Жизнь и деяния отца нашего Андрея

«Хочу я изложить перед вами, о возлюбленные, жизнь богоугодную и деяния безупречные достойного мужа...» — такими словами начинает византийский агиограф свое сочинение, написанное более тысячи лет назад и ныне впервые предлагаемое в переводе на русский язык современному читателю.

И читатель, взяв его в руки, быть может, подумает, что перед ним назидательный (то есть предназначенный служить образцом поведения благочестивого человека) и не слишком увлекательный (чтобы не сказать «скучный») перечень свидетельств о жизни святого,

имя которого вынесено в заглавие произведения. Но не следует торопиться с выводами, потому что там, где речь идет о юродивом, нет места голой назидательности, да и упрек в полном отсутствии занимательности едва ли будет справедлив.

Жизнь и деяния св. отца нашего Андрея, юродивого Христа ради. С приложением сочинения архиеп. Сергия (Спасского) «Святой Андрей, Христа ради юродивый, и праздник Покрова Пресвятой Богородицы»

«Издательство Олега Абышко», 2007. — 320 с.

Серия «Библиотека христианской мысли. Источники».

ISBN 978-5-903525-03-4

Жизнь и деяния св. отца нашего Андрея, юродивого Христа ради. С приложением сочинения архиеп. Сергия (Спасского) «Святой Андрей, Христа ради юродивый, и праздник Покрова Пресвятой Богородицы» - Содержание

Е. В. Желтова. О житиях, юродивых и «Житии Андрея Юродивого»

Жизнь и деяния св. отца нашего Андрея, юродивого Христа ради

Приложение. Сергий, архиепископ Владимирский. Святой Андрей, Христа ради юродивый,и праздник Покрова Пресвятой Богородицы

1. О времени явления Богоматери святому Андрею, Христа ради юродивому

2. Место и время установления праздника Покрова Пресвятой Богородицы

3. Древние монастыри, храмы и иконы Покрова Богородицы. Изображения по иконописным подлинникам

4. Дополнение

Жизнь и деяния св. отца нашего Андрея, юродивого Христа ради - Начало

Хочу я изложить перед вами, о возлюбленные, жизнь богоугодную и деяния безупречные достойного мужа. Прошу вас, внемлите тому, что я буду говорить, ибо предмет сей источает мед, благоухание и дивную радость. Посему приготовьтесь, о великодушные, выслушать этот мой рассказ, дабы и я сам с большим желанием приступил к своему труду и изложил пред вами духовные подвиги этого мужа.



В царствование христолюбивого Льва Великого был в Константинополе некий муж по имени Феогност, которого благочестивый царь почтил саном протоспафария, а затем и стратилатом в восточных землях назначил. А муж сей, хотя ранее и приобрел много рабов, позже купил себе еще других, среди которых был и тот, имя коего ныне прославляется мною, недостойным. Родом он был скиф, а купил его господин, когда он был еще ребенком. Мальчик был весьма красив видом, так что даже его хозяин им восхищался и использовал для важных поручений, а для изучения Священного Писания отдал его в школу. Отрок же, будучи смышлен, в скором времени выучился Псалтири и счету, так что даже учитель дивился его одаренности, да и никто не мог подумать, что он скиф, из-за его внешнего вида, а также из-за благоразумия души, скромного поведения и аккуратности записей.

Посему хозяин назначил его при себе писцом. И был он очень любим господином своим и госпожою, равно и все домочадцы сильно привязались к нему. Хозяин же одаривал его щедрыми дарами, отдавая ему многое из одежды, в которую до этого сам облачался, ибо видел, как тот по своей доброй воле проявлял старание в его дому, так что наблюдавшие это говорили, дескать, «раб облачен в лучшие одежды, нежели господин». А читать он любил Священное Писание, но еще больше — мученичества святых и жития богоносных отцов, отчего воспылало сердце его верою в них и пробудилось для подражания прекрасным их деяниям. И вот, начав с самого себя, двинулся он по такому пути.