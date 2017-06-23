Составитель: р. Йеуда Аврех

Перевод Слихот предоставлен Одесской Иудейской Религиозной Общиной

Толдот Йешурун

ул. Кисуфим 17, Иерусалим

ISBN 978-965-7511-13-8

240 стр.

ПУРИМ ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО ГОДА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ СВИТКА ЭСТЕР

АУДИОФАЙЛЫ

Праздник Пурим и Свиток Эстер - Сборник комментариев рава Ицхака Зильбера - Пурим пятьдесят третьего

Меня перевели из исправительной трудовой колонии номер четыре в исправительно-трудовой лагерь номер один. Мы прибыли на новое место вечером в пятницу, суббота пришлась на тринадцатое адара (двадцать восьмое февраля), а в ночь на четырнадцатое адара, на исходе субботы, наступил Пурим.

Я собрал пятнадцать евреев и стал пересказывать им Мегилат Эстер (Свиток Эстер): историю об Ахашвероше, Амане и о чудесном спасении евреев.

Один заключенный, Айзик Миронович, вышел из себя (у него было тяжело на душе, он был уже немолодой, осужден на десять лет). Чуть не с кулаками на меня набросился:

—К чему нам твои «майсес» (байки) о том, что было две с половиной тысячи лет назад? Ты мне скажи, где твой Всевышний сегодня?! Ты знаешь,

что скоро будет с евреями Союза? Мало того, что немцы уничтожили шесть миллионов, сейчас еще здесь три миллиона хотят уничтожить. Знаешь, что врачей будут судить и повесят на Красной площади? Что эшелоны готовы и бараки построены? Часть под Верхоянском, где минус шестьдесят-семьдесят, часть — под Хабаровском. И бараки без отопления.

Я говорю:

— Верно, положение у нас тяжелое. Но не спеши оплакивать. Аман тоже успел разослать приказы об уничтожении евреев в сто двадцать семь областей. Бог еще поможет.

— Как Он поможет? Сталин уже все распланировал. Это тебе не Аман какой-то!

— Ну и что же?

Он мне начинает доказывать про «самого Сталина»: три миллиона человек погубил, а коллективизацию провел, всех мужиков России в рабов превратил. В тридцать седьмом своих восемь с половиной миллионов, а то и больше, как говорят, уничтожил, а войну у Гитлера выиграл и после войны крымских татар выселил. И вообще, все, что ни задумает, по его получается.

Я говорю:

— Да, со всеми получается, а с евреями — не получится!

— Почему это?

— Потому что сказано: «Не дремлет и не спит Страж Израиля» (Теилим, 121:4). А Сталин не более чем человек, «басар ва-дам» (буквально — «плоть и кровь», то есть простой смертный).

— Но он крепок, как железо, несмотря на свои семьдесят три. Я ему:

— Никто не может знать, что будет с «басар ва-дам» через полчаса.

Айзик Миронович рассердился и убежал.

Это было вечером в Пурим, а наутро он меня ищет:

— Ицхак, знаешь, вчера ты хорошо сказал.

— Что я хорошо сказал?

Я уже и забыл к тому времени.

—Ну как же? Ты сказал без десяти восемь, что Сталин не более, как плоть и кровь, и мы не знаем, что будет с «басар ва-дам» через полчаса. А сегодня один вольный инженер шепнул, что слышал по немецкому радио: в ночь с двадцать восьмого на первое в восемь часов двадцать три минуты у Сталина произошло кровоизлияние в мозг, и он потерял речь. Без десяти восемь и восемь двадцать три — это полчаса.

Мы посмеялись этому совпадению...

Пятого марта официально объявили о смерти Сталина. На его похороны приехали руководители стран соцлагеря, и среди них — президент Чехословакии Клемент Готвальд. Незадолго до этого из Чехословакии выпустили в Израиль сто тысяч евреев, и Сталин очень разгневался. По его приказу Клемент Готвальд расправился с «виновными»: расстрелял Генерального секретаря ЦК Компартии Чехословакии, министра внутренних дел, министра иностранных дел — всего шестнадцать человек! И как расстрелял! Для устрашения всех прочих держал их в камере смертников две недели.

Этот палач приехал в Москву четвертого марта, в тот же день заболел воспалением легких — по официальной версии — и скоропостижно отправился вслед за «вождем народов». Провожали его вместе со Сталиным. Их и хоронили вместе. Как говорят на идиш, «цвей капорес ин эйн тог» (две искупительные жертвы в один день).

Как только я узнал о болезни Сталина, я начал читать Теилим, чтобы ему поскорее пришел конец. Если сегодня я знаю псалмы наизусть и могу прочесть любой псалом с любого места, то это «из-за Сталина». Я читал их трое суток подряд, день и ночь: бегая с водой, убирая территорию, сидя в бараке. Перестал, когда услышал, что его уже нет. Откуда они вдруг так вспомнились, что я их на ходу наизусть читал? Это Всевышний открыл мне память...

Можно ли читать псалмы с таким внутренним настроем, с таким желанием? Да, можно. И нужно. Необходимо было читать Теилим, чтобы такого раша (злодея) не стало.

Сказано в Талмуде: еврей, который судится с неевреем, должен постараться оттянуть суд до месяца адар, потому что в дни адара потерпели поражение все те, кто готовил убийство евреев. О том, что у Сталина кровоизлияние в мозг произошло в адаре, мы уже говорили. Но вот не все, скажем, знают, что и немцы под Сталинградом были окончательно разбиты к первому дню месяца адар. Гитлер объявил этот день траурным. Кстати, недавняя война в Персидском заливе тоже прекратилась в Пурим, внезапно и неожиданно, когда ничто не предвещало ее конца.