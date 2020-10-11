Жилина - Концепция личности в русской литературе
Становление и развитие русской романтической поэмы первой трети XIX века определялось теми кардинальными изменениями, которые происходили во всей отечественной литературе в целом. Интерес к духовному миру человека, в полной мере проявившийся в лирике этого периода, проникает и в другие жанры, видоизменяя и трансформируя их изнутри, что наиболее заметным образом сказалось в жанре поэмы, на отечественной почве испытавшей огромное влияние Байрона.
Общеизвестным является тот факт, что начало русской романтической поэмы было положено двумя произведениями, появившимися в одном и том же 1822 году: это были «Шильонский узник» Байрона в переводе Жуковского и «Кавказский пленник» Пушкина. Именно в них была особенным образом поставлена проблема личности, важнейшая для романтической художественной системы, где внутренний мир человека утверждается как центральный объект искусства. Но если в герое Жуковского не было «даже намека на индивидуальность», он был «человек вообще», то характером пушкинского героя, основанным на странностях и противоречиях, был дан своеобразный толчок развитию психологического анализа в русской литературе.
Жилина Наталья - Концепция личности в русской литературе первой трети XIX века в свете христианской аксиологии
монография
Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2009. 240 с.
ISBN 978-5-9971-0052-0
Жилина Наталья - Концепция личности в русской литературе первой трети XIX века в свете христианской аксиологии - Оглавление
Введение
Глава 1. Концепция личности в русской романтической поэме
§ 1. Плен и освобождение героя как этапы его духовного развития
- А. С. Пушкин. Кавказский пленник
- А. А. Шишков. Лонской
- Н. Муравьев. Киргизский пленник
- П. Родивановский. Пленник
§ 2. Разбойничий мир: личность в системе ценностей
- А. С. Пушкин. Братья разбойники
- П. Рябинин. Разбойники
- П. Машков. Разбойник
- А. А. Вельтман. Муромские леса
§ 3. Злодеяние и прощение в аксиологии главных героев
- И. И. Козлов. Чернец
- П. Иноземцов. Ссыльный
- А. С. Пушкин. Полтава
§ 4. Любовь как высшая ценность в мировосприятии персонажей
- А. С. Пушкин. Бахчисарайский фонтан
- Е. А. Баратынский. Эда. Цыганка
- И. И. Козлов. Безумная
§ 5. Оппозиция свобода — страсти в картине внутреннего мира героев
- А. С. Пушкин. Цыганы
- Е. А. Баратынский. Бал
- А. И. Подолинский. Нищий. Смерть Пери
- Н. Кобылин. Отшельник
Глава 2. Личность и мир в аксиологическом пространстве русской прозы
§ 1. Тема гордости и ее воплощение в художественной системе произведений
- А. А. Бестужев-Марлинский. Испытание
- В. Ф. Одоевский. Княжна Мими
- Н. Ф. Павлов. Именины. Ятаган. Аукцион
§ 2. Оппозиция справедливость — милосердие в «разбойнических» сюжетах
- А. А. Бестужев-Марлинский. Роман и Ольга
- О. М. Сомов. Гайдамак
- А. С. Пушкин. Капитанская дочка
§ 3. Мотив соблазна и формы его проявления в сюжетной организации произведений
О. М. Сомов. Русалка
- Е. А. Ган. Идеал
- А. А. Бестужев-Марлинский.
- Фрегат «Надежда». Страшное гаданье
§ 4. Богатство и власть в иерархии ценностей литературных героев
- А. А. Погорельский. Лафертовская маковница
- В. Ф. Одоевский. Саламандра
- А. С. Пушкин. Пиковая дама
§ 5. Проблема греха и нравственного закона в сознании автора и персонажей
- Н. А. Бестужев. Трактирная лестница
- А. А. Бестужев-Марлинский. Замок Эйзен
- М. Н. Загоскин. Нежданные гости
- В. Ф. Одоевский. Орлахская крестьянка. Живой мертвец
- А. С. Пушкин. Капитанская дочка
Глава 3. Проблема идеала в русском литературном сознании первой трети XIX века
§ 1. Идея христианской любви в структуре художественного конфликта
- В. К. Кюхельбекер. Адо
- О. Сомов. Юродивый
§ 2. «Люди прежнего века» как воплощение нравственного эталона
- А. А. Погорельский. Монастырка
- А. С. Пушкин. Капитанская дочка
§ 3. Положительный герой: аксиологические координаты личности
- Ф. Н. Глинка. Дева Карельских лесов
- Н. А. Бестужев. Русский в Париже 1814 года
- М. С. Жукова. Барон Рейхман
- А. С. Пушкин. Капитанская дочка
§ 4. Женский идеал: вечные ценности в изменяющемся мире
- К. Ф. Рылеев. Наталия Долгорукова
- И. И. Козлов. Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая
- Г. Розен. Дева семи ангелов
- Н. А. Полевой. Эмма
- А. С. Пушкин. Бахчисарайский фонтан. Евгений Онегин. Капитанская дочка
Заключение
Библиографический список
Жилина Наталья - Концепция личности в русской литературе первой трети XIX века в свете христианской аксиологии - Введение
Начало XIX столетия по праву характеризуется как время глубокого общественного разлада, острого идейного кризиса, когда действительность неожиданно предстала перед человеком в сложном клубке противоречий, оставшихся в наследство от «века Просвещения». Не только в европейском, но и в русском сознании, также испытавшем на себе влияние скептической философии конца XVIII века, были поколеблены сами основы представлений о мире и человеке, сохранявшиеся устойчивыми на протяжении долгого времени. Просветительская вера в неизменность и доброту природы человека, после петровских реформ потеснившая в русском мировоззрении христианскую антропологическую модель, подверглась разрушению, поселив сомнение в незыблемости истин и выдвинув на первый план проблему личности, занявшую центральное место в русском литературном сознании на несколько последующих десятилетий. Русская литература, воспринявшая от Западной Европы новые художественные возможности проникновения во внутренний мир человека и освоившая новые поэтические средства его раскрытия, не утратила в то же время своей главной основы, в соответствии с которой в русском сознании еще в древние времена были сформированы главные ценностные понятия и представления. Однако только кардинальные общественные перемены, произошедшие в конце минувшего столетия в нашей стране, открыли возможности для глубокого исследования этой взаимосвязи.
В современном общественном сознании все больше утверждается мысль о том, что любая национальная культура в своих истоках религиозна и ее характер и своеобразие обусловлены в первую очередь влиянием той религии, которая стала основой мировоззрения, системы ценностей, нравственности и всего уклада жизни народа. Таким образом, тип любой национальной культуры определяется содержанием той религии, которая лежит в ее основании и представляет доминанту культурного развития. Для русской истории и культуры такую первооснову составила восточная ветвь христианства, или «греческое» вероисповедание (Slavia Ortodoxa), то есть православие. Истоком и основой нашего национально-исторического и культурного развития стало крещение Руси в 988 году равноапостольным князем Владимиром. С этого времени христианство становится важнейшим источником всех форм жизни и, следовательно, национальной культуры, одной из главных составляющих которой является словесность. В статье 1822 года «Заметки по русской истории XVIII века» А. С. Пушкин просто и точно выразил эту мысль: «…греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер. <…> Мы обязаны монахам нашей историею, следственно, и просвещением».
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