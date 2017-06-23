Зильбер - Между теснин - 9 aвa
Наследие рава Ицхака Зильбера - Еврейский год
Три недели между семнадцатым тамуза, когда враги прорвали стены осажденного Иерусалима и ворвались в город и Девятым ава, когда были разрушены оба Храма - еврейский народ пребывает в трауре.
Задача траура - понять и почувствовать, из за чего произошли с нашим народом такие беды, и постараться исправить причины наказания.
Когда ребенок знает, за что на него сердится его папа, он знает, как ему вернуть близость отца, как исправиться. И может быть поэтому Девятого ава мой папа был всегда возле Стены Плача и преподавал там кинот и мидраш...
Он очень чувствовал связь между Всевышним и еврейским народом и очень скорбел о разрушении Храма - и это ярко чувствовалось в его уроках!
Я надеюсь, что книга поможет многим ощутить всю трагичность 9 ава в полной мере, исправиться, и приблизить Избавление...
Я благодарю и благословляю всех, кто работал над этой книгой и помог в ее издании.
Бенцион Зильбер, 15 тамуза 5775 года.
Рав Ицхак Зильбер - Между теснин - Сборник комментариев рава Ицхака Зильбера к отрывкам из Писания, Талмуда и к другим материалам, связанным с Девятым aвa
Составитель — р. Йеуда Аврех
Переводчики и консультанты:
р. Арье Гальчук, г-жа Мирьям Климовская, р. Даниэль Левин, р. Шмуэль Файнштейн, г-жа Соня Элиашвили
Toldos Yeshurun
1099 East 18th, Brooklyn, NY 11230
Толдот Йешурун
Ул Кисуфим 17, Иерусалим
Иерусалим 5775(2015)
ISBN 978-965-7511-11-4
400 стр.
Рав Ицхак Зильбер - Между теснин - Сборник комментариев рава Ицхака Зильбера к отрывкам из Писания, Талмуда и к другим материалам, связанным с Девятым aвa - Содержание
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
- История поста девятого ава
- Внешний рисунок и глубинные корни событий
- Пророчества о наказании евреев за нарушение ими заповедей в Земле Израиля
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
- Законы траура по разрушенному Храму
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
- Пророчество Ирмеяу об Изгнании
- Пророчество Йешаяу об Иудее и Иерусалиме
- Свиток Плачей
- Вечерние кинот
- Чтение торы девятого ава
- Пророчество Ирмеяу, которое читается 9 ава
- Утренние кинот
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
- Агада из талмуда гитин
- Агада из мидраша эйха раба
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
- Пророчество «утешение» Йешаяу бен Амоца
- О чем плакал раби Хия и чему радовался раби Акива
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
- Расчет семидесяти лет шмиты и йовеля, которые не были соблюдены
- Летоисчисление правления царей Израиля
Глоссарий имен
Аудиофайлы
Рав Ицхак Зильбер - Между теснин - Сборник комментариев рава Ицхака Зильбера к отрывкам из Писания, Талмуда и к другим материалам, связанным с Девятым aвa - Вступление
Еврейский год полон заповедей и праздников. У каждого праздника свои особые законы и заповеди. В Рош а-шана (Новолетие) мы трубим в шофар, в Суккот берем четыре вида растений—лулав, этрог, мирт и иву и выполняем заповедь жить в сукке, в Песах едим мацу и рассказываем о выходе из Египта.
Даже не до конца понимая глубокий смысл заповедей, а только изучив связанные с ними законы, мы можем выполнить желание Бога, хотя и не на самом высоком уровне, если как положено будем исполнять заповеди: слушать звук шофара, есть мацу и тому подобное.
Но есть в еврейском календаре особое время, когда, не осознав глубоко внутренний смысл связанных с этим временем законов, невозможно выполнить желание Бога — это три недели между семнадцатым тамуза и девятым ава, которые называются днями бейн а-мецарим, что примерно означает «между теснинами» — период тяжелейших трагедий, когда мы придавлены бедами. В эти дни были разрушены оба Храма. 17-го тамуза враги прорвали стены осажденного Иерусалима и ворвались в город, и 9 ава в конце дня подожгли Храм. Это время траура по разрушенному Храму и утраченной нашей связи с ним.
«Веселитесь с Иерусалимом и радуйтесь ему, все любящие его! Возрадуйтесь с ним радостью, все скорбящие о нем» (йешаяу, 66:10).
«Отсюда мы учим: каждый, кто скорбит о Иерусалиме (и разрушенном Храме), удостоится увидеть Иерусалим в радости» (Талмуд, Таанит, 30).
Следовательно, верно и обратное — тот, кто не скорбит о Иерусалиме, не удостоится быть свидетелем и участником эпохи воссоздания Иерусалима и Третьего Храма.
Но как можно скорбеть, когда мы не понимаем, что мы потеряли и в чем наша духовная связь с Иерусалимом?
Этому и посвящена наша книга.
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