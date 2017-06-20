Наследие рава Ицхака Зильбера - Еврейский год

И Бог посылает им подарок любви — например, масло, которое должно было гореть одну ночь, горит восемь ночей. И так — в каждую эпоху: когда духовная связь еврейского народа с Богом, казалось бы, ослабевает, всегда находятся люди, стараниями которых она вспыхивает с новой силой и продолжается дальше. Ханука показывает это нам в наиболее яркой форме.

Эта связь — мощная, вечная и нерасторжимая. И даже когда в момент тяжелых испытаний кажется, что она прерывается, появляется горстка людей, которые выходят на войну за связь с Богом. И Бог посылает им чудесную помощь с Небес, и они побеждают против всех законов природы.

Рав Ицхак Зильбер – Ханука - Сборник комментариев рава И. Зильбера

Иерусалим, 5776 - 2015

ISBN 978-965-7511-12-1

Toldos Yeshurun - 1099 East 18th, Brooklyn, NY 11230

Толдот Йешурун - ул. Кисуфим 17, Иерусалим

Рав Ицхак Зильбер – Ханука - Сборник комментариев рава И. Зильбера - Содержание

ЧИСТОЕ МАСЛО

ХАНУКА ВЫШЕ ЗАКОНОВ ПРИРОДЫ

ИБО НЕ ЗАБУДЕТСЯ ОНА В УСТАХ ПОТОМСТВА ЕГО

УЛЫБКА ВСЕВЫШНЕГО

ЗАКОНЫ ЗАЖИГАНИЯ ХАНУКАЛЬНЫХ СВЕЧЕЙ

БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПЕРЕД ЗАЖИГАНИЕМ ХАНУКАЛЬНЫХ СВЕЧЕЙ

МАОЗ ЦУР

МОЛИТВА «ЗА ЧУДЕСА»

МОЛИТВА «АЛЕЛЬ»

ХАНУКА— ПРАЗДНИК НАШЕГО ВЫБОРА

ХАНУКА В ТОРЕ

ВАВИЛОНСКИЙ ТАЛМУД, ТРАКТАТ ШАБАТ

ХАНУКА В ЛАГЕРЕ

АУДИОФАЙЛЫ

Рав Ицхак Зильбер – Ханука - Сборник комментариев рава И. Зильбера - Ханука выше законов природы - Из выступления рава Ицхака Зильбера на Ханукальном вечере Толдот Йешурун

3570 год от сотворения Мира, 162 год Второго Иерусалимского Храма. Страну захватили греки. Царь государства Селевкидов Антиох Эпифан издал указы, требовавшие от евреев отказа от веры в единого Бога. Эти указы предписывали приносить жертвы идолам, запрещали обрезание, соблюдение Субботы и правил кашрута. Неподчинение каралось смертью.

Большинство еврейской молодежи воспитывалось в эллинистическом духе. Лидеры еврейской общины, в том числе и многие священнослужители, были ставленниками греков. Храм был осквернен, и служба в нем прекратилась. Города и села Земли Израиля кишели агитаторами, пропагандировавшими «великую греческую культуру». Они пытались убедить народ, что иудаизм устарел и неминуемо отомрет. Почтенных людей, известных своей ученостью и благочестием, заставляли нарушать еврейский закон публично: есть запрещенную пищу, работать в Субботу, поклоняться идолам.

Гибель еврейства казалась неминуемой!

И тут вдруг разразилось восстание, организованное горсткой людей, во главе которых встал Матитьяу бен Йоханан Хашмонай со своими сыновьями. (Тогда они и получили прозвище Маккабим, под которым известны в истории. Оно представляет собой аббревиатуру и вритских слов, из которых складывается утверждение о превосходстве Творца над всеми высшими силами; это был девиз Хашмонаим).

Пришли к нему агитаторы и говорят, что еврейство мешает жизни, и эта вещь скоро отомрет — чем раньше, тем лучше, и ты пожилой человек, должен понять, что приказ царя не надо нарушать; будешь выполнять — мы тебе дадим вознаграждение и так далее. И у тебя дети! Ты не знаешь, что дети думают. Он отвечал: если весь народ отойдет, остаюсь я и мои дети, если дети отойдут, то остаюсь я. И в это время кто-то захотел выхвалиться перед греками — там стояла статуя какого-то идола, и он зарезал в честь этого идола свинью. Матитьяу бен Йоханан воскликнул, как в свое время Моше: «Кто за Бога — ко мне!» И, убив его, убежал с детьми...

Они вели партизанскую войну несколько лет, и никто их не поддерживал.

На третий год сыновья сказали: у нас уже нет сил, и денег нет, и семьи отдельно. Тогда Йеуда, сын Матитьяу сказал: сделаем общее собрание около могилы пророка Шмуэля, в Мицпе. В Мицпе было место сбора всех колен, и там решали важные вопросы, такие как избрание царя. Он собрал их там и сказал: что нам делать? Если бы греки требовали нарушить для какой-то их пользы, угрожая, что иначе убьют, и это по закону разрешено — ладно. (Например, немцы заставляли евреев работать в Субботу и в Йом Кипур, им нужна была работа, и не будешь работать — тебя застрелят. Тогда евреи по закону должны были работать в Субботу и в Йом Кипур.) Но греки требуют от нас демонстративно нарушить заповедь, и по закону в этом случае надо идти на смерть. Значит, мы вынуждены воевать. И лозунг был не «За Родину, за Сталина», а «Помощь — в руках Бога». Так будем воевать. Помощь — в руках Бога!

И они начали воевать. Они были около могилы пророка Шмуэля (на северо-западе Иерусалима, там, где сейчас кончается иерусалимский квартал Рамот), и оттуда двинулись в сторону Храма. Освободили Храм и зажгли масло, которого хватало на один день, и оно горело 8 дней. В память об этом мы празднуем Хануку 8 дней.

Восстание завершилось полной победой над великолепно обученной армией греков.

Мы говорим в молитве: «Отдал многих в руки немногих» — они победили и добились полного освобождения страны.

Вся страна была освобождена от идолов. Храм обновили и очистили от мерзости, восстановили в нем службу. И в доказательство того, что избавление пришло Свыше, Бог явил народу чудо: масло в светильнике, которого должно было хватить лишь на одну ночь (храмовый светильник зажигали вечером с тем, чтобы он горел до утра), горело восемь ночей — до тех пор, пока не доставили в Храм новое масло.

События Хануки сильно напоминают мне Советский Союз 25-х—30-х годов. Я родился в 17-м году. Синагогу в Казани закрыли в 30-м году, потом запретили всем шохетам резать скот. Миквы закрыли по всему Союзу, только оставили в больших городах — таких как Минск, Киев, Ленинград, Москва. Моэлям, которые могли делать обрезание (брит милу), приказали не делать — за это могли посадить. Но самое страшное — обучение детей. Если кого-нибудь ловили на том, что он учит детей, его могли посадить.

То же самое происходило во время событий Хануки с греками. Запретили соблюдать Субботу, запретили делать обрезание.

Я вспоминаю жизнь в России. И казалось — конца нет. Но все-таки кончилась Советская власть, лопнула, и ее нет. Лопнула, и нет ее! Казалось, это никогда не лопнет. Как чудо...Я думал во время Второй мировой войны: всех верующих евреев — кого посадили, кого застрелили, кого немцы, кого Сталин — и никто не остается. Я думал, придется перевести Талмуд на русский язык. Уже собирался. Тогда я не знал, что евреи с ешивой Мир убежали в Японию.

Наше существование — выше законов природы.

И того, что сейчас я вижу, нельзя было себе представить! Молодые люди начинают учить Тору, приближаются к еврейству и начинают соблюдать заповеди... Это тоже сверхчудо, я бы сказал.