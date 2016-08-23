Когда страна наша особенно нуждалась в духоносных руководителях и отцах, Бог, дивный во святых Своих, не оставлял ее без Своего попечения и промыслительно посылал ей людей, дивных жизнью, делами и учением.

В лике сих богодарованных мужей сияют и великие отцы наши, святые Иоанн и сын его Евфимий, другой Иоанн Иверский, Арсений, епископ Ниноцминдский, Иоанн Грдзелидзе и их ученики, имена которых написаны в Книге Жизни.

Мы не имеем полных сведений о всех этих достойных пастырях и отцах Церкви.

Здесь мы приводим жизнеописания лишь некоторых из них, сведения о которых имеем. Начнем с рассказа о преподобном отце нашем Иоанне и сыне его Евфимии.

Жизнеописание святых Грузинской Церкви - 3

Москва, 1994г. стр. 100

ISBN-6-7633-0023-5

Жизнеописание святых Грузинской Церкви - 3 - Содержание

Житите преподобных отцов наших Иоанна и Евфимия

Житие преподобного и богоносного отца нашего Георгия Святогорца

Страдание шестисот преподобных отцов, избиенных в Давидо-Гареджийской пустыне

Жизнеописание святых Грузинской Церкви - 3 - Отрывок из книги

По преставлении святого и великого отца нашего Евфимия, Господь наш Иисус Христос даровал стаду Своему, православному народу грузинскому, для утверждения и наставления в вере другого пастыря и просвещенного мужа: преподобного отца нашего Георгия, именуемого Святогорцем. Святой и преподобный Георгий, родом грузин, был племянником святого Иоанна и двоюродным братом св.Евфимия. Родители его происходили из Самцхийской области, а сам он был уроженец Триалетской области. Отца его звали Иаковом, а мать—Марией. Иаков был одним из приближенных грузинского царя Георгия I (умер в 1027 г.). Однажды Иаков по приказанию царя Георгия отправился послом к шаху персидскому. После благополучного возвращения Иаков поселился в поместье, где жило семейство Марии. Иаков, увидев благочестие ее родителей, полюбил добрые и простые их нравы и истинно христианскую жизнь. Единственная дочь была благословением сей благочестивой четы. По любви к родителям Мария не хотела выходить замуж, хотя было немало знатных людей, желавших взять ее в супруга. Иаков, видя красоту Марии и ее благонравие, просил ее родителей: "Соблюдайте для меня дочь вашу. Если я возвращусь благополучно, то возьму ее себе в супруги, останусь жить у вас и буду вам сыном". С Божией помощью Иаков одержал победу над врагами и возвратился домой благополучно. Царь встретил его с почетом и щедро наградил. Иаков приехал к родителям Марии, которые и ввдали дочь свою за него, и совершили обряд венчания по уставу Церкви Православной. Бог благословил супругов, как праотцов Иакова и Рахиль, как обилием богатства, так и чадородием: родились у них три сына и три дочери. Благочестивые супруги дали обет посвятить Богу своего первенца, и первой родилась у них дочь, которая во святом Крещении наречена была Феклой в честь первомученицы Феклы. Когда ей исполнилось семь лет, родители отдали ее в Самцхийский девичий монастырь, именуемый Тадзрийский, и вручили ее шумении Сабиани, жене святой жизни. Она приняла отроковицу с великим радушием, как свою дочь, и воспитала ее в строгой христианской нравственности. После дочери у Иакова и Марии родился сын, которого во святом Крещении нарекли Феодором, а по свидетельству 'Патерика Афонского"—Иоанном. После этого родители дали обет: если родится у них еще младенец мужского пола, посвятить его Богу. Однажды Мария увидела во сне светлого и окруженного славой мужа, который сказал ей: "Вот родится у вас сын, агнец, который избран Богом. Посвятите его Владыке Христу по данному вами обету и назовите его Георгием". Проснувпшсь, Мария со страхом и радостью рассказала виденный ею сон Иакову. Оба со слезами возблагодарили Бога и стали ожидать исполнения предсказания. По прошествии девяти месяцев, в 1014 году, родился у них освященный и избранный Богом младенец, обещанное сокровище Иверской Церкви. В святом Крещении родители, согласно приказанию, полученному в сновидении, нарекли его Георгием, что значит "возделыватель земли". И воистину: возделал этот священный муж ниву святой Иверской Церкви и утучнил ее своими наставлениями, подвигами и писаниями.

Отрок возрастал телесно и духовно, направляемый Духом Святым, и уже в малолетстве исполнен был страха и любви Божиих. Он уподоблялся дереву, насажденному у божественного источника, которое давало в благое время обильный плод.