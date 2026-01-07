Сборник статей «Живое наследие» составлен на основе докладов, представленных на Международных научно-практических конференциях в 2014 году в Москве и Ванкувере (США). Конференции были посвящены 35-летию Института духовной музыки.

Тридцать пять лет работы музыкально-образовательного центра в евангельско-баптистском братстве — это годы возрождения церковного музыкального образования, развития и подготовки проекта на будущее. От организованного в 1979 г. регентского отделения при Заочных библейских курсах ВСЕХБ, через музыкальный факультет в Библейском институте РСЕХБ в 90-х, к учреждённому в 2002 г. Институту духовной музыки.

Первое измерение деятельности центра музыкального образования — это педагогическая работа со студентами в соответствии с программами специальных дисциплин и требованиями музыкальной квалификации, которая сочетается с духовно-богословской подготовкой, конечная цель которой, формирование духовной и музыкальной личности служителя евангельской церкви. Второе измерение — создание образовательных программ и учебных методик, опирающихся на синтез проповеди Евангелия и общехристианской музыкальной культуры с учётом практики служения российских евангельских церквей. Третье измерение — выпускники. Сегодня они трудятся в церквах России, странах постсоветского пространства, Германии, США, Канаде и Австралии.

Живое наследие. Сборник статей

Институт духовной музыки

М.: Христианский центр «Логос», 2017.- 176 с.

ISBN 978-587246-011-4

Живое наследие. Сборник статей - Содержание

Предисловие

Авторы

I. Вехи истории

Евангельское музыкальное образование в российских церквах ЕХБ. - Евгений Гончаренко

Музыкальное образование в Беларуси. - Николай Ломако

Живое наследие — Институт духовной музыки. - Георгий Харлов

Господь — сила моя и песнь!. - Александр Фирисюк

Буду славить Бога моего!. - Юрий Сипко

На перекрестках веры и культур. - Йоханес Дик

II. Образование

О курсе истории церковной музыки в Институте духовной музыки. - Виктор Кадочников

Раскрывать Богословие в пении и музыке. - Владимир Попов

Учимся, молимся, поём. - Николай Плотников

Значение профессиональной музыкальной подготовки в работе музыкального служителя — регента церковного хора. - Светлана Оськина

О формах музыкального служения в церквах ЕХБ России. Исторические традиции и современные тенденции. - Алена Ткаченко

III. Музыкальная практика раннего христианства

Об употреблении музыкальных инструментов как древнем местном литургическом предании восточной церкви. - Ионафан (Елецких), митрополит Тульчинский и Брацлавский

Музыкально-певческое служение в ранней христианской общине и церквах послеапостольского периода (I—V в. н.э.). - Геннадий Сергиенко

IV. Эстетические и духовные аспекты музыки