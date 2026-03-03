Зимбардо - Эффект Люцифера - Застенчивость

Мне бы очень хотелось сказать, что эта книга — плод любви. Но это не так. Я работал над ней два года, и за все это время ни разу не испытал этого прекрасного чувства. С тяжелым сердцем я смотрел видеозаписи Стэнфордского тюремного эксперимента (СТЭ), снова и снова перечитывал их распечатки. Время стерло из моей памяти всю степень дьявольской изощренности охранников, масштабы страданий заключенных, степень моей пассивности, позволявшей злоупотреблениям продолжаться столько, сколько я хотел, — мое собственное зло бездействия.

Еще я забыл, что первую часть этой книги начал писать еще тридцать лет назад, по контракту с другим издателем. Но тогда я быстро оставил эту затею, поскольку был не готов вновь переживать совсем свежие впечатления. Я рад, что тогда не стал упорствовать и отказался писать, потому что самое подходящее время наступило именно сейчас. Я стал мудрее и способен более зрело отнестись к этой сложной задаче. Более того, параллели между злоупотреблениями в тюрьме Абу-Грейб и событиями Стэнфордского тюремного эксперимента прибавили достоверности нашему опыту в Стэнфордской тюрьме, а это, в свою очередь, помогло прояснить психологические мотивы ужасающих злоупотреблений в другой, реальной тюрьме.

В чем заключался Стэнфордский тюремный эксперимент и какие неожиданные события в ходе академического исследования, посвященного власти ситуации, вызвали столь масштабный резонанс? Эксперимент проходил в Стэнфордском университете в течение шести дней, с 14 по 19 августа 1971 г. Будучи научным руководителем и инициатором проекта, я проводил его вместе с научно-исследовательской группой, куда входили аспиранты Крейг Хейни и Уильям Кертис Бэнкс, студент Дэвид Джаффе и консультант по исправительным учреждениям Карло Прескотт.

Задачей экспериментального исследования было установить, в какой мере ситуационные факторы способны изменить индивидуальное поведение испытуемых. Двадцать четыре студента, которые откликнулись на объявление в газете, приглашавшее принять участие в исследовании условий тюремной жизни, сначала прошли ряд психологических тестов, собеседований и проверок (позволяющих убедиться, что кандидаты психически и физически здоровы и за ними не числится случаев нарушения закона). Затем студенты были случайным образом поделены на две группы — заключенных и охранников.

Охранникам предстояло работать посменно (по восемь часов), тогда как заключенные должны были на протяжении всего эксперимента круглосуточно находиться в условной «тюрьме», которую мы создали в подвалах факультета психологии. Наш уникальный эксперимент был одобрен Комитетом Стэнфордского университета по опытам на человеке при условии выполнения его требований. Рассчитанный на две недели эксперимент пришлось прекратить через шесть дней в связи с неожиданной и крайне негативной реакцией многих условных заключенных и охранников. Полное описание исследования можно найти в моей книге «Эффект Люцифера» (2007), а также на сайте www.PrisonExperiment.org

Вскоре после завершения СТЭ драматические события в двух американских тюрьмах — Сан-Квентине и Аттике — сделали условия содержания в исправительных учреждениях предметом обсуждения по всей стране. 21 августа во время предполагаемой попытки побега, возглавленной чернокожим политическим заключенным и активистом Джорджем Джексоном, погибло несколько охранников и заключенных Сан-Квентина. С 9 по 13 августа в Аттике тысяча заключенных захватила тюрьму, протестуя против «убийства» Джексона. Конфронтация закончилась тем, что национальная гвардия уничтожила немалое число взбунтовавшихся заключенных и взятых в заложники охранников. События широко освещались в прессе, проводились расследования в конгрессе, меня приглашали давать интервью в СМИ и показания на слушаниях, что и привлекло внимание публики к происходившему в нашей экспериментальной «тюрьме».

Зимбардо Филип - Эффект Люцифера - Почему хорошие люди превращаются в злодеев

Пер. с англ. 6-е изд.

М.: Альпина нон-фикшн, 2022. 768 с.

ISBN 978-5-91671-834-8

Зимбардо Филип - Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев - Оглавление

Ответ Филипа Зимбардо на критику Стэнфордского тюремного эксперимента

Предисловие

Благодарности

Дополнительные материалы

ГЛАВА ПЕРВАЯ Психология зла: ситуационные трансформации характера

ГЛАВА ВТОРАЯ Воскресенье: неожиданные аресты

ГЛАВА ТРЕТЬЯ Воскресенье: начинаются унизительные ритуалы

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Понедельник: бунт заключенных

ГЛАВА ПЯТАЯ Вторник: две неприятности — гости и мятежники

ГЛАВА ШЕСТАЯ Среда: ситуация выходит из-под контроля

ГЛАВА СЕДЬМАЯ Власть даровать свободу

ГЛАВА ВОСЬМАЯ Четверг: столкновение с реальностью

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ Пятница: все исчезает в темноте

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ Значение и выводы Стэнфордского тюремного эксперимента: алхимия трансформаций характера

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ Стэнфордский тюремный эксперимент: этика и практические результаты

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ Исследование социальных мотивов: власть, конформизм и подчинение

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ Исследование социальных мотивов: деиндивидуация, дегуманизация и зло бездействия

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ Злоупотребления и пытки в Абу-Грейб: причины и действующие лица

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ Суд над Системой: соучастие командования

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ Сопротивление ситуационному влиянию и торжество героизма

Примечания

Об авторе

Предметно-именной указатель