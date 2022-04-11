Златинский - Латинский язык
Предлагаемое пособие реализует нестандартный подход к изучению латинского языка и не имеет аналогов ни среди отечественных, ни среди зарубежных учебных изданий. Главной особенностью этого подхода является работа с неадаптированными латинскими текстами и погружение в полноценный латинский синтаксис с первых занятий курса.
Такая работа возможна только по специально подготовленным текстам, снабженным исчерпывающим грамматическим комментарием. На уровне морфологии задача решается посредством глоссирования: для каждой словоформы из текста приводится полная грамматическая характеристика. Синтаксическая информация содержится в подробном синтаксическом комментарии, размещенном после каждого текста. Благодаря этому аппарату обеспечивается возможность в том числе самостоятельной работы по пособию.
Пособие нацелено прежде всего на скорейшее формирование навыка анализа и перевода текста. Одновременно с работой над текстами происходит изучение морфологии, однако если в традиционных учебниках морфологический материал вводится небольшими частями и из-за фрагментированности, как правило, долго не складывается в единую систему, в настоящем пособии с самого начала делается акцент на системном представлении морфологии. Для этого есть все предпосылки. Латинская грамматика по праву считается одной из самых регулярных и унифицированных среди синтетических флективных языков: латинскую морфологию можно сравнить с конструктором, состоящим из сравнительно небольшого числа стандартных деталей, которые комбинируются по строгим и понятным правилам. Вот почему удобно и целесообразно осваивать латинскую морфологию сразу крупными блоками, не теряя из виду целого. Подобный «взгляд сверху» особенно актуален в курсах небольшого объема, адресованных взрослой аудитории.
Приступая к работе по пособию, необходимо прежде всего убедиться, что не утрачены элементарные школьные навыки склонения имен и спряжения глаголов. Главная задача, которую предстоит решать на протяжении всего курса, - построение русских именных и глагольных словоформ, максимально точно соответствующих латинским.
Роман Николаевич Златинский - Латинский язык: Учебное пособие
М. : РГГУ, 2021. - 247 с.
ISBN 978-5-7281-3060-4
Роман Николаевич Златинский - Латинский язык: Учебное пособие - Содержание
Предисловие
Методические указания
Правила чтения и ударения
Тексты
Список сокращений
Предварительные замечания
Метрический ключ к гекзаметру
Элизия
- Метрический ключ к большому асклепиадову стиху
- Метрический ключ к малому асклепиадову стиху
- Метрический ключ к холиямбу
- Метрический ключ к фалекейскому стиху
- Метрический ключ к малой сапфической строфе
Список Av и Sv-лексем
Синтаксический справочник
Приложение. Конъюнктив в придаточных предложениях
Морфологический справочник
- Справочник по S-лексемам
- Словарная запись S-лексемы
- Справочник по А-лексемам
- Словарная запись А-лексемы
- Справочник по Р-лексемам
- Словарная запись Р-лексемы
- Справочник по V-лексемам
- Словарная запись V-лексемы
- Справочник по r-лексемам
Практикум по морфологии
Практикум по синтаксису
Приложение 1. Примерный поурочный план курса объемом 2 з.е (72 часа: 48 часов аудиторных занятий, 24 часа самостоятельной работы студента)
Приложение 2. Лексические минимумы
Приложение 3. Образцы письменных аттестационных работ
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