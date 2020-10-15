Наглядным свидетельством развивающегося в современной России межрелигиозного диалога служит эта книга. В ней собраны отклики по самым животрепещущим вопросам всех лидеров ведущих религиозных традиций: православных, католиков, протестантов, мусульман, буддистов, иудеев, индуистов. Ее содержание говорит также и о том, что духовно-нравственный потенциал основных российских религий реализован в сфере межконфессионального сотрудничества далеко не в полной мере. Между тем, от того, как будут складываться отношения между религиями, во многом зависят стабильность в российском обществе и международное сотрудничество.

Жизнь в России - Что об этом говорят религиозные лидеры: Сборник интервью

Сост. В. В. Дышкант.- М.: Философская Книга, 2006.- 240 с.

ISBN 5-902629-17-9

Жизнь в России - Что об этом говорят религиозные лидеры - Сборник интервью - Содержание

День национального единства: в чем его суть? ( 4 ноября 2005 г.)

Перекинутся ли пылающие во Франции «пожарыɁ и на Россию? (15 ноября 2015 г. )

Рынок наркотиков сегодня гораздо сильнее государства и грозит ему уничтожением (25 ноября 2005 г)

Пост и массовое сознание ( 12 декабря 2005 г.) Атеисты сегодня: «религия меньшинства или большинства? (13 декабря 2005 г.) .

Всегда ли законы Бога совпадают с законами светскими? ( 16 декабря 2005 г. )

Новый год: шампанское или молитва? (13 января 2006 г.)

Критиковать священные писания других религий недопустимо (1 февраля 2006 г.) .

Должны ли родители посылать своих детей в армию? (8 февраля 2006 г.)

Как нам реорганизовать Межрелигиозный совет России (28 февраля 2006 г.)

О роли женщины в современном мире (7 марта 2006 г.)

Театр может быть делом богоугодным (26 марта 2006 г.)

Смеется ли Бог? ( 1 апреля 2006 г.)

Война против игрушек отвлекает верующих от борьбы с подлинными идолами цивилизации (6 апреля 2006 г.)

Полеты в космос лишь подтверждают величие Бога и Его творения (12 апреля 2006 г.)

Сферу прав человека не должны монополизировать секулярные общественные организации ( 18 апреля 2006 г.)

Как отличить светский праздник от духовного? (27 апреля 2006 г.)

Для веры в бессмертие достаточно свидетельств святых и священных писаний (5 мая 2006 г.)

О сектоборчестве, «традиционностиɁ и «нетрадиционностиɁ (17 мая 2006 г.)

Еретическая книга или фильм не могут разрушить подлинную веру (24 мая 2006 r.)

Проблему алкоголизма административными методами не решить (26 мая 2006 г.)

Кто защитит детей в современном мире? (1 июня 2006 г.)

Дубинкой по гомосексуалам: куда смотрит религия

Чем проповедь отличается от прозелитизма, и можно ли спастись в других религиях?

Религиозный саммит в Москве: возможен ли продуктивный диалог священнослужителей с политиками?

БИОГРАФИИ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О РЕЛИГИЯХ И КОНФЕССИЯХ

Русская Православная Церковь (Московский Патриархат)

Римско-католическая Церковь в Российской Федерации

Протестантизм в России

Ислам в России

Конгресс еврейских религиозных общин

и организаций России (КЕРООР)

Федерация еврейских общин России (ФЕОР)

Буддийская традиционная Сангха России

Вайшнавы в России (МОСК)

Жизнь в России - Что об этом говорят религиозные лидеры - Сборник интервью - Введение

Многие религиозные деятели осознают серьезность ситуации, сложившейся в сфере освещения религиозных сюжетов в СМИ и предлагают представителям различных религий и конфессий России поддержать «договор о согласии», предусматривающий корректность высказываний о религии в СМИ и недопустимость оскорбительных выпадов в адрес тех или иных духовных авторитетов и религиозных деятелей. Соответствующая инициатива в сфере межрелигиозных отношений, выдвинутая Советом муфтиев России 16 мая 2006 г., была поддержана представителями Русской Православной Церкви, Конференции католических епископов России, иудейских религиозных организаций, Традиционной буддийской Сангхи России, а также экспертного сообщества. Вместе с тем, помимо предполагаемого «договора о согласии», нужны реальные механизмы, в том числе, и законодательные - для пресечения проявления в СМИ, политике, деятельности общественных и религиозных организаций любых форм ксенофобии, разжигания межнациональной вражды и межрелигиозной нетерпимости. Нужны участники обсуждения. Пока их явно недостает. Необходимы не только и не столько запреты, сколько продуманные и энергичные усилия для того, чтобы преодолеть существующую межэтническую и межконфессиональную напряженность на основе формирования системы ценностей гармоничного сосуществования и сотрудничества различных этнокультурных и конфессиональных сообществ во имя любви и уважения к Отечеству и его гражданам. Чрезвычайно важен опыт объективного освещения СМИ религиозной жизни.

Так, порталы «Мир религий» (www.religio.ru) (NEWSru.com) приобрели репутацию ответственных средств массовой информации, оперативно сообщающих новости, 'тщательно и вдумчиво комментирующих события и новые тенденции религиозной жизни. Издание, подготовленное на основе текстов интервью с религиозными деятелями России, размещенными на этих порталах, отражает конфессиональное многообразие страны. И убедительно показывает, что это многообразие - источник духовного богатства и нравственной силы российского общества. Бросается в глаза и тот факт, что в книге собраны и систематизированы мнения религиозных лидеров по наиболее острым и злободневным вопросам, которые не оставят равнодушным современного человека. Поражает, насколько близки, «созвучны» ответы представителей, казалось бы, совершенно разных религий, на ключевые вопросы. Так, сравнение ответов на важнейшие вопросы («кто или что является тем врагом, который мешает установлению мира и единства в обществе, и какие рецепты предлагают религиозные вероучения для воцарения на планете всеобщего согласия и благоденствия?») свидетельствует о том, что между рецептами излечения социальных недугов, предлагаемыми разными религиями, гораздо больше общего, чем можно было бы ожидать