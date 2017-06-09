Зильбер - Пламя не спалит тебя
Любому из нас интересно было бы заглянуть в будущее, но мы привыкли считать, что оно непостижимо. Посмотрим, так ли это на самом деле.
С незапамятных времен брались предсказывать будущее астрологи и гадалки, прорицатели и шаманы, чревовещатели и колдуны. При дворах многих владык древности были такие предсказатели, предрекавшие своим повелителям их собственное будущее, а также судьбу задуманных ими предприятий.
Любое пророчество вызывает наш интерес: исполнится ли оно? И все же в глубине души мы относимся к предсказаниям с легкой иронией, полагая, что все это — шарлатанство.
Серьезные достижения современной науки вызывают бесспорное уважение. Сегодня в мире весьма популярна новая научная отрасль — футурология. Во многих странах открылись исследовательские центры, в которых тысячи ученых пытаются прогнозировать погоду, урожаи, рост населения нашей планеты. Тем не менее сами исследователи признают, что, как правило, их прогнозы весьма приблизительны и в лучшем случае верны на короткие сроки.
Кто может предсказать внезапные стихийные бедствия, развитие политической ситуации в мире, сроки начала и завершения войн? Кто возьмет на себя смелость предостеречь народ, которому угрожает уничтожение, или возвестить о грядущем возникновении нового народа? А ведь именно на эти вопросы нам хотелось бы получить ответ прежде всего, именно они жизненно важны для человечества!
Точное предсказание событий, которые должны произойти через тысячу, — да что там! — через сотню лет, попросту нереально. Даже такие простые прогнозы, как предсказания погоды или урожая, невозможно составить на длительный срок.
Иное дело — предсказания Торы и еврейских пророков. Это явление удивительное, уникальное, ибо пророчества Танаха изложены четко, однозначно, точным и ясным языком, исключающим возможность разночтений. И нам, народу Израиля, чья история насчитывает более трех тысячелетий, народу-свидетелю, народу-очевидцу, ясно как никому другому, что древние пророчества Танаха либо уже сбылись, либо сбываются в наши дни. Неумолимая точность исполнения пророчеств просто поразительна, и мы лишний раз убеждаемся: есть над нами Судья Праведный, Вершитель судеб мира, слово Которого, однажды изреченное, сбывалось всегда — будь то в награду нам или в наказание...
С древнейших времен и до наших дней евреи были свидетелями исполнения этих пророчеств, о небольшой части которых рассказано в этой книге.
Рав Иихак Зильбер - Пламя не спалит тебя
Издание пятое, исправленное и дополненное
«Толдот Йешурун» Иерусалим 5766 (2005)
Редактура: Борис Камянов, Виктория Фридман
ISBN 965-7275-03-2
Рав Иихак Зильбер - Пламя не спалит тебя - Оглавление
ОТ автора
можно ли заглянуть в будущее?
О вечности народа израиля
Еврейский народ - свидетель деяний Г-спода
Куст, который горит и не сгорает
Тора и пророки о вечности еврейского народа
Египетское рабство. Первый «субботник»
и первые трудовые лагеря
Народ в Синае
Спасение от армии Санхерива
Ханука
О вечности рода Давида, когенов и левитов
Пророчества о судьбе Вавилона и Египта
Пророчества о наказании евреев за нарушение
заповедей в святой земле израиля
заповедей в святой земле израиля
Причины первого изгнания
Причина второго изгнания
Уроки истории
Еврейский народ в двухтысячелетием галуте
Второе изгнание
«И рассеет тебя Г-сподь...»
«И будет жизнь твоя висеть на волоске»
«Поднимаю против тебя любовников твоих...»
«Я [принадлежу] моему возлюбленному,
а мой возлюбленный - мне»
Эрец-исраэль в ожидании своего народа
Почему Тора начинается с истории сотворения мира..,
Кому обещана Эрец-Исраэль
«Земля, текущая молоком и медом»
«Пустыней станет вся земля»
«Вот Он, стоит за нашей стеной»
Страна отвергает пришельцев
О чем плакал раби Хия и чему радовался раби Акива .
Пророчества о возвращении евреев в свою страну
Заключение
Приложение 1. Чудеса в природе
Приложение 2. Вечность Торы
Рав Иихак Зильбер - Пламя не спалит тебя - От автора
Родился я в 1917 году в Казани. Мои благословенной памяти родители, рав Бенцион и рабанит Леа-Гитл, дали мне традиционное еврейское воспитание. С малых лет я стал изучать Танах и Талмуд; учиться мне приходилось, по понятным причинам, в обстановке строжайшей секретности.
Материальные условия, в которых жила наша семья, были крайне тяжелыми. Ютились мы в маленькой комнатушке коммунальной квартиры, знали и голод и холод.
Сдав экстерном экзамены за курс средней школы, я поступил в Казанский университет, где стал изучать математику, однако своих занятий Торой не прекращал. Именно в этом возрасте я стал постигать всю глубину Танаха и Талмуда, всю правду, заложенную в Торе. Мудрость, заключенная в еврейской религии, приводила меня в восторг; сухие, казалось бы, законы ритуального убоя скота, правила кашрута, чистоты семейной жизни раскрывали передо мной свою вечную нравственную суть. Безупречная точность нашего древнего лунно-солнечного календаря вызывала восхищение, глубокие знания еврейских мудрецов в области анатомии, физиологии, медицины, изложенные в Талмуде, были для меня неоспоримым свидетельством Б-жественного происхождения Устной Торы.
Нелегко мне приходилось. Какие только предлоги я не изобретал, чтобы не писать в субботу! То «забывал» дома тетрадь, то перевязывал палец, который якобы поранил, то просто сказывался больным и не приходил на занятия в университет. Когда в субботу преподаватели вызывали меня к доске, им приходилось выслушивать самые фантастические причины, объясняющие, почему я предпочитаю оставаться на месте. В конце концов я нашел выход из положения: изучил расписание на полгода вперед и те предметы, лекции по которым читались по субботам, сдавал до наступления сессии, в первый или во второй месяцы занятий, освобождаясь таким образом от необходимости приходить по субботам в университет.
Трефного я, конечно, не ел. В городе был миньян — десяток пожилых евреев, и я использовал любую возможность помолиться вместе с ними. Свои занятия Торой я не прекращал ни на один день — отец еще в детстве приучил меня ежедневно по два часа учить Талмуд. Если, готовясь к университетским экзаменам, я был вынужден корпеть над учебниками до трех часов ночи, то с трех до пяти я занимался Талмудом. Когда же по каким-то причинам мне это не удавалось, я записывал свой «долг» в особую книжечку и восполнял пропущенное при первой же возможности. Руководствуясь требованиями Торы, я старался помогать людям как мог: опекал больных, давал бесплатные уроки детям из бедных семей, готовя их к экзаменам.
В университете, где моим руководителем был гениальный математик и замечательный человек, член-корреспондент АН СССР Николай Григорьевич Чеботарев, мир праху его, я специализировался по теории Галуа, высшей алгебре и теории чисел. Увлекался я и физикой, работал одно время в лаборатории Е.К. Завойского, открывшего эффект парамагнитного резонанса.
Окончив университет с отличием в 1941 году, я получил направление в школу села Столбищи близ Казани, где проработал учителем больше года. Жил я там в одной комнате с тремя сыновьями своей квартирной хозяйки. Для того, чтобы помолиться, мне приходилось либо забираться на чердак, либо запираться в школьной лаборатории, либо выходить далеко за сельскую околицу. Из посуды у меня была лишь кружка; время и возможность самому готовить себе еду были ограничены, и питался я лишь хлебом да парным молоком.
Запомнился мне Песах того года. Перед самым праздником я побывал дома, и мать положила мне в портфель мацу собственной выпечки и пол-литровую бутылку с домашним напитком из меда и хмеля. В первый вечер Песаха, когда мои соседи уснули, я в темноте вынул из портфеля мацу и медовуху и провел пасхальный седер (седер — праздничное застолье в первый вечер Песаха, проводимое по определенному ритуалу), рассказывая сам себе о выходе евреев из Египта. Четыре положенных бокала вина, в роли которого успешно выступила медовуха, я закусывал печеным картофелем, который мне удалось раздобыть.
По субботам и в дни еврейских праздников я приходил на работу, задавал школьникам задачи, проводил контрольные — лишь бы самому не пришлось писать на доске или в классном журнале. Помню, в том году, как назло, и в субботу, предшествовавшую празднику, и в саму пасхальную неделю на моих уроках сидели проверяющие. Сначала в село приехал представитель райкома партии, потом — инспектор районо. К таким визитам я всегда был готов: загодя, в пятницу днем, заполнял журналы, записывал в них тему субботнего урока, намечал, кого из учеников вызвать к доске для индивидуального опроса, и заранее проставлял им оценки, ибо хорошо знал возможности каждого. Эти уроки прошли гораздо живее чем обычно, при большой активности ребят, и ревизоры остались довольны. На разборе уроков мне удалось без особого труда обосновать правильность отметок, выставленных ученикам заранее.
Из села Столбищи я перевелся в Казань и проработал там около двадцати лет в различных школах, техникумах и институтах. Все эти годы я соблюдал субботу, не ел запрещенную пищу и обучал еврейским законам своих детей точно так же, как в свое время обучали меня мои родители.
Не раз мои близкие друзья-евреи, от которых я не скрывал своего мировоззрения, говорили мне: «Почему ты не живешь как все, Исаак? Зачем тебе эти мучения: не писать в субботу, есть всухомятку, рисковать каждый раз во время молитвы? Ведь рано или поздно дознаются, лишат тебя диплома и выгонят с работы!» Если бы я сам знал о еврействе столько, сколько знали они, то есть практически ничего, — я бы вместе с ними поражался странному для окружающих поведению религиозного еврея.
Однажды, перелистывая старые книги, я наткнулся на журнал «Гаасиф», изданный в 1887 году. Мое внимание привлекла опубликованная в нем статья А.-А. Раковского «Слова Б-га нашего исполняются всегда»; она произвела на меня настолько сильное впечатление, что я решил подробно изучить затронутую в статье тему: исполнение пророчеств Торы - и написать об этом по-русски для тех евреев, которые не получили традиционного еврейского образования, но задумываются о том, каковы причины удивительной судьбы нашего народа, о его прошлом, настоящем и будущем.
Надеюсь, что в этой книжке, написанной мною еще в СССР и по памяти восстановленной и дополненной в Израиле, мне удалось ответить на вопросы моих друзей, а также, возможно, и на ваши незаданные вопросы, дорогой читатель.
Ицхак ЗИЛЬБЕР, Иерусалим
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