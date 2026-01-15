Благодаря помощи Небес вышла в свет книга "Алахот" на русском языке — перевод одного из самых читаемых в еврейском мире авторов — гаона Бен Иш Хая, да будет душа праведника благословенна.

Искренне благодарю Творца, что удостоил меня чести быть причастным к выпуску первой книги и с Б-жьей помощью даст мне сил продолжить это святое дело.

Йосеф Хаим Тов (1834-1909) — раввин багдадской общины, галахист, комментатор и проповедник, писал на иврите. Наиболее известное его произведение «Бен Иш Хай» (буквально: «сын живого человека»). Название этой книги стало основным именем ее автора. Йосеф-Хаим — автор более чем 200 стихотворных произведений (на иврите и на еврейско-арабском языке, некоторые из которых вошли в синагогальную литургию багдадской общины).

Рав Шмуэль Элиягу писал: «Путь вынесения галахических постановлений, характерный Бен Иш Хаю, совмещает в себе сефардский и ашкеназский подходы, Галаху и каббалу. Рабби Йосеф Хаим предвидел, что вскоре еврейский народ начнет собираться в Земле Израиля, и мы должны искать то, что объединяет нас, а не то, что нас разделяет. В нашем поколении многие ищут внутреннюю суть вещей, и книга «Бен Иш Хай» совмещает сугубо галахический подход с внутренним смыслом Закона на нескольких уровнях».

Йосеф-Хаим Тов - Бен Иш Хай - Берешит - Кодекс законов Торы по недельным главам

Пер. с иврита Ю. Ландсмана под ред. Г. Спинаделя.

М.: Мосты культуры / Гешарим, 2014. — 232 с.

ISBN 978-593273-390-5

Йосеф-Хаим Тов - Бен Иш Хай - Берешит - Кодекс законов Торы по недельным главам - Содержание

Предисловие автора

Берешит - Законы о цицит

Hoax - Законы о цицит

Лех леха - Законы о цицит

Вайера - Законы о тфилин

Хайей Сара - Законы о тфилин

Толдот - Законы утреннего омовения рук

Вайеце - Законы посещения уборной

Вайигилах - Телесное и духовное здоровье

Вайегиев - Законы утренних благословений

Микец - Законы синагоги и молитвы

Вайигаш - Законы молитвы от моди до барху

Вайехи - Законы чтения молитвы кадиш

Шемот - Законы молитвы от "Йоцер" и до шмонэ-эсрэ

Йосеф-Хаим Тов - Бен Иш Хай - Берешит - Кодекс законов Торы по недельным главам - Предисловие автора

Да будет восхваляем Творец, да прославится Создатель, давший нам в наследие скрытую драгоценность, великолепную мудрость, чтобы хранили мы ее. "И был у евреев свет" (Эстер, 9:16). "Свет — это Тора" (Мегила, 16).

Начал рабби Шимон и сказал ("Зогяр"*, часть 3,166): "«[Имей радость от жены юности твоей], любимой лани и прекрасной серны; пусть груди ее напоят тебя во всякое время; ее любви отдавайся постоянно» (Мишлей, 5: 19). Тора, Тора, Свет всех миров! Сколько морей, рек, ручьев и родников распространяются от тебя во все стороны. От тебя происходит все. На тебе держатся верхние и нижние миры. Высший Свет исходит от тебя. Тора, Тора, что скажу я о тебе! Любимая лань ты и прекрасная серна для высших и для низших. Возлюбленные твои удостоятся черпать из твоего источника, как подобает. Тора, Тора, отрада Владыки твоего, кто сможет открыть и поведать тайное и сокровенное твое".

Владыка мира! Да будет Воля Твоя, чтобы дал Ты силы и способности мне и всему Израилю, и вознесемся мы без позора перед Тобой и перед Высшей Госпожой [Шхиной], о которой сказано: "Счастливая мать сыновей" (Тегилим, 113: 9). И да не устыдимся мы перед Дочерью Царя [Торой], о которой сказано: "Вся слава дочери царской — внутри" (там же, 45: 14). И о ней же говорится: "Многие дочери преуспели, но ты превзошла всех их!" (Мишлей, 31: 29).

И поскольку весьма мил мне путь святости гаона, автора "Талахот едолот", предварившего свое сочинение благословениями Торы, то и я, юный, последую его путем и в начале произнесу эти благословения.

Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Вселенной, освятивший нас своими заповедями и повелевший нам произносить слова Торы!

И сделай так, Г-сподь, Б-г наш, чтобы слова Торы Твоей стали усладой наших уст и уст всех сынов народа Твоего, дома Израиля; и да будем все мы, и наши потомки, и потомки всего народа Твоего, дома Израиля, знать Твое Имя и учить Твою Тору бескорыстно. Благословен Ты, Г-сподь, обучающий Торе народ Твой, Израиль!

Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору. Благословен Ты, Г-сподь, дающий Тору!

Ибо Г-сподь дает мудрость, из уст Его [исходят] знание и разумение (Мишлей, 2: 6). Открой глаза мои, и увижу я чудеса из Торы Твоей (Тегилим, 119: 18). Добр Ты и творишь благо, научи меня законам Твоим (там же, 119:68).

Йосеф-Хаим Тов - Бен Иш Хай - Шемот - Кодекс законов Торы по недельным главам

Перевод с иврита Ю. Ландсман.

Верстка Ю.Фербер.

Редактор Хана Файнштейн.

Йосеф-Хаим Тов - Бен Иш Хай - Шемот - Кодекс законов Торы по недельным главам - Содержание

Предисловие автора

Шемот

Законы от «Йоцер» («Создающий свет...») и до Шмонэ-эсрэ

Ваэра

Законы чтения «Шма»

Бо

Правила поведения при чтении святых текстов

Бешалах

Законы молитвы Шмонэ-эсрэ

Итро

Законы молитвы Шмонэ-эсрэ (продолжение)

Мишпатим

Продолжение законов молитвы Шмонэ-эсрэ (Амида)

Трума

Законы повторения молитвы кантором

Тецаве

Законы благословения когенов

Законы Пурима

Ки Тиса

Законы молитвы до «Алейну лешабеах»

Ваякгель

Законы молитвы Минха

Пкудей

Законы молитвы Aравим

Вайикра

Законы, связанные с синагогой и с трепетом перед Малым Храмом

Йосеф-Хаим Тов - Бен Иш Хай - Вайикра - Кодекс законов Торы по недельным главам

Перевод с иврита Ю. Ландсмана.

Верстка: Н.Бар.

Редактор: X. Файнштейн.

Йосеф-Хаим Тов - Бен Иш Хай - Вайикра - Кодекс законов Торы по недельным главам - Содержание

Предисловие автора

Вайикра

Законы, связанные с синагогой и трепетом перед Малым Храмом

Цав

Законы праздника Песах

Шмиии

Законы омовения рук перед едой

Тазрия - Мецора (Тегарот)

Законы, касающиеся сосудов для омовения рук перед едой

Ахарей- Кдошим

Законы, касающиеся воды для омовения рук перед едой

Эмор

Законы преломления хлеба

Бегар -Бехукотай

Законы поведения во время трапезы

Бамидбар

Законы праздника Шавуот

Йосеф-Хаим Тов - Бен Иш Хай - Бемидбар - Кодекс законов Торы по недельным главам

Перевод с иврита Ю. Ландсмана. Верстка: Е. Анисимова. Редактор: X. Файнштейн.

Ифтах Ильягуев, (Хевра кадиша), 2018. - 216 с.

Йосеф-Хаим Тов - Бен Иш Хай - Бемидбар - Кодекс законов Торы по недельным главам - Содержание

Предисловие автора

Бемидбар

Законы праздника Шавуот

Насо

Законы благословения вина и других видов пищи, съедаемых за трапезой

Бегаалотха Законы омовения рук и благословения после еды

ШлахЛеха

Законы, касающиеся остатков пищи, маим ахроним («последнего омовения рук») и благословения после еды

Корах

Законы зимуна (приглашения к благословению после еды)

Хукат

Законы «биркат fa-мазон» и других завершающих благословений

Балок

Законы благословений различных видов пищи

Пинхас

Законы благословений различных видов пищи (продолжение)

Матот

Законы благословений различных видов пищи (продолжение)

Мае эй

Законы, касающиеся завершающего благословения

Дварим

Законы Девятого ава

Йосеф-Хаим Тов - Бен Иш Хай - Дварим - Кодекс законов Торы по недельным главам

Перевод с иврита Ю. Ландсмана.

Редактор: Хана Файнштейн.

Ифтах Ильягуев, (Хевра кадиша), 2022. - 260 с.

Йосеф-Хаим Тов - Бен Иш Хай - Дварим - Кодекс законов Торы по недельным главам - Содержание

Предисловие автора

Дварим

Законы девятого ава

Ваэтханан

Законы благословения благовоний

Экев

Законы, касающиеся благословения «fa-гомель» (за избавление от опасности), а также других благословений

Р'Э

Законы благодарственного благословения

Шофтим

Законы обручения (эрусин) и женитьбы (нисуин)

Ки Теце

Законы о весах и гирях для взвешивания

Ки Ταβο

Законы возвращения пропажи и оплаты труда наемных работников

Ницавим Законы Рош га-Шана

Вайелех

Законы Йом Кипура (Судного Дня)

Глазину

Законы сукки и арбаат fa-миним (четырех видов растений)

Ве-Зот Га-Браха

Законы Ошана Раба и Симхат Тора

Законы кидуша и трапезы