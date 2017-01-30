В самом начале я хотел бы поблагодарить перечисленных ниже людей за их неоценимую поддержку. Я с огромным удовольствием цитирую их отзывы, отмечая при этом, что они никоим образом не должны считаться гарантией точности моих выводов, но должны показать читателю, насколько серьезен и обдуман мой подход к исследованию.

Э. Дж. Рэвэлл (профессор-эмерит Университета Торонто): «Я с большим интересом прочел присланный экземпляр. До прочтения Вашего исследования я не занимал определенной позиции по вопросу произношения имени Бога. В 50-х годах, когда я был студентом, мне говорили, что ученые установили древнее произношение — «Яхве». Я не находил их аргументы убедительными, но такой взгляд был чуть ли не символом веры моих наставников, и так как у меня не было лучшего контраргумента, я решил игнорировать проблему. С тех пор я от случая к случаю думал об этом, но из накопленных мною сведений нет ничего, что вы не упомянули бы в своем труде. Определенно вы собрали больше информации по теме, чем любое другое из известных мне исследований, и вас можно поздравить с ценным произведением. Премного благодарен за то, что прислали его мне».

Г. Казеллес (директор Парижского католического института): «Спасибо Вам большое за присланный труд под названием „Только ради славы?“, содержащий большой объем документации. Я передам ее в Библиотеку Библии в распоряжение исследователей... Примите мои поздравления и благодарности».

Дэвид К. Хопкинс (редактор журнала «Археология Ближнего Востока»): «Благодарю за предоставленное Вами богатое и детальное изучение. Предмет очень увлекательный».

Г. У. Буканан (редактор «Комментария к Библии» в издании Эдвина Меллена): «Позвольте сказать Вам большое спасибо за присланное мне превосходное сочинение. Я верю, что вскоре буду держать в руках опубликованный экземпляр».

С. Мораг (профессор Еврейского университета в Иерусалиме): «Исследование наполнено важными доказательствами и содержит хороший обзор проведенных изысканий».

Э. Липински (профессор Лёвенского католического университета): «Очень хочу поблагодарить Вас за предоставленный материал и поздравить с добросовестно проделанной работой, ясно видимой в этом исследовании. Я не премину использовать его, если однажды вернусь к этой теме».

М. Харл (профессор в Университете Парижа-Сорбонны, переводчик и издатель «Александрийской Библии»): «Ваш труд исполняет меня восхищением... Еще раз поздравляю».

Дж. Боттеро (директор отдела ассириологии Практической школы передовых исследований [EPHE]): «Вы производите впечатление очень знающего и весьма требовательного человека: очевидно, у Вас получится опубликовать этот замечательный труд, из которого я многое почерпнул! (...) Предмет очень интересен: я буду рад видеть его опубликованным и читать Вашу диссертацию. Вполне возможно, что именно Вам суждено решить эти головоломки».

Э. А. Ливингстоун (доктор в Оксфордском университете): «Я отправил Ваше любезное письмо и копию сочинения одному из коллег, который предоставлял мне много руководства при подготовке материалов о Ветхом Завете в третьем издании «Оксфордского словаря христианской церкви» (…) он сказал, что находит диссертацию интереснейшей; он назвал Вашу позицию наиболее разумной и хорошо аргументированной».

Д. Н. Фридман (редактор «Anchor Bible»): «Мне было приятно получить Ваше письмо и детальный разбор этого важного и интересного предмета, о котором я время от времени писал. Я никогда не был полностью удовлетворен ни собственным анализом и интерпретацией Божьего имени в Еврейских Писаниях, ни анализом других, включая моего учителя У. Ф. Олбрайта, и его учителя (у которого Олбрайт позаимствовал свою позицию) Пола Гаупта. В то же время я не встречал ничего, что смогло бы убедить меня в превосходстве иного толкования. Но я буду рад учиться из Вашего исследования, и возможно даже найду, что Вы окончательно решили эту древнюю загадку».