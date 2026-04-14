Зимбардо - Мужчина в отрыве

Зимбардо - Мужчина в отрыве
Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, Practical Psychology

Книга легендарного социального психолога Филиппа Зимбардо, автора знаменитого Стэнфордского тюремного эксперимента, и исследователя Никиты Коломбе посвящена беспрецедентному кризису маскулинности в XXI веке. Авторы бьют тревогу: в то время как женщины становятся все более успешными и социально активными, молодые мужчины массово «выпадают» из реальности, теряя интерес к учебе, карьере и живому общению.

Основной тезис книги заключается в том, что современные технологии (видеоигры и порнография) создали для молодых людей «теплую норку» — виртуальное пространство, где можно получать мгновенный дофамин и статус без страха быть отвергнутым, который неизбежен в реальной жизни. Зимбардо рассматривает проблему через трехмерную модель анализа: индивидуальные черты (застенчивость, импульсивность), ситуационные факторы (безотцовщина, доступ к гаджетам) и системные факторы (кризис образования, изменения в экономике и экологии).

Авторы подчеркивают, что это не просто «лень», а серьезная десоциализация, вызванная тем, что традиционные мужские роли (защитник, кормилец) размыты, а новые еще не сформированы. Книга опирается на масштабное исследование, в котором приняли участие более 20 000 человек, и предлагает конкретные решения для родителей, учителей, женщин и самих мужчин, чтобы помочь «затонувшему лайнеру» мужской идентичности снова обрести курс.

Зимбардо Ф., Коломбе Н. — Мужчина в отрыве: Игры, порно и потеря идентичности

М.: Альпина Паблишер, 2017. — 343 с.
ISBN 978-5-9614-5777-3. Перевод с англ.

Зимбардо Ф., Коломбе Н. — Мужчина в отрыве - Содержание

  • Часть I. Симптомы: Описание конкретных проявлений проблемы — от увлечения порно до зависимости от лекарств.

  • Часть II. Причины: Анализ глубоких корней — отсутствие отцовского воспитания, провалы школьной системы и экономический спад.

  • Часть III. Решения: Практические советы для государства, школы, родителей и самих молодых людей по преодолению изоляции.

