1991 год, подмосковная ешива Торат Хаим. Самый святой день в еврейском календаре - Йом Кипур - подходил к завершению, солнце уже склонилось близко к закату, почти 20 часов молитвы во главе с равом Ицхаком Зильбером прошли очень возвышено и быстро. Осталось меньше часа до того, как кантор протрубит в шофар, извещая о том, что святой день закончился. Середина молитвы Нейла - кульминация всего дня. Особая атмосфера возвышенности и чистоты.

И вдруг внизу послышался шум - в вестибюль ешивы зашла целая семья с детьми и чемоданами, все уставшие с дороги. Несколько ребят вышли из зала молитвы на шум гостей, а те им говорят: «Ой, славу Богу, мы успели! Так спешили на электричку, но слава Богу, успели до захода солнца, даже успеем, наверное, что-то перекусить до начала Йом Кипура!» Ребята растерялись - семья приехала в ешиву на Йом Кипур, но ошиблась на день! Они, приехав в конце Йом Кипура, уверены, что праздник и пост начинается только сегодня вечером! Что делать?

Вышел рав Зильбер, с первого взгляда понял, что произошло, и сразу принял решение - очень мягким отцовским голосом обратился к семье: «Поставьте ваши чемоданы прямо тут, я отвечаю, что их не украдут. Вы ошиблись днем, но вы успели на конец молитвы, вот тут - смотрите, я вам уже открыл махзор (праздничный молитвенник), - это видуй, главная молитва Йом Кипура, читайте от этого места и сколько успеете, заходите в синагогу, вы еще успеете ее спокойно прочитать». Как часто первая встреча с иудаизмом бывает «неправильной» и если бы в этом случае не оказался рядом рав, у этой семьи наверняка сложилось бы неверное (и скорее всего, отрицательное) представление о Торе и заповедях.

«Я уверен, что, если бы Бог, захотев наказать каких-нибудь ангелов, послал их в Россию и заставил их пройти через революцию, голод, 37-й год, мировую войну, оккупацию и т.д. и т. п., они были бы в тысячу раз хуже, чем остатки советского еврейства, они бы не то что о Боге и Торе забыли, они бы потеряли человеческое лицо (не об ангелах будь сказано)». Из книги рава Ицхака Зильбера «Я принадлежу моему другу, а мой друг мне» Не вина многих из нас и наших родителей, что наша еврейская синагога, на иврите бейт кнесет - «дом Собрания», к сожалению, является для нас местом незнакомым, непонятным.

Атрибутика еврейских праздников - что-то чужое и странное. И даже те, кто уже осознал глубину и истинность Торы и заповедей, порой не понимают порядка молитв, не знают правил поведения в синагоге, исполнения заповедей и смысла праздников. То, что понятно детям и внукам, порой для дедушек и родителей - «китайская грамота». Рав Ицхак Зильбер очень следил за тем, чтобы любой человек в этом случае чувствовал себя комфортно, каждому уделял внимание и старался, чтобы тот знал, где молиться и что, как правильно держать лупав, как надевать тфилин.

Он знал, как это быстро и ясно объяснить, так, чтобы даже совсем новый человек, не знакомый с иудаизмом, почувствовал себя «своим». Часто знакомство с иудаизмом начинается с праздников, для многих в еврейский новый год - Рош а-шана, или в день поста и прощения - Йом Кипур. По преданию, в Рош а-шана был сотворен первый человек - Адам; в этот день Всевышний судит всех людей и решает, что с ними будет в новом году. Поэтому Рош а-шана - это День Суда. На десятый день после Рош а-шана наступает день поста и прощения - Йом Кипур. Образно можно сказать так: Всевышний в Рош а-шана судит всех людей и решает, что с ними будет - Он как бы выписывает всем «паспорт с визой на год», но «подписывает» только в Йом Кипур, поэтому до Йом Кипура еще можно исправить свое положение.

Рав Ицхак Зильбер - Осенние праздники и книга пророка Йоны

Иерусалим, 5777 - 2017 - 223 с.

ISBN 978-965-7511-15-2

Рав Ицхак Зильбер - Осенние праздники и книга пророка Йоны -Содержание

Часть Первая

Рош А-Шана

Месяц Элуль

Слихот

Раскаяние Из Страха И Из Любви

Как Заслужить Прощение Всевышнего

«Авину, Малкейну- Отец Наш, Царь Наш»

Вставки В Молитву Амида В Десять Дней Раскаяния

Простой Способ Заслужить Благоволение Небес

Стать Лучше!

Уметь Думать О Себе

Трубление В Шофар ־ Секрет Хорошего Года

Секрет Хорошего Года Десятое Испытание Авраама

Рош А-Шана В Умани

Часть Вторая

Йом Кипур

«Лехаим» В Йом Кипур

Наказание И Награда В Этом Мире

Пурим И Йом Кипур

Раскаяние И Возвращение ־ Синонимы

Синонимы Подарок Всевышнего

Не Уподобиться Лошади

Книга Пророка Йоны

Ремез Книги Йона

Йом Кипур В Казани И В Ташкенте

Часть Третья

Суккот

О «Четырех Видах» Растений

Под Кровом Всевышнего

Шалаши И Связь С Творцом

Уникальность ־ В Единстве

В Единстве Дороже Этрога

Суккот В Казани

Шмини Ацерет

Шмини Ацерет В Лагере

Благословение Коэна

Заповедь Являться В Храм Трижды В Год

Дополнения

Ответы На Вопросы О Праздниках

«Господь - Свет Мой И Спасение Мое»

Симаним На Рош А-Шана

Праздничные Рецепты

Вечерняя Трапеза В Вечер Рош А-Шана

Аудио Уроки

Рав Ицхак Зильбер - Осенние праздники и книга пророка Йоны - Рош-А-Шана

Рош а-шана - это начало года и день суда. В этот день, как говорят мудрецы Талмуда, все создания, живущие в этом мире, проходят перед Всевышним, «как овцы», то есть каждый по отдельности. В этот день решается судьба всего мира и судьба каждого человека. Никто не знает, что произойдет в будущем с каждым из нас. В мире все неустойчиво, все меняется - это касается и политики, и экономики, и здоровья любого отдельного человека. Сколько было людей, которые, например, в прошлом году неожиданно заболели. В молитве «У-нтане токеф», которую читают в Рош а-шана и в Йом Кипур, говорится, что «все приходящие в мир проходят перед Ним, как овцы»,

каждый сам по себе. Кто родится в этом году, а кто уйдет, кто будет здоровым, а кто - больным, кто разбогатеет, а кто обеднеет, кто поднимется, а кто опустится, у кого будет приятная жизнь, а у кого будут неприятности - никто не знает. И в эти дни решается, что произойдет с каждым из нас в наступающем году - во всех сферах жизни. Но в отличие от земного суда, мы кое-что знаем о том, как идет этот, Небесный суд и что может изменить его ход. В упомянутой молитве есть такие слова: «У-тшува, у-тфила, у-цдака маавирим эт роа а-гзера». Смысл их таков. Три вещи способны отменить суровый приговор, вынесенный человеку на Небесах: Тшува - раскаяние, исправление своего поведения, решение начать соблюдать те заповеди Торы, которые человек не соблюдал как следует. Тфила - молитва, идущая из глубины сердца. Цдака - благотворительность, помощь бедным.

Месяц Элуль

Из уроков Рава Ицхака Зильбера

Элуль - последний месяц еврейского года, идущий перед месяцем Тишрей, перед Рош а-шана и Йом Кипуром. Это месяц подготовки к Рош а-шана - к суду, на котором Всевышний судит все живое, и от того, как мы подготовимся, зависит то, каким будет наш следующий год. В Писании есть несколько намеков на название «элуль»:

В книге «Дварим» говорится о тшуве, возвращении евреев к Богу - «Удалит Господь, Бог твой, преграду с сердца твоего и сердца потомков твоих, чтобы любили Господа, Бога твоего...» (Дварим 30:6). Первые буквы в ряду из четырех слов этого стиха ( את לבבך ואת לבב ) образуют название месяца элуля: אלול .

) образуют название месяца элуля: . В Песни Песней говорится об особой связи между евреями и Богом, выражающейся в возможности молиться, и в обещании Бога, что Он будет принимать наши молитвы: «Я принадлежу моему другу, а мой друг - мне» (Песнь Песней 6:3). Первые буквы этих слов ( אני לדודי ודודי לי ) также образуют название месяца элуля.

) также образуют название месяца элуля. В Книге Эстер говорится, что евреи в Пурим приняли на себя заповедь увеличивать любовь к ближним и помогать бедным: «посылания яств в дар друг другу и подарков бедным», первые буквы соседних четырех слов образуют также название месяца - «элуль»: .(ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים)

В этом содержится намек на то, что в месяце элуле нужно обратить особое внимание на три вещи: Тшува, Тфила и Цдака. И это - три направления, по которым человек исправляется: тшува - исправление человека по отношению к самому себе, молитва - по отношению к Богу, и цдака - исправляет отношение человека к ближнему. Как уже было сказано выше, в молитве «У-нтане токеф», которую читают в Рош а-шана и в Йом Кипур, есть слова: «У-тшува, у-тфила, у-цдака маавирим эт роа а-гзера» - эти три вещи способны отменить суровый приговор, вынесенный человеку на Небесах.

Интересно, что в старых молитвенниках под этими словами - «тшува» ( תשובה ), «тфила» ( תפילה ) и «цдака» ( ערקה ) написаны еще три слова соответственно: «пост ( צום ), «голос» ( קול ) и «деньги»( ממון ). Почему? Что это нам дает? Оказывается, что тут есть намек. В псалме, который начинают читать с новомесячия элуля, царь Давид говорит: «Если обложит меня (неприятельский) стан, не устрашится сердце мое; если встанет на меня война - и в этом уверен я» (Теилим 27:3). Непонятно, в чем «в этом» уверен Давид? Интересно, что каждое из этих трех слов - «пост ( צום ), «голос» ( קול ) и «деньги» ( ממון ) - имеет одинаковое числовое значение (гематрию) - 136.

А гематрия слова «это» ( זאת ) равна 408 - три раза по 136. Теперь понятен намек Давида: «... не устрашится сердце мое; если встанет на меня война - и в этом уверен я» - я уверен в том, что сделал все три эти вещи: тшува, молитва и цдака! В упомянутой молитве «У-нтане токеф» есть такие слова: «все приходящие в мир проходят перед Ним, как овцы», это выражение мишны, где сказано, что время суда Всевышнего в Рош а-шана, когда решается судьба каждого творения, «все приходящие в этот мир проходят перед Ним, как “бней марон ״ ». Талмуд (трактат «Рош а-шана» 18а) спрашивает, что такое «бней марон»?

И отвечает: простой смысл этих слов - «как овцы», которых хотят подсчитать, чтобы отделить от них десятину. Их загоняют в загон и открывают только узкий проход, и хотя все овцы стремятся сразу выйти, через этот проход может пройти лишь одна овца. Стоящий рядом хозяин стада благодаря этому может пометить каждую десятую и определить ее дальнейшую судьбу, отличную от остальных.