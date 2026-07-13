Представленное издание представляет собой уникальный духовно-просветительский календарь, призванный стать надежным ежедневным спутником верующего в его хождении перед Богом. В основе каждой статьи лежит глубокое размышление над текстами Священного Писания, переплетенное с яркими историческими примерами, научными фактами и пастырскими иллюстрациями, помогающими раскрыть непреходящую актуальность библейских истин в контексте вызовов современного секулярного мира. Книга бескомпромиссно отстаивает основы консервативной евангельской догматики, сотериологии и христианской этики.

Особое внимание авторы уделяют критике антропоцентрических заблуждений в современном христианстве, возвращая читателя к суверенному величию Творца и спасительной реальности богословия креста. Труд предлагает практическое руководство для укрепления личного благочестия, сохранения святости в семейных отношениях, воспитания детей и формирования христианского взгляда на вопросы культуры, экономики и науки. Издание адресовано широкому кругу читателей, стремящихся к созиданию интеллектуально зрелой и practically деятельной веры.

Жизнь – это больше – Импульсы на каждый день

Перевод: Logos Verlag. – Bielefeld: Christliche Literatur-Verbreitung (CLV), 2004. – 117 с.

ISBN 3-89397-974-3 (CLV), ISBN 3-936850-03-8 (Logos)

Жизнь – это больше – Содержание