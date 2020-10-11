Становление и развитие русской романтической поэмы первой трети XIX века определялось теми кардинальными изменениями, которые происходили во всей отечественной литературе в целом. Интерес к духовному миру человека, в полной мере проявившийся в лирике этого периода, проникает и в другие жанры, видоизменяя и трансформируя их изнутри, что наиболее заметным образом сказалось в жанре поэмы, на отечественной почве испытавшей огромное влияние Байрона.

Общеизвестным является тот факт, что начало русской романтической поэмы было положено двумя произведениями, появившимися в одном и том же 1822 году: это были «Шильонский узник» Байрона в переводе Жуковского и «Кавказский пленник» Пушкина. Именно в них была особенным образом поставлена проблема личности, важнейшая для романтической художественной системы, где внутренний мир человека утверждается как центральный объект искусства. Но если в герое Жуковского не было «даже намека на индивидуальность», он был «человек вообще», то характером пушкинского героя, основанным на странностях и противоречиях, был дан своеобразный толчок развитию психологического анализа в русской литературе.

Жилина Наталья - Концепция личности в русской литературе первой трети XIX века в свете христианской аксиологии

монография

Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2009. 240 с.

ISBN 978-5-9971-0052-0

Жилина Наталья - Концепция личности в русской литературе первой трети XIX века в свете христианской аксиологии - Оглавление

Введение

Глава 1. Концепция личности в русской романтической поэме

§ 1. Плен и освобождение героя как этапы его духовного развития

А. С. Пушкин. Кавказский пленник

А. А. Шишков. Лонской

Н. Муравьев. Киргизский пленник

П. Родивановский. Пленник

§ 2. Разбойничий мир: личность в системе ценностей

А. С. Пушкин. Братья разбойники

П. Рябинин. Разбойники

П. Машков. Разбойник

А. А. Вельтман. Муромские леса

§ 3. Злодеяние и прощение в аксиологии главных героев

И. И. Козлов. Чернец

П. Иноземцов. Ссыльный

А. С. Пушкин. Полтава

§ 4. Любовь как высшая ценность в мировосприятии персонажей

А. С. Пушкин. Бахчисарайский фонтан

Е. А. Баратынский. Эда. Цыганка

И. И. Козлов. Безумная

§ 5. Оппозиция свобода — страсти в картине внутреннего мира героев

А. С. Пушкин. Цыганы

Е. А. Баратынский. Бал

А. И. Подолинский. Нищий. Смерть Пери

Н. Кобылин. Отшельник

Глава 2. Личность и мир в аксиологическом пространстве русской прозы

§ 1. Тема гордости и ее воплощение в художественной системе произведений

А. А. Бестужев-Марлинский. Испытание

В. Ф. Одоевский. Княжна Мими

Н. Ф. Павлов. Именины. Ятаган. Аукцион

§ 2. Оппозиция справедливость — милосердие в «разбойнических» сюжетах

А. А. Бестужев-Марлинский. Роман и Ольга

О. М. Сомов. Гайдамак

А. С. Пушкин. Капитанская дочка

§ 3. Мотив соблазна и формы его проявления в сюжетной организации произведений

О. М. Сомов. Русалка

Е. А. Ган. Идеал

А. А. Бестужев-Марлинский.

Фрегат «Надежда». Страшное гаданье

§ 4. Богатство и власть в иерархии ценностей литературных героев

А. А. Погорельский. Лафертовская маковница

В. Ф. Одоевский. Саламандра

А. С. Пушкин. Пиковая дама

§ 5. Проблема греха и нравственного закона в сознании автора и персонажей

Н. А. Бестужев. Трактирная лестница

А. А. Бестужев-Марлинский. Замок Эйзен

М. Н. Загоскин. Нежданные гости

В. Ф. Одоевский. Орлахская крестьянка. Живой мертвец

А. С. Пушкин. Капитанская дочка

Глава 3. Проблема идеала в русском литературном сознании первой трети XIX века

§ 1. Идея христианской любви в структуре художественного конфликта

В. К. Кюхельбекер. Адо

О. Сомов. Юродивый

§ 2. «Люди прежнего века» как воплощение нравственного эталона

А. А. Погорельский. Монастырка

А. С. Пушкин. Капитанская дочка

§ 3. Положительный герой: аксиологические координаты личности

Ф. Н. Глинка. Дева Карельских лесов

Н. А. Бестужев. Русский в Париже 1814 года

М. С. Жукова. Барон Рейхман

А. С. Пушкин. Капитанская дочка

§ 4. Женский идеал: вечные ценности в изменяющемся мире

К. Ф. Рылеев. Наталия Долгорукова

И. И. Козлов. Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая

Г. Розен. Дева семи ангелов

Н. А. Полевой. Эмма

А. С. Пушкин. Бахчисарайский фонтан. Евгений Онегин. Капитанская дочка

Заключение

Библиографический список

Жилина Наталья - Концепция личности в русской литературе первой трети XIX века в свете христианской аксиологии - Введение

Начало XIX столетия по праву характеризуется как время глубокого общественного разлада, острого идейного кризиса, когда действительность неожиданно предстала перед человеком в сложном клубке противоречий, оставшихся в наследство от «века Просвещения». Не только в европейском, но и в русском сознании, также испытавшем на себе влияние скептической философии конца XVIII века, были поколеблены сами основы представлений о мире и человеке, сохранявшиеся устойчивыми на протяжении долгого времени. Просветительская вера в неизменность и доброту природы человека, после петровских реформ потеснившая в русском мировоззрении христианскую антропологическую модель, подверглась разрушению, поселив сомнение в незыблемости истин и выдвинув на первый план проблему личности, занявшую центральное место в русском литературном сознании на несколько последующих десятилетий. Русская литература, воспринявшая от Западной Европы новые художественные возможности проникновения во внутренний мир человека и освоившая новые поэтические средства его раскрытия, не утратила в то же время своей главной основы, в соответствии с которой в русском сознании еще в древние времена были сформированы главные ценностные понятия и представления. Однако только кардинальные общественные перемены, произошедшие в конце минувшего столетия в нашей стране, открыли возможности для глубокого исследования этой взаимосвязи.

В современном общественном сознании все больше утверждается мысль о том, что любая национальная культура в своих истоках религиозна и ее характер и своеобразие обусловлены в первую очередь влиянием той религии, которая стала основой мировоззрения, системы ценностей, нравственности и всего уклада жизни народа. Таким образом, тип любой национальной культуры определяется содержанием той религии, которая лежит в ее основании и представляет доминанту культурного развития. Для русской истории и культуры такую первооснову составила восточная ветвь христианства, или «греческое» вероисповедание (Slavia Ortodoxa), то есть православие. Истоком и основой нашего национально-исторического и культурного развития стало крещение Руси в 988 году равноапостольным князем Владимиром. С этого времени христианство становится важнейшим источником всех форм жизни и, следовательно, национальной культуры, одной из главных составляющих которой является словесность. В статье 1822 года «Заметки по русской истории XVIII века» А. С. Пушкин просто и точно выразил эту мысль: «…греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер. <…> Мы обязаны монахам нашей историею, следственно, и просвещением».