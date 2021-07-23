Значение христианской антропологии перед лицом современных общественных задач и проблем

Понятие «личность» есть средоточие собственно человеческой науки - науки о человеке. Всякая наука, желающая сказать о человеке что-либо дельное, должна изучать человека как личность. Но поскольку это понятие рождено богословием эпохи вселенских соборов, подхвачено философией нового времени и психологией XX века, то именно этим наукам удобнее всего развивать учение о личности человека. Именно эти науки должны, на наш взгляд, подвести итог XX веку, и наметить пути своего развития на XXI век. В начале XXI века необходимо констатировать антропологическую катастрофу. Для этого у человечества есть как минимум два исторических обстоятельства. Первое из них выглядит наиболее впечатляющим по количественному признаку.

Это чудовищные факты уничтожения людей в XX веке. Второе, менее заметное, но, по нашему мнению, более зловещее - это разрушение человечности как таковой. Имеются в виду явления отчуждения человека от человечности, глобализация, информатизация и проч. Между вторым и первым обстоятельством мы видим генетическую связь. Причем не первое обуславливает второе, а наоборот. Катастрофа человека не видна обыденному сознанию, она открывается уму философа или богослова, и потому мы должны поставить катастрофу как научную проблему. Именно утрата основных человеческих свойств бытия привела к множеству катастроф - войнам, геноциду, массовым убийствам, гонениям. Печальный опыт тоталитарных режимов, бесчеловечность индустриального общества, гнет государственной и глобализационной политики - вот результат антропологической катастрофы. А её причины в отказе от человека. Человека как духовного существа, личности.

Ныне мир побеждает безликая «система». «Система» есть бесчеловечная организация человеческих отношений, она фантом, ибо не есть сущность. Катастрофа состоит в том, что сам человек строит эту бесчеловечную систему человечества, которая его «убивает». Христианский анализ этой катастрофы - дело совести богослова, философа, христианина. Мы убеждены, что духовными причинами катастрофы стало забвение евангельских заповедей, отказ от религиозного мировоззрения, кризис философии, отход от христианской антропологии. Только возврат к подлинно христианской антропологии может пролить свет на причины антропологической катастрофы, установить меру человечности окружающей нас реальности, найти пути выхода. Только христианская антропология может вернуть человечество к человеку. Центром христианской антропологии является понятие личности.

Значение христианской антропологии перед лицом современных общественных задач и проблем

сост. священник Лоргус А.

М.: Индрик, 2003. 272 с.

ISBN 5-85759-166-Х

Значение христианской антропологии перед лицом современных общественных задач и проблем - Содержание

Приветствие проф. Пауля Цуленера

Приветствие д-ра Иоганна Марте

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Священник Андрей Лоргус Православное учение о личности

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Коммюнике