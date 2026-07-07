Прошлое и настоящее карт Таро изобилуют мифами, домыслами и романтичными легендами.

Для начала внесем немного конкретики: что именно мы сегодня понимаем под колодой карт Таро? Колода Таро состоит из 78 карт, которые, в свою очередь, подразделяются на 22 Старших аркана, имеющих порядковые номера, названия и смысловой ряд. Именно о них как о самых многогранных и богатых символами и мифологическими отсылками пойдет речь на страницах этой книги. Остальные карты в колоде представляют собой Младшие, цифровые арканы (38 карт), которые можно соотнести с привычными игральными картами и разделить на четыре масти (Жезлы, Чаши/Кубки, Мечи и Пентакли/Монеты), и так называемые карты двора (16 карт): обычно это Паж, Рыцарь, Королева и Король. В период становления Таро количество карт, их порядковые номера и названия менялись, однако в наше время любая колода, не соответствующая этой структуре, не считается колодой Таро и представляет собой оракульные карты (например, популярная колода Ленорман). Само же слово «аркан» восходит к латинскому «арканум», то есть «тайна».

С чего же началась история карт Таро и при чем здесь цыгане, египетские жрецы и философы эпохи Возрождения?

Ольга Жилко - Мифы Таро. От египетских жрецов и мистики Ренессанса до карнавальной культуры и танцев шута

науч. ред. О. Чумичева. — Москва : МИФ, 2026. — 256 с. : ил. — (Мифы от и до).

ISBN 978-5-00250-279-0

Ольга Жилко - Мифы Таро. От египетских жрецов и мистики Ренессанса до карнавальной культуры и танцев шута - Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ