Вы держите в руках маленькую книгу, представляющую собой русский перевод доклада монаха Серафима (Зисиса) на конференции «Украинская автокефалия и новая экклезиология Фанара», состоявшейся в Салониках 22 июня 2019 г. С тех пор прошло более двух лет, за которые темы конференции и данного доклада не только не потеряли своей важности, но, наоборот, стали еще более актуальными.

По названию доклада «Внутритроичная монархия Отца и новоявленный монарх экклезиологии Фанара» можно сделать предварительный вывод о его содержании — как по кратчайшей, но предельно точной аннотации.

Но прежде скажем несколько слов об авторе. Монах Серафим (Зисис) родился в Фессалониках в семье известного профессора Фессалоникийского университета Феодора Зисиса. В будущем его отец примет священный сан и в течение длительного времени будет настоятелем храма прп. Антония (Фессалоники), при котором существовало одно из общежитий студентов богословского факультета университета. Сам будущий монах Серафим учился на богословском факультете Фессалоникийского университета, но в конце концов предпочел путь отсечения своей воли в общежительном монастыре, для чего был выбран предельно строгий монастырь св. Саввы Освященного в Святой Земле. После достаточно длительного пребывания в сей обители уже постриженный монах Серафим был взят в Иерусалимскую Патриархию на должность секретаря — в силу своей образованности и умения творчески создавать богословские тексты. Однако по личным обстоятельствам о. Серафим вернулся в Грецию и в настоящее время ведет уединенный образ жизни, выступая вместе со своим отцом защитником традиционных ценностей Православия.

Монах Серафим (Зисис) - Внутритроичная монархия Отца и новоявленный монарх экклезиологии Фанара

М.: Издательский дом «Познание», 2021. — 104 с.

ISBN 978-5-6044877-1-6

Монах Серафим (Зисис) - Внутритроичная монархия Отца и новоявленный монарх экклезиологии Фанара - Содержание

Игумен Дионисий (Шленов) - Предисловие. Принцип монархии в экклесиологии и его более широкий контекст

Внутритроичная монархия Отца и новоявленный монарх экклезиологии Фанара

I. Единоначалие (монархия) Святой Троицы и единоначалие Бога Отца

II. Православная экклесиология, ее основание и Православные Соборы

III. Церковная монархия Папы

IV. Новая якобы православная монархия «Первого без равных» (Primus sine paribus)

V. Когда экуменистическая триадологическая «монархия» доходит до арианского «монархианства»

Резюме и эпилог

Примечания