Предлагаемое пособие реализует нестандартный подход к изучению латинского языка и не имеет аналогов ни среди отечественных, ни среди зарубежных учебных изданий. Главной особенностью этого подхода является работа с неадаптированными латинскими текстами и погружение в полноценный латинский синтаксис с первых занятий курса.

Такая работа возможна только по специально подготовленным текстам, снабженным исчерпывающим грамматическим комментарием. На уровне морфологии задача решается посредством глоссирования: для каждой словоформы из текста приводится полная грамматическая характеристика. Синтаксическая информация содержится в подробном синтаксическом комментарии, размещенном после каждого текста. Благодаря этому аппарату обеспечивается возможность в том числе самостоятельной работы по пособию.

Пособие нацелено прежде всего на скорейшее формирование навыка анализа и перевода текста. Одновременно с работой над текстами происходит изучение морфологии, однако если в традиционных учебниках морфологический материал вводится небольшими частями и из-за фрагментированности, как правило, долго не складывается в единую систему, в настоящем пособии с самого начала делается акцент на системном представлении морфологии. Для этого есть все предпосылки. Латинская грамматика по праву считается одной из самых регулярных и унифицированных среди синтетических флективных языков: латинскую морфологию можно сравнить с конструктором, состоящим из сравнительно небольшого числа стандартных деталей, которые комбинируются по строгим и понятным правилам. Вот почему удобно и целесообразно осваивать латинскую морфологию сразу крупными блоками, не теряя из виду целого. Подобный «взгляд сверху» особенно актуален в курсах небольшого объема, адресованных взрослой аудитории.

Приступая к работе по пособию, необходимо прежде всего убедиться, что не утрачены элементарные школьные навыки склонения имен и спряжения глаголов. Главная задача, которую предстоит решать на протяжении всего курса, - построение русских именных и глагольных словоформ, максимально точно соответствующих латинским.

Роман Николаевич Златинский - Латинский язык: Учебное пособие

М. : РГГУ, 2021. - 247 с.

ISBN 978-5-7281-3060-4

Роман Николаевич Златинский - Латинский язык: Учебное пособие - Содержание

Предисловие

Методические указания

Правила чтения и ударения

Тексты

Список сокращений

Предварительные замечания

Метрический ключ к гекзаметру

Элизия

Метрический ключ к большому асклепиадову стиху

Метрический ключ к малому асклепиадову стиху

Метрический ключ к холиямбу

Метрический ключ к фалекейскому стиху

Метрический ключ к малой сапфической строфе

Список Av и Sv-лексем

Синтаксический справочник

Приложение. Конъюнктив в придаточных предложениях

Морфологический справочник

Справочник по S-лексемам

Словарная запись S-лексемы

Справочник по А-лексемам

Словарная запись А-лексемы

Справочник по Р-лексемам

Словарная запись Р-лексемы

Справочник по V-лексемам

Словарная запись V-лексемы

Справочник по r-лексемам

Практикум по морфологии

Практикум по синтаксису

Приложение 1. Примерный поурочный план курса объемом 2 з.е (72 часа: 48 часов аудиторных занятий, 24 часа самостоятельной работы студента)

Приложение 2. Лексические минимумы

Приложение 3. Образцы письменных аттестационных работ