Наследие рава Ицхака Зильбера - Еврейский год

Три недели между семнадцатым тамуза, когда враги прорвали стены осажденного Иерусалима и ворвались в город и Девятым ава, когда были разрушены оба Храма - еврейский народ пребывает в трауре.

Задача траура - понять и почувствовать, из за чего произошли с нашим народом такие беды, и постараться исправить причины наказания.

Когда ребенок знает, за что на него сердится его папа, он знает, как ему вернуть близость отца, как исправиться. И может быть поэтому Девятого ава мой папа был всегда возле Стены Плача и преподавал там кинот и мидраш...

Он очень чувствовал связь между Всевышним и еврейским народом и очень скорбел о разрушении Храма - и это ярко чувствовалось в его уроках!

Я надеюсь, что книга поможет многим ощутить всю трагичность 9 ава в полной мере, исправиться, и приблизить Избавление...

Я благодарю и благословляю всех, кто работал над этой книгой и помог в ее издании.

Бенцион Зильбер, 15 тамуза 5775 года.

Рав Ицхак Зильбер - Между теснин - Сборник комментариев рава Ицхака Зильбера к отрывкам из Писания, Талмуда и к другим материалам, связанным с Девятым aвa

Составитель — р. Йеуда Аврех Переводчики и консультанты: р. Арье Гальчук, г-жа Мирьям Климовская, р. Даниэль Левин, р. Шмуэль Файнштейн, г-жа Соня Элиашвили Toldos Yeshurun 1099 East 18th, Brooklyn, NY 11230 Толдот Йешурун Ул Кисуфим 17, Иерусалим Иерусалим 5775(2015) ISBN 978-965-7511-11-4 400 стр. Рав Ицхак Зильбер - Между теснин - Сборник комментариев рава Ицхака Зильбера к отрывкам из Писания, Талмуда и к другим материалам, связанным с Девятым aвa - Содержание ЧАСТЬ ПЕРВАЯ История поста девятого ава

Внешний рисунок и глубинные корни событий

Пророчества о наказании евреев за нарушение ими заповедей в Земле Израиля ЧАСТЬ ВТОРАЯ Законы траура по разрушенному Храму ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Пророчество Ирмеяу об Изгнании

Пророчество Йешаяу об Иудее и Иерусалиме

Свиток Плачей

Вечерние кинот

Чтение торы девятого ава

Пророчество Ирмеяу, которое читается 9 ава

Утренние кинот ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Агада из талмуда гитин

Агада из мидраша эйха раба ЧАСТЬ ПЯТАЯ Пророчество «утешение» Йешаяу бен Амоца

О чем плакал раби Хия и чему радовался раби Акива ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Расчет семидесяти лет шмиты и йовеля, которые не были соблюдены

Летоисчисление правления царей Израиля Глоссарий имен Аудиофайлы

Рав Ицхак Зильбер - Между теснин - Сборник комментариев рава Ицхака Зильбера к отрывкам из Писания, Талмуда и к другим материалам, связанным с Девятым aвa - Вступление