Наследие рава Ицхака Зильбера

«И отсчитайте себе назавтра после праздника... семь полных недель» (Ваикра, 23:15) Ночью на исходе первого дня праздника Песах евреи жали ячмень, мололи его и из полученной муки назавтра приносили в Храм жертву, которая называется омер - «мера». В этот же вечер, на второй день праздника, начинали отсчитывать семь недель до Шавуот. Мы и сейчас отсчитываем эти семь недель. Каков смысл этого отсчета? Сказано: «Дерех эрец кадма ле-Тора» - «(Обучение) правилам поведения предшествует (обучению) Торе». Народ, который принудительно работал в лагерях фараона, был еще не готов вести себя как народ Бога. Трудно приобрести в рабстве такие качества, как вежливость, доброта, решительность, честность, трудолюбие, терпение, скромность. А без этого нельзя по-настоящему принять Тору. Мидраш приводит такое сравнение. Царь обходил тюрьмы, и ему приглянулся один молодой заключенный. Царь сказал ему: «Я тебя выпускаю сегодня, познакомлю с моей дочерью, и если вы понравитесь друг другу, то через семь недель - свадьба». Зачем нужны эти семь недель, если юноша понравился царю уже сейчас? Но согласитесь, надо же недавнему узнику освоить хотя бы дворцовый этикет! Царь - это Бог. Исход из Египта - это выход евреев из тюрьмы. Свадьба с дочерью царя - получение Торы. Почему Всевышний не дал евреям Тору сразу после Исхода из Египта? Он предоставил им время для подготовки. И Моше рабейну трудился семь недель, воспитывал народ, чтобы сделать его достойным получения Торы. Сыновья Израиля, ощущая себя только вышедшими из тюрьмы, отсчитывали дни и недели: вот три дня, а вот уже восемь дней - неделя и день, и так далее - до конца сорока девяти дней. И в каждый из этих дней они развивали и укрепляли в себе необходимые им качества. Какие это качества? В первую неделю евреи воспитывали в себе милосердие - развивали качество хесед, во вторую - учились побеждать свои страсти, обуздывать их (гвура), дальше идут тиферет (сочетание свойств хесед и гвура, равновесие между ними) и другие, о которых можно говорить только на уровне кабалы. В пасхальной Агаде сказано, что человек обязан смотреть на себя так, будто он сам вышел из Египта. Не только наших отцов Бог вывел из рабства, но и нас вместе с ними. Так что мы тоже, отсчитывая недели до праздника Шавуот, должны готовиться к дню, когда наши отцы стояли у горы Синай. Получение Торы было целью Исхода из Египта. В первом видении Моше, когда ему предстал горящий и несгорающий ежевичный куст, «снэ», Бог ему сказал: «А теперь иди, Я посылаю тебя к фараону, и выведи Мой народ, сынов Израиля, из Египта... Когда выведешь народ из Египта, будете служить Богу у этой горы» (Шемот, 3:10,12). «Эта гора» - гора Хорев (она же - Синай). У Синая еврейский народ поднялся на высшую духовную ступень, получив от Бога Тору. Через Моше рабейну Всевышний обратился к евреям: «И ныне, если слушаться будете голоса Моего и хранить завет Мой, то будете Мне самым дорогим из всех народов, ибо Мне (принадлежит) вся земля. И вы будете Мне царством священнослужителей И народом святым» (Шемот, 19:5, 6). Евреи ответили на это: «Все, что говорил Господь, исполним» (19:8). Потом они еще раз повторили свое обязательство: «Все, что сказал Бог, сделаем и будем послушны» (24:7) - и поклялись от своего имени и от имени будущих поколений выполнять законы Торы. Весь народ стоял у горы Синай, видел поднимавшиеся к небу языки пламени, блеск молний, слышал голос Бога, перечислявшего Десять заповедей; многие, не выдерживая этого зрелища, падали в обморок. Тогда, преисполнившись страха перед Господом, люди обратились к Моше: «Говори ты с нами, и послушаемся, и пусть не говорит с нами Бог, чтобы мы не умерли» (20:19), - таким образом, они сами попросили, чтобы Моше получил для них Тору от Всевышнего. Из поколения в поколение передается в еврейском народе рассказ об Исходе из Египта, о чудесах пребывания в Синайской пустыне, о получении Торы. Существуют некоторые детали нашей истории и подробности законов, которые не записаны в Письменной Торе. Это - Устная Тора (Тора ше-бе-аль пе). Удивительно, что за прошедшие с момента получения Торы более чем три тысячи лет забылись лишь некоторые детали (о них возникли разные мнения - например, тфилин Раши и рабейну Тама), но нет спора об основных фактах предания. Все евреи (русские, польские, йеменские, испанские, марокканские и т. д.) едят в первую ночь Песаха ту же мацу, рассказывают ту же историю об Исходе из Египта, пьют те же четыре бокала вина, поднимают и благословляют в Суккот на те же четыре вида растений... Разница - только в напеве, в произношении, в дополнительных обычаях (добавлении отрывка из псалмов и т. п.). Все учат ту же Тору, буквы которой сосчитаны, учат тот же Талмуд. Итак, сотни тысяч евреев во время своих скитаний по пустыне, продолжавшихся сорок лет, были свидетелями многочисленных чудес, явленных для них Всевышним; весь народ был очевидцем дарования Торы на Синае. Отрицать это так же бесполезно, как бесполезно, скажем, утверждать, что во время Второй мировой войны не было массового истребления евреев немцами. Тот, кто подвергает сомнению факт уничтожения фашистами в лагерях смерти шести миллионов евреев (а в последние годы опубликовано немало “научных” трудов, авторы которых пытаются отрицать очевидное), ставит себя в глупое положение: живы люди, прошедшие через этот ад, и их свидетельства никогда не изгладятся из памяти потомков. Тысячелетиями хранит коллективная память еврейского народа правду о чудесах, свидетелями которых были наши далекие предки.

Рав Ицхак Зильбер - Шавуот и свиток Рут

Издательство - Толдот Йешурун – 240 с.

Иерусалим - 5778

ISBN 978-965-7511-16-9

Рав Ицхак Зильбер - Шавуот и свиток Рут – Содержание

Часть первая

Переход от праздника Песах к празднику Шавуот и счет «омера»

Кому стоит доверять?

Подготовка к празднику Шавуот

Часть вторая

Дарование торы

Десять заповедей

Хумаш

Получение торы, отрывок из трактата «шабат»

Часть третья

Вступление к свитку рут

Почему свиток рут читают в Шавуот ?

Свиток Рут в Торе

Аллегория свитка Рут

«Акдамут»

Текст «акдамут» с переводом

Часть четвертая

Свиток Рут с переводом и комментариями рава Ицхака Зильбера

Часть пятая. приложения

Молитва «Шла а-кадош»

Транслитерация «Акдамут»

Праздник Шавуот в семье рава Ицхака Зильбера

О количестве стихов, слов и букв в Торе

Рав Ицхак Зильбер - Шавуот и свиток Рут - Кому стоит доверять?

Подготовка к дарованию Торы и само дарование Торы еврейскому народу на горе Синай - это уникальное событие, которое случилось лишь однажды: Бог говорил с целым народом. Один раз за всю историю все евреи стали пророками. Они сказали: мы не хотим узнавать все только через посланника, то есть через Моше. Мы хотим, чтобы Бог говорил с нами самими. Бог на это ответил: тогда вы должны готовиться. Отдаляться от жен, готовиться три дня (см. Шемот, 19:10-15). Интересно, что сразу после этого, увидев, насколько это величественно и насколько это непросто, евреи сказали Моше: «Говори ты с нами, а мы послушаем, пусть Бог с нами не говорит, чтобы нам не умереть» (Шемот, 20:19). То есть, чтобы получить пророчество, надо долго готовиться, быть на высоком духовном уровне.

Поэтому евреи испугались: само «общение» с Богом требует особого уровня и особой богобоязненности. Если человек, который находится в святом месте или получает пророчество, ведет себя в чем-то недостойно, недостаточно богобоязнен, - ему грозит опасность. Итак, это было единственное, уникальное событие в мире за всю мировую историю: Бог говорил со всем народом. И все достигли уровня пророчества. Что Бог предложил еврейскому народу? «И вот, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим дражайшим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля» (Шемот, 19:5). То есть, хотя вся земля принадлежит Богу, если евреи будут слушать Его и соблюдать условия союза с Ним, то они будут избранными из всех народов - особенными. В чем особенными?

В том, что они служат Богу, вступают в союз с Ним и соблюдают Его условия. «А вы будете у Меня царством коэнов и народом святым» (там же, 6). Раши в данном контексте толкует слово «коэн» как «князь». То есть каждый еврей - «князь», «царский сын». Мы знаем, что царские сыновья зачастую ведут себя недостойно. Чтобы исключить это, сказано не только «царством князей», но и «народом святым». То есть они должны соблюдать святость во всех областях. Сфорно в своем комментарии к Торе толкует слово «коэны» по-другому - «священнослужители», как его переводят в большинстве мест в Торе. Иными словами, евреи как священнослужители ответственны за состояние всего мира, всего человечества. И они влияют на все человечество в духовном плане - как коэны в этом мире.

Евреи служат Богу, они оказывали и оказывают влияние на весь мир. Это выразилось и в возникновении двух мировых религий, которые многое взяли от еврейства: некоторые основы веры, моральные основы и так далее. Но влияние не только в этом. Состояние еврейского народа влияет на весь мир, и это влияние ощущается. Сила их положительного влияния зависит от того, насколько они сами идут по пути Торы. В главе Торы «Итро» сказано: когда Бог предложил еврейскому народу принять Тору, заключить с Ним союз, евреи ответили: «Все, что говорил Бог, сделаем» (Шемот, 19:8). То есть они были готовы принять Тору. А в конце следующей главы, «Мишпатим», сказано: «Все, что говорил Бог, сделаем и нишма» (Шемот, 24:7). Что такое «нишма»?

Как понимает это Талмуд (Шабат, 88), нииша означает «послушаем». Что значит «послушаем»? Выслушаем и узнаем, чего Бог от нас хочет. То есть мы принимаем на себя союз с Богом, а потом узнаем, чего Бог от нас хочет. Далее там же в Талмуде сказано: в этом величие еврейского народа - они приняли на себя «сделать все» еще до того, как узнали, что именно надо делать. Мидрашим нам рассказывают, что ответили другие народы, когда Бог предложил Тору им. Сначала Он предложил ее потомкам Эйсава. Что они сказали? - В Торе написано: «Не убивай» (Шемот, 20:13), а нам сказано: «И мечом своим ты будешь жить» (Берешит, 27:40). Как это, скажите, не убивать? Разве можно так прожить?! Нам это не подходит. Предложили потомкам Ишмаэля. Они спросили: а что там написано?

- Написано: «Не кради» (Шемот, 20:15). - Ой, говорят, «не кради», скажите пожалуйста, разве можно жить и не красть - что это нам предлагают?! Это не для нас. Ведь об Ишмаэле сказано: «Рука его на всех, и рука всех на нем» (Берешит, 16:12). то єсть он отбирает у всєх, и всє ненэвидят єго. как это, спросили сыны Ишмаэля - не отбирать у других? Можно так жить?! Предложили Амону и Моаву. Они спросили: а что там написано? - «Не прелюбодействуй» (Шемот 20:14). Они ответили: а мы сами родились от запрещенной связи (Берешит, 19:31-38). Нам это нє подходит.Об этом мидраше задают вопрос: ведь все человечество обязано выполнять семь заповедей потомков Ноаха! Оно было обязано выполнять их и до принятия Торы. О чем же здесь шел разговор?

Ведь и прежде никому не разрешалось убивать, красть, вступать в запрещенные связи! Я слышал такой ответ на этот вопрос: заповедь «не убивай», данная всему человечеству, и заповедь «не убивай», данная Торой евреям, различны - это два разных уровня. Тора учит нас, что даже заставить кого-то побледнеть от стыда - это расценивается как «маленькое» убийство, кровопролитие. «Не кради» - нельзя украсть даже ради шутки, чтобы потом вернуть. В Талмуде, в конце первой главы трактата «Бава Батра» (16а) приводится интересная подробность. Там обсуждается стих из книги Ийова: «Благословение страдальца приходило ко мне...» (9:13). Что делал Ийов? Он, когда видел сироту, поле которого не обрабатывалось, «крал» у него поле. Обрабатывал, сажал деревья и возвращал.

Рабби Меир а-Леви, автор комментария «Яд Рама», спрашивает: ведь в Талмуде сказано, что нельзя красть даже ради шутки, даже чтобы потом вернуть вдвойне. Как же Ийов это делал, и мудрецы его хвалят? И отвечает на это так: есть различие между повелением «не кради», данным всему человечеству, и тем, что дано евреям. Евреям действительно это запрещено - можно договориться с человеком как-то иначе, чтобы помочь ему, но красть, даже чтобы вернуть улучшенное, нельзя. А Ийов не был евреем. Не евреям запрещено красть именно в том случае, когда это наносит другому ущерб.

А если, в конечном счете, это на пользу тому, у кого украли, это не называется кражей. Так же и с запретом на разврат - есть различие между тем, что запрещено евреям, и тем, что запрещено всему миру. Согласно этому объяснению, народы мира, когда им предложили Тору, ответили: мы не хотим брать на себя дополнительные обязанности! То, что уже запрещено, - запрещено, но «расширенно толковать» запреты на убийство, воровство и разврат мы не готовы. Интересно, что Тора была дана в пустыне, и, как говорит Мидраш, открыта для всех народов в равной мере. Нет такого, чтобы один мог сказать: Тора - моя, а другой: Тора чужая. Она открыта для всех народов.