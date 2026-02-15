Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Жемчужины гомилетики

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Homiletics

Эта антология является фундаментальным трудом, объединяющим в себе лучшие образцы мирового проповеднического искусства за несколько столетий. Книга представляет собой не просто сборник текстов, а своего рода «золотой фонд» гомилетики (науки о церковном красноречии). В неё вошли произведения выдающихся ораторов различных эпох и конфессий, что позволяет читателю проследить развитие стилей, методов и подходов к провозглашению библейской истины — от строгой классики до живых обращений Нового времени.

Основная ценность антологии заключается в её разнообразии: здесь соседствуют глубокие теологические размышления, пламенные призывы к пробуждению и тонкие психологические этюды. Каждый текст в сборнике отобран по критерию духовной глубины и риторического мастерства. Для священнослужителей и студентов духовных учебных заведений книга служит неоценимым пособием по изучению структуры проповеди, способов аргументации и искусства владения словом. Для широкого круга читателей «Жемчужины гомилетики» открывают величественную панораму христианской мысли, напоминая о том, что живое слово, вдохновленное Писанием, способно менять ход истории и судьбы отдельных людей.

Жемчужины гомилетики – Антология проповеди

Мариуполь, “Светильник" ОРА Интернешнл, 1994 г. — 240 с.

ISBN 5-7707-7259-X

Жемчужины гомилетики – Антология проповеди – Содержание

От составителя

  • Иоанн ЗЛАТОУСТ. О ЛЮБВИ К БЛИЖНИМ - ИЗБРАННЫЕ МЕСТА

  • Чарльз СПЕРДЖЕН. ОКРИК ПОЗАДИ - ВРАГИ КРЕСТА ХРИСТОВА... - БЕСПЛОДНАЯ СМОКОВНИЦА - ОСТАВЛЕНИЕ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ - ИСКРЕННИЕ УКОРИЗНЫ - ВОЗРОЖДЕНИЕ

  • Чарльз ФИННЕЙ. ПРОБУЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ

  • Евгений БЕРСЬЕ. ОТВЕТ КАИНА - ПРИТЧА О ТАЛАНТАХ

  • Двайт МОУДИ. УМИРАЮЩИЙ РАЗБОЙНИК

  • РУБЕН ТОРРЕЙ. СЕГОДНЯ ИЛИ ЗАВТРА - ГРЕХ ТВОЙ НАЙДЕТ ТЕБЯ – КАК НУЖНО МОЛИТЬСЯ

  • Гренвилл РЕДСТОК. ПРИМИРЕНИЕ ИЛИ БОГ УМОЛЯЮЩИЙ - БОЖЬЕ СПАСЕНИЕ - СИЛА ДЛЯ ЖИЗНИ И СЛУЖЕНИЯ - БРАЧНЫЙ ПИР - ВЕРА — ЭТО НЕ ЧУВСТВО - БОЖИИ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ - ГОЛОС ВСЕМОГУЩЕГО БОГА - БОДРСТВОВАНИЕ И ТРУД

  • Иван КАРГЕЛЬ. НЕУЗНАННЫЙ ВОСКРЕСШИЙ ГОСПОДЬ

  • Владимир МАРЦИНКОВСКИЙ. ЗОВ ВОСКРЕСЕНИЯ

  • Иван ПРОХАНОВ. РЕЛИГИЯ РАДОСТИ

  • Василий СТЕПАНОВ. КАКАЯ ПОЛЬЗА

  • Марти Лютер КИНГ. КТО ТВОЙ БЛИЖНИЙ?

  • Александр МЕНЬ. КРЕЩЕНИЕ

  • Билли ГРЭМ. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

  • Александр КАРЕВ. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПРОПОВЕДЬ

  • Ярл ПЕЙСТИ. КОМУ МЫ СЛУЖИМ? - ВЕЧНОСТЬ — ГДЕ?

  • Евгений МАЗИН. ЧТО МОЖНО ВИДЕТЬ В ДОМЕ ТВОЕМ?

  • Павел РОГОЗИН. КРЕЩЕНИЕ

  • Виктор ГАММ. БОГ ХРАНИТ - ЧТО МЫ ОБРЕЛИ В ИИСУСЕ ХРИСТЕ?

  • Сергей ФАДЮХИН. РАДОСТЬ ПОСЛЕ ПЕЧАЛИ

  • Яков ЛЕВЕН. БОЖЬЕ ПОВЕЛЕНИЕ – ТЕРНОВНИК - БОЖЬЕ ПОСЕЩЕНИЕ - МЫ ИЗБРАНЫ ХРИСТОМ

  • Николай ВОДНЕВСКИЙ. ОБЛЕГЧЕНИЕ ИЛИ СПАСЕНИЕ? - О САМОМ ВАЖНОМ

  • Александр ДУДНИК. КТО ОТВАЛИТ КАМЕНЬ?

  • Александр САВЧЕНКО. СУДЬБА - ’’ГОСПОДУ СЛУЖИТЕ” - ДУХОВНОЕ ЛЮДОЕДСТВО

  • Михаил ХОРЕВ. БЛАЖЕНСТВО ЧИСТОГО СЕРДЦА ЧИСТОГО СЕРДЦА (Проповедь для детей) - РАЗНЫЕ УЧЕНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Views 94
Rating
Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

