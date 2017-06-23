Зильбер - Праздник Пурим и Свиток Эстер - Сборник комментариев
Наследие рава Ицхака Зильбера - Еврейский год
Праздник Пурим говорит нам о скрытом руководстве Бога, как Бог во все времена «из-за кулис» руководит судьбой еврейского народа. И наша сила — в связи с Торой и с Тем, Кто руководит миром, в связи с Богом. Насколько мы верны Богу и Торе, настолько Бог заботится о нас.
Еще один вывод из истории Пурима — о важности единства и сплоченности еврейского народа. Заповеди Пурима — посылать подарки друзьям и помогать бедным. Связь евреев между собой, любовь и дружба — это сила нашего народа. Когда один еврей заботится о другом, о нуждающихся, это создает единство еврейского народа, а когда народ един, связан с Торой и Богом, это дает ему силу выстоять против всех врагов и преследователей.
Мы, русскоязычное еврейство, пережили подобную опасность полного уничтожения и неожиданное спасение. Раскручивалось так называемое дело «врачей-отравителей», которое должно было иметь для евреев страшные последствия. Будучи в сталинском лагере, мой папа собрал евреев, рассказывал им о чудесах Пурима и с уверенностью сказал, что Бог спасет нас, а Сталин ничем не сильнее Амана. В Пурим Сталин получил инсульт... Через несколько дней он умер, и евреи были спасены.
Я благодарю и благословляю всех, кто работал над этой книгой и помог в ее издании.
Бен-Цион Зильбер, Иерусалим, 24 швата 5776 года.
Праздник Пурим и Свиток Эстер - Сборник комментариев рава Ицхака Зильбера
Составитель: р. Йеуда Аврех
Перевод Слихот предоставлен Одесской Иудейской Религиозной Общиной
Толдот Йешурун
ул. Кисуфим 17, Иерусалим
ISBN 978-965-7511-13-8
240 стр.
Праздник Пурим и Свиток Эстер - Сборник комментариев рава Ицхака Зильбера - Содержание
ПУРИМ ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО ГОДА
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
- ЯВНОЕ И СКРЫТОЕ
- ЗАПОВЕДЬ «ПОЛШЕКЕЛЯ»
- ЗАПОВЕДЬ «ПОМНИ, ЧТО СДЕЛАЛ ТЕБЕ АМАЛЕК»
- ЗАПОВЕДЬ ЧТЕНИЯ ОТРЫВКА «ЗАХОР»
- ЗАКОНЫ ПУРИМА И ЧТЕНИЯ СВИТКА ЭСТЕР
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
- СЛИХОТ ДЛЯ ПОСТА ЭСТЕР
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
- БЛАГОСЛОВЕНИЯ НА ЧТЕНИЕ СВИТКА ЭСТЕР
- СВИТОК ЭСТЕР
- О МОЛИТВЕ «АЛЬ А-НИСИМ» —«ЗА ЧУДЕСА»
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
- ПУРИМ И ЙОМ КИПУР
- АЛЕЛЬ В ПУРИМ
- БОГ МОЙ! БОГ МОЙ!
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
- ПУРИМСКИЕ РЕЦЕПТЫ СЕМЬИ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА
ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ СВИТКА ЭСТЕР
АУДИОФАЙЛЫ
Праздник Пурим и Свиток Эстер - Сборник комментариев рава Ицхака Зильбера - Пурим пятьдесят третьего
Меня перевели из исправительной трудовой колонии номер четыре в исправительно-трудовой лагерь номер один. Мы прибыли на новое место вечером в пятницу, суббота пришлась на тринадцатое адара (двадцать восьмое февраля), а в ночь на четырнадцатое адара, на исходе субботы, наступил Пурим.
Я собрал пятнадцать евреев и стал пересказывать им Мегилат Эстер (Свиток Эстер): историю об Ахашвероше, Амане и о чудесном спасении евреев.
Один заключенный, Айзик Миронович, вышел из себя (у него было тяжело на душе, он был уже немолодой, осужден на десять лет). Чуть не с кулаками на меня набросился:
—К чему нам твои «майсес» (байки) о том, что было две с половиной тысячи лет назад? Ты мне скажи, где твой Всевышний сегодня?! Ты знаешь,
что скоро будет с евреями Союза? Мало того, что немцы уничтожили шесть миллионов, сейчас еще здесь три миллиона хотят уничтожить. Знаешь, что врачей будут судить и повесят на Красной площади? Что эшелоны готовы и бараки построены? Часть под Верхоянском, где минус шестьдесят-семьдесят, часть — под Хабаровском. И бараки без отопления.
Я говорю:
— Верно, положение у нас тяжелое. Но не спеши оплакивать. Аман тоже успел разослать приказы об уничтожении евреев в сто двадцать семь областей. Бог еще поможет.
— Как Он поможет? Сталин уже все распланировал. Это тебе не Аман какой-то!
— Ну и что же?
Он мне начинает доказывать про «самого Сталина»: три миллиона человек погубил, а коллективизацию провел, всех мужиков России в рабов превратил. В тридцать седьмом своих восемь с половиной миллионов, а то и больше, как говорят, уничтожил, а войну у Гитлера выиграл и после войны крымских татар выселил. И вообще, все, что ни задумает, по его получается.
Я говорю:
— Да, со всеми получается, а с евреями — не получится!
— Почему это?
— Потому что сказано: «Не дремлет и не спит Страж Израиля» (Теилим, 121:4). А Сталин не более чем человек, «басар ва-дам» (буквально — «плоть и кровь», то есть простой смертный).
— Но он крепок, как железо, несмотря на свои семьдесят три. Я ему:
— Никто не может знать, что будет с «басар ва-дам» через полчаса.
Айзик Миронович рассердился и убежал.
Это было вечером в Пурим, а наутро он меня ищет:
— Ицхак, знаешь, вчера ты хорошо сказал.
— Что я хорошо сказал?
Я уже и забыл к тому времени.
—Ну как же? Ты сказал без десяти восемь, что Сталин не более, как плоть и кровь, и мы не знаем, что будет с «басар ва-дам» через полчаса. А сегодня один вольный инженер шепнул, что слышал по немецкому радио: в ночь с двадцать восьмого на первое в восемь часов двадцать три минуты у Сталина произошло кровоизлияние в мозг, и он потерял речь. Без десяти восемь и восемь двадцать три — это полчаса.
Мы посмеялись этому совпадению...
Пятого марта официально объявили о смерти Сталина. На его похороны приехали руководители стран соцлагеря, и среди них — президент Чехословакии Клемент Готвальд. Незадолго до этого из Чехословакии выпустили в Израиль сто тысяч евреев, и Сталин очень разгневался. По его приказу Клемент Готвальд расправился с «виновными»: расстрелял Генерального секретаря ЦК Компартии Чехословакии, министра внутренних дел, министра иностранных дел — всего шестнадцать человек! И как расстрелял! Для устрашения всех прочих держал их в камере смертников две недели.
Этот палач приехал в Москву четвертого марта, в тот же день заболел воспалением легких — по официальной версии — и скоропостижно отправился вслед за «вождем народов». Провожали его вместе со Сталиным. Их и хоронили вместе. Как говорят на идиш, «цвей капорес ин эйн тог» (две искупительные жертвы в один день).
Как только я узнал о болезни Сталина, я начал читать Теилим, чтобы ему поскорее пришел конец. Если сегодня я знаю псалмы наизусть и могу прочесть любой псалом с любого места, то это «из-за Сталина». Я читал их трое суток подряд, день и ночь: бегая с водой, убирая территорию, сидя в бараке. Перестал, когда услышал, что его уже нет. Откуда они вдруг так вспомнились, что я их на ходу наизусть читал? Это Всевышний открыл мне память...
Можно ли читать псалмы с таким внутренним настроем, с таким желанием? Да, можно. И нужно. Необходимо было читать Теилим, чтобы такого раша (злодея) не стало.
Сказано в Талмуде: еврей, который судится с неевреем, должен постараться оттянуть суд до месяца адар, потому что в дни адара потерпели поражение все те, кто готовил убийство евреев. О том, что у Сталина кровоизлияние в мозг произошло в адаре, мы уже говорили. Но вот не все, скажем, знают, что и немцы под Сталинградом были окончательно разбиты к первому дню месяца адар. Гитлер объявил этот день траурным. Кстати, недавняя война в Персидском заливе тоже прекратилась в Пурим, внезапно и неожиданно, когда ничто не предвещало ее конца.
Замечательная и проникновенная книга, объясняющая предпосылки возникновения праздника и его последствия для народа. Рекомендую к прочтению.