Любому из нас интересно было бы заглянуть в будущее, но мы привыкли считать, что оно непостижимо. Посмотрим, так ли это на самом деле.

С незапамятных времен брались предсказывать будущее астрологи и гадалки, прорицатели и шаманы, чревовещатели и колдуны. При дворах многих владык древности были такие предсказатели, предрекавшие своим повелителям их собственное будущее, а также судьбу задуманных ими предприятий.

Любое пророчество вызывает наш интерес: исполнится ли оно? И все же в глубине души мы относимся к предсказаниям с легкой иронией, полагая, что все это — шарлатанство.

Серьезные достижения современной науки вызывают бесспорное уважение. Сегодня в мире весьма популярна новая научная отрасль — футурология. Во многих странах открылись исследовательские центры, в которых тысячи ученых пытаются прогнозировать погоду, урожаи, рост населения нашей планеты. Тем не менее сами исследователи признают, что, как правило, их прогнозы весьма приблизительны и в лучшем случае верны на короткие сроки.

Кто может предсказать внезапные стихийные бедствия, развитие политической ситуации в мире, сроки начала и завершения войн? Кто возьмет на себя смелость предостеречь народ, которому угрожает уничтожение, или возвестить о грядущем возникновении нового народа? А ведь именно на эти вопросы нам хотелось бы получить ответ прежде всего, именно они жизненно важны для человечества!

Точное предсказание событий, которые должны произойти через тысячу, — да что там! — через сотню лет, попросту нереально. Даже такие простые прогнозы, как предсказания погоды или урожая, невозможно составить на длительный срок.

Иное дело — предсказания Торы и еврейских пророков. Это явление удивительное, уникальное, ибо пророчества Танаха изложены четко, однозначно, точным и ясным языком, исключающим возможность разночтений. И нам, народу Израиля, чья история насчитывает более трех тысячелетий, народу-свидетелю, народу-очевидцу, ясно как никому другому, что древние пророчества Танаха либо уже сбылись, либо сбываются в наши дни. Неумолимая точность исполнения пророчеств просто поразительна, и мы лишний раз убеждаемся: есть над нами Судья Праведный, Вершитель судеб мира, слово Которого, однажды изреченное, сбывалось всегда — будь то в награду нам или в наказание...

С древнейших времен и до наших дней евреи были свидетелями исполнения этих пророчеств, о небольшой части которых рассказано в этой книге.

Рав Иихак Зильбер - Пламя не спалит тебя Издание пятое, исправленное и дополненное «Толдот Йешурун» Иерусалим 5766 (2005) Редактура: Борис Камянов, Виктория Фридман ISBN 965-7275-03-2 Рав Иихак Зильбер - Пламя не спалит тебя - Оглавление ОТ автора можно ли заглянуть в будущее? О вечности народа израиля Еврейский народ - свидетель деяний Г-спода Куст, который горит и не сгорает Тора и пророки о вечности еврейского народа Египетское рабство. Первый «субботник» и первые трудовые лагеря Народ в Синае Спасение от армии Санхерива Ханука О вечности рода Давида, когенов и левитов Пророчества о судьбе Вавилона и Египта Пророчества о наказании евреев за нарушение

заповедей в святой земле израиля Причины первого изгнания Причина второго изгнания Уроки истории Еврейский народ в двухтысячелетием галуте Второе изгнание «И рассеет тебя Г-сподь...» «И будет жизнь твоя висеть на волоске» «Поднимаю против тебя любовников твоих...» «Я [принадлежу] моему возлюбленному, а мой возлюбленный - мне» Эрец-исраэль в ожидании своего народа Почему Тора начинается с истории сотворения мира.., Кому обещана Эрец-Исраэль «Земля, текущая молоком и медом» «Пустыней станет вся земля» «Вот Он, стоит за нашей стеной» Страна отвергает пришельцев О чем плакал раби Хия и чему радовался раби Акива . Пророчества о возвращении евреев в свою страну Заключение Приложение 1. Чудеса в природе Приложение 2. Вечность Торы

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