МЫ ОБРЕЛИ В ИИСУСЕ ХРИСТЕ?

Сергей ФАДЮХИН. РАДОСТЬ ПОСЛЕ ПЕЧАЛИ

Яков ЛЕВЕН. БОЖЬЕ ПОВЕЛЕНИЕ – ТЕРНОВНИК - БОЖЬЕ ПОСЕЩЕНИЕ - МЫ ИЗБРАНЫ ХРИСТОМ

Николай ВОДНЕВСКИЙ. ОБЛЕГЧЕНИЕ ИЛИ СПАСЕНИЕ? - О САМОМ ВАЖНОМ

Александр ДУДНИК. КТО ОТВАЛИТ КАМЕНЬ?

Александр САВЧЕНКО. СУДЬБА - ’’ГОСПОДУ СЛУЖИТЕ” - ДУХОВНОЕ ЛЮДОЕДСТВО

Михаил ХОРЕВ. БЛАЖЕНСТВО ЧИСТОГО СЕРДЦА ЧИСТОГО СЕРДЦА (Проповедь для детей) - РАЗНЫЕ УЧЕНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ