Хочу выразить глубокую благодарность - нашему учителю, сыну рава Ицхака Зильбера - раву Бенциону, и дочери Рава - рабанит Хаве Куперман за большую работу, проведенную ради издания этой Агады; ученикам рава Ицхака Зильбера, принявшим участие в издание этой Агады: р. Аврааму Коену, р. Овадии Климовскому, р. Йеуде Ферберу; одному из первых учеников рава Ицхака Зильбера - р. Цви Патласу, по инициативе которого был снят фильм, положенный в основу этой Агады; р. Пинхасу Гилю и г-же Виктории Фридман за ценные советы по изданию; моей жене Наде Аврех, г-же Полине Гринберг, г-же Брахе Губерман, г-же Мирьям Климовской и г-же Рут Соминской за кропотливый и качественный труд над текстом книги.

Мы надеемся, что эта Агада восполнит пробел и соединит нас и наших детей с поколением рава Ицхака Зильбера, его родителей, дедов и всех поколений нашего народа со времен выхода из Египта и Синайского откровения.

За основу текста книги взят видеоурок рава Ицхака Зильбера «проведение Пасхального Седера», рукописи, личные уроки и комментарии Торы и Теилим. Мы старались максимально сохранить его «интонацию», чтобы даже незнакомый с ним человек мог почувствовать себя за пасхальным столом рава.

Это не совсем обычная Агада. Рав Ицхак Зильбер рассказал ее нам, его ученикам, как ему рассказал его отец рав Бенцион Хаим, как он рассказал ее своему сыну раву Бенциону Зильберу и всей семье.

Рав Ицхак Зильбер - Пасхальная агада - Сборник комментариев рава И. Зильбера - Пасхальный Седер

Мы вышли из Египта в 2448 году от сотворения мира (то есть в 1312 до н. э.) Каждый может легко посчитать, сколько лет исполняется в ночь пасхального седера этого года со дня выхода из Египта и всех чудес. В эту ночь евреи в любом месте мира: в России, на Мадагаскаре, в Австралии, в Польше, в Бухаре, в Марокко, в Йемене, в Испании - будут есть такую же мацу, выпьют такие же четыре бокала вина и расскажут о выходе из Египта.

Так рассказал мне пасхальную Агаду мой отец, точно так же рассказывал ему мой дедушка, который, в свое время, узнал о ней от своего папы... Отец был моим единственным учителем. В тяжелейших условиях он обучал меня еврейской азбуке, Хумашу, Танаху, Талмуду, а также математике и русскому языку, чтобы уберечь от учебы в советской школе и от нарушения запрета писать в субботу.

Я рассказал своему сыну Агаду точно так же, как я узнал от своего отца о выходе из Египта, а мой отец - от моего деда. Так мы дойдем до очевидцев выхода из Египта - шестисот трех тысяч пятиста пятидесяти взрослых мужчин, которые были свидетелями всего случившегося. История выхода из Египта переходит из поколения в поколение, и каждый год в ночь пасхального Седера отец рассказывает детям о египетских казнях.

Этим еврейская религия отличается от прочих. У всех религий - пять, шесть, десять, в лучшем случае двенадцать человек, бывших свидетелями важных или определяющих событий. А у нас все евреи явились свидетелями чудес во время ю египетских наказаний, все провели 40 лет в пустыне и видели май, источник воды и Облака Славы. Без этих чудес невозможно было бы выжить в пустыне. Я был в Синае. Там почти не бывает дождей, нет облаков, температура плюс 45 днем, большие перепады температуры ночью и днем.

С детьми в таких условиях долго быть невозможно. Как же евреи продержались там 40 лет?

До последних 150 лет никто и не пытался оспаривать историю выхода из Египта и многолетнего пребывания евреев в пустыне. Самое лучшее доказательство - это рассказы очевидцев, живых людей. Большое количество свидетелей является неопровержимым, сильнейшим доказательством.

В ночь пасхального седера у нас есть много мицвот (заповедей)

Самая основная заповедь пасхальной ночи - «Расскажи своему сыну».

«Расскажи своему сыну в тот день следующее: "Ради этого сделал мне Б-г (чудеса) при моем выходе из Египта"» (Шмот 13:8).

(При этих словах мы показываем на мацу и марор.) Ради того, чтобы сохранился еврейский народ, который будет выполнять эти законы,«... Бог сделал мне чудеса и вывел меня из Египта».

Наши мудрецы говорят: «Расскажи своему сыну». Нужно сделать наш рассказ не формальным, не как церемония, а интересным, чтобы даже самые маленькие дети поняли весь смысл и величие Песаха. (В ночь пасхального седера наши мудрецы изменили обычный порядок действий, принятый во времена Талмуда, чтобы дети удивлялись и задавали вопросы. Бенцион Зильбер) Ради них мудрецы изменили в эту ночь привычный ход событий, чтобы ночь Седера отличалась от всех других праздников.

В любой праздник мы делаем Кидуш на бокал вина, говорим о значении дня, о том, что Бог нас освятил, дал законы в память о выходе из Египта и сотворении мира, и тут же начинаем трапезу.

А в эту ночь наливают один бокал и тут же моют руки без благословения, берут какой-нибудь овощ (карпас) и макают его в соленую воду. Маленькие дети удивляются, им непонятны действия взрослых, но они еще терпят.