Зоар - Парашат Пинхас - в 3-х томах
Чтение Зоара может быть трудным для понимания, читаете ли вы первый или пятнадцатый раз. Лучший путь извлечения истинной сущности из концепций Зоара — это не просто чтение, а внутреннее духовное слияние с ним. Ибо это гораздо больше, чем просто буквы, напечатанные на бумаге — это сосуды для соединения с духовной энергией на более высоких уровнях сознания.
Возьмите каждый абзац Зоара и все более и более углубляйтесь в него. Если вначале вам непонятно то, что вы читаете, не тревожьтесь. Именно таким путем открывается каждому внутренний свет Зоара.
Зоар - Парашат Пинхас - в 3-х томах - Том первый
В переводе на русский язык в трех томах с предисловием и введением рабби Берга
Исследовательский центр Каббалы Иерусалим — Нью-Йорк
ISBN # 1-57189-006-8
Первое издание на русском языке: 1995 г.
PRINTED IN USA 1995
Зоар - Парашат Пинхас - в 3-х томах - Том первый - Содержание
Предисловие
Введение
О "Зоаре"
- Слушай, сын мой, наставления отца твоего
- Товарищи внимают голосу твоему
- Праведник совершенный и праведник несовершенный
- Сохрани мою душу, ибо праведен я пред Тобою
- Буква "эй" во свидетельство в имени Йосеф и буква "иуд" в имени Пинхас
- Страж Завета
- От Рош-Ашана до последнего дня Суккот
- Радуга
- Левиратный брак и перевоплощение душ
- До дарования Торы они зависели от рока
- Вино, которое веселит сердце человека
- Прошел над ним ветер, и нет его
- Верный Пастырь
- Пульс больного в Эдомском изгнании
- Из всех народов мира только Израиль раскачивается в молитве
- Да веселится Израиль о Создателе своем
- Три Мастера Творения: Небо, Земля и Вода
- Верный Пастырь Три партнера: Святой, благословен Он, отец человека и его мать
- Вот, Я даю ему Мой завет мира
- Все, что может рука твоя делать, по силам
- (Коэлет (Экклесиаст), 9:10)
- Глаза твои - озера в Хешбоне (Песни Песней, 7:5)
- Вечером она входит, а утром возвращается (Эстер, 2:14)
- Третий Храм не записан в Торе
- Почему у Израиля больше бедствий, чем у всех остальных народов?
- Почему Израиль, который не ест трефное и падаль, слаб?
- Воскресение из мертвых
- В Tвою Руку предаю дух мой
- Два видения
- Я и Он
- Три раза Давид называет себя рабом
- Давид становится нищим, праведником и рабом
- Тайны Эдазара, Йоси, Йегуды,Иодаи, Аббы, рабби Шимона и его товарищей
- Колесница Метатрона
- Дым, и благоухания, и воскурения
- Три молитвы
- Верный Пастырь
- Жертвоприношения
- Одного агнца приноси поутру
- Колесница Цезекииля (Миркевет Иехезкель)
- Голос и речь
- "Криат шма", цицит, тефилин и филактерии
- Коленопреклонения и выпрямления
- Время молчания и время речи
Приложения 1-2
Библиография
Зоар - Парашат Пинхас - в 3-х томах - Том первый - Предисловие
Мы рождаемся внутри таинственного мира без системы ясных правил, без карты для ориентирования, без знаков и отметок жизненной дороги. И нет у нас ничего, кроме наших инстинктов, интуиции и возможности логически мыслить. Нет у нас возможности сказать, откуда мы пришли, почему мы здесь и что мы должны делать. То, что у нас есть, и в этом, вероятно, ключ к нашему выживанию как вида, это страстное желание, которое ничем нельзя остановить и пресечь, — желание знать.Человек приходит в мир с ощущением чуда, жаждой познания и со столь же сильным желанием самовыражения, но качества эти, кажущиеся столь сильными, что их нельзя вытравить, как правило, сами себя исчерпывают в течение ряда лет под воздействием действительности и системы образования.
Пока еще нельзя сказать, что мы, как вид, проторили каналы, основательно вторгающиеся в глубь вопроса "Как" устроены окружающие нас вещи. Мы можем лишь сказать, что в определенном смысле превратились во властителей материального существования, но, несмотря на это, сделали весьма незначительный шаг к тому, чтобы найти источник существования этой мощной реки. Почему? Ведь вопреки потрясающим достижениям современной науки, мы и сегодня не приблизились к ответу на абсолютные вопросы, связанные с нашим существованием, в сравнении с тем временем, когда Адам и Ева изумленно всмотрелись в глубь чистого неба и задумались о Великой Тайне.
Кто мы? Откуда явились? Почему мы здесь? Почему мир возник и существует? Случайно ли возникла жизнь на земле? Или это было сознательное деяние Великой Сущности? Являются ли наши страдания жестокой мистификацией или это постоянный элемент Великого плана?Вопреки всем нашим великим усилиям прийти к пониманию действительности, главные, необходимые, существенные вопросы, которые мы задаем себе, настолько поверхностны, что не в силах проникнуть в глубину истины.
Зоар - Парашат Пинхас - в 3-х томах - Том второй
В переводе на русский язык в трех томах с предисловием и введением рабби Берга
Исследовательский центр Каббалы Иерусалим — Нью-Йорк
ISBN # 1-57189-007-6
Первое издание на русском языке: 1995 г.
PRINTED IN USA 1995
Зоар - Парашат Пинхас - в 3-х томах - Том второй - Содержание
- "И ноги их - ноги прямые" (Иехезкель(Иезекииль), 1:7)
- Зрение, слух, запах и речь
- Радуга, тфиллин, цицит, голубое, белое и молитва Шма, Исраэль
- "Маасе меркава" и молитва
- Произносящий "Псалмы Давида" каждый день
- ”Поел сот моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим”
- ”И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом”
- Почему праведнику плохо, а нечестивому хорошо
- Часть печени, желчь, трахеи, пищевод и шофар
- Верный Пастырь
- Верный Пастырь
- Печень и сердце
- Верный Пастырь.
- Селезенка и желчь
- Козел отпущения, печень и сердце
- Роза (Шушана)
- Орел
- Большой орел царь Шломо (Соломон)
- Роза (Шушана)
- Внутренние органы
- Верный Пастырь
- Верный Пастырь
- Верный Пастырь
- Верный Пастырь
- Верный Пастырь
- Комментарии и интерполяции
- Верный Пастырь
- Вечность и величие
- Произносящий в субботу: ” А мне не дал супруга...
- Буква ”айн” в слове ”Шма” и буква ”далет” в слове ”Эхад” в ”Шма, Исраэль”
- Ремешки и связки на ручных тфиллин
- Буквы "мем, вав, тав" — знаки ангела смерти
- Берите пожертвования от себя, а не от всякого сброда (эрев рав)
- Верный Пастырь
- ”Йуд”, которого удостоился Пинхас в имени своем — это ”йуд” имени Шадай
- Израиль сотворен из частей Шехины
- "Сотворим человека по образу и подобию Нашему״ (Бэрейшит (Бытие), 1:26)
- "Все, что делает Бог, пребывает вовек"
- ״По жребию (Бамидбар (Числа), 26:56) (515)
- Жертвоприношения
- Верный Пастырь
- Вечерние молитвы
- Моше, два Машиаха, радуга и царство
- ”Набрал мирры моей с ароматом — пейте и насыщайтесь, возлюбленные”
- Пренебрегающие крохами хлеба
- Верный Пастырь
Зоар - Парашат Пинхас - в 3-х томах - Том третий
В переводе на русский язык в трех томах с предисловием и введением рабби Берга
Исследовательский центр Каббалы Иерусалим — Нью-Йорк
ISBN # 1-57189-012-2
Первое издание на русском языке: 1995 г.
PRINTED IN USA 1995
Зоар - Парашат Пинхас - в 3-х томах - Том третий - Содержание
- Как кроха хлеба и как яйцо
- Двенадцать халл
- Десять обязательных атрибутов субботней трапезы
- Три фактора нанесения вреда самим себе
- Верный Пастырь Три буквы »йуд» в Шем амэфураш в полном написании с "иуд" составляют 63
- Пламя связано с горящим углем
- Верный Пастырь
- Смешанная с очищенным маслом
- Верный Пастырь
- Верный Пастырь
- Верный Пастырь
- Верный Пастырь
- Верный Пастырь
- Утренняя звезда
- Верный Пастырь
- Праздник Песах
- Верный Пастырь
- Верный Пастырь
- Верный Пастырь
- Укроти зверя в тростнике
- Верный Пастырь
- Четыре освобождения
- Птичье гнездо
- Четыре секции тфиллин и молитва "Криат Шма"
- Хлеб Мой в жертву всесожжения Мне
- Мука чистейшего помола, мука средней чистоты и отруби
- Праздник Шавуот
- Верный Пастырь
- Мать отпусти
- Израиль умеет хорошо охотится
Здравствуйте! Хотелось бы получить доступ к данным книгам. Я ранее Вам писала, но как-то не сраслось.
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