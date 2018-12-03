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Зоар - Парашат Пинхас - в 3-х томах

Зоар - Парашат Пинхас - в 3-х томах
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, JUDAICA, Bible Commentaries, Philosophy, Religious Studies Atheism
Чтение Зоара может быть трудным для понимания, читаете ли вы первый или пятнадцатый раз. Лучший путь извлечения истинной сущности из концепций Зоара — это не просто чтение, а внутреннее духовное слияние с ним. Ибо это гораздо больше, чем просто буквы, напечатанные на бумаге — это сосуды для соединения с духовной энергией на более высоких уровнях сознания.
Возьмите каждый абзац Зоара и все более и более углубляйтесь в него. Если вначале вам непонятно то, что вы читаете, не тревожьтесь. Именно таким путем открывается каждому внутренний свет Зоара.

Зоар - Парашат Пинхас - в 3-х томах - Том первый

В переводе на русский язык в трех томах с предисловием и введением рабби Берга
Исследовательский центр Каббалы Иерусалим — Нью-Йорк
ISBN # 1-57189-006-8
Первое издание на русском языке: 1995 г.
PRINTED IN USA 1995

Зоар - Парашат Пинхас - в 3-х томах - Том первый - Содержание

Предисловие
Введение
О "Зоаре"
  • Слушай, сын мой, наставления отца твоего
  • Товарищи внимают голосу твоему
  • Праведник совершенный и праведник несовершенный
  • Сохрани мою душу, ибо праведен я пред Тобою
  • Буква "эй" во свидетельство в имени Йосеф и буква "иуд" в имени Пинхас
  • Страж Завета
  • От Рош-Ашана до последнего дня Суккот
  • Радуга
  • Левиратный брак и перевоплощение душ
  • До дарования Торы они зависели от рока
  • Вино, которое веселит сердце человека
  • Прошел над ним ветер, и нет его
  • Верный Пастырь
  • Пульс больного в Эдомском изгнании
  • Из всех народов мира только Израиль раскачивается в молитве
  • Да веселится Израиль о Создателе своем
  • Три Мастера Творения: Небо, Земля и Вода
  • Верный Пастырь Три партнера: Святой, благословен Он, отец человека и его мать
  • Вот, Я даю ему Мой завет мира
  • Все, что может рука твоя делать, по силам
  • (Коэлет (Экклесиаст), 9:10)
  • Глаза твои - озера в Хешбоне (Песни Песней, 7:5)
  • Вечером она входит, а утром возвращается (Эстер, 2:14)
  • Третий Храм не записан в Торе
  • Почему у Израиля больше бедствий, чем у всех остальных народов?
  • Почему Израиль, который не ест трефное и падаль, слаб?
  • Воскресение из мертвых
  • В Tвою Руку предаю дух мой
  • Два видения
  • Я и Он
  • Три раза Давид называет себя рабом
  • Давид становится нищим, праведником и рабом
  • Тайны Эдазара, Йоси, Йегуды,Иодаи, Аббы, рабби Шимона и его товарищей
  • Колесница Метатрона
  • Дым, и благоухания, и воскурения
  • Три молитвы
  • Верный Пастырь
  • Жертвоприношения
  • Одного агнца приноси поутру
  • Колесница Цезекииля (Миркевет Иехезкель)
  • Голос и речь
  • "Криат шма", цицит, тефилин и филактерии
  • Коленопреклонения и выпрямления
  • Время молчания и время речи
Приложения 1-2
Библиография

Зоар - Парашат Пинхас - в 3-х томах - Том первый - Предисловие

Мы рождаемся внутри таинственного мира без системы ясных правил, без карты для ориентирования, без знаков и отметок жизненной дороги. И нет у нас ничего, кроме наших инстинктов, интуиции и возможности логически мыслить. Нет у нас возможности сказать, откуда мы пришли, почему мы здесь и что мы должны делать. То, что у нас есть, и в этом, вероятно, ключ к нашему выживанию как вида, это страстное желание, которое ничем нельзя остановить и пресечь, — желание знать.Человек приходит в мир с ощущением чуда, жаждой познания и со столь же сильным желанием самовыражения, но качества эти, кажущиеся столь сильными, что их нельзя вытравить, как правило, сами себя исчерпывают в течение ряда лет под воздействием действительности и системы образования.
Пока еще нельзя сказать, что мы, как вид, проторили каналы, основательно вторгающиеся в глубь вопроса "Как" устроены окружающие нас вещи. Мы можем лишь сказать, что в определенном смысле превратились во властителей материального существования, но, несмотря на это, сделали весьма незначительный шаг к тому, чтобы найти источник существования этой мощной реки. Почему? Ведь вопреки потрясающим достижениям современной науки, мы и сегодня не приблизились к ответу на абсолютные вопросы, связанные с нашим существованием, в сравнении с тем временем, когда Адам и Ева изумленно всмотрелись в глубь чистого неба и задумались о Великой Тайне.
Кто мы? Откуда явились? Почему мы здесь? Почему мир возник и существует? Случайно ли возникла жизнь на земле? Или это было сознательное деяние Великой Сущности? Являются ли наши страдания жестокой мистификацией или это постоянный элемент Великого плана?
Вопреки всем нашим великим усилиям прийти к пониманию действительности, главные, необходимые, существенные вопросы, которые мы задаем себе, настолько поверхностны, что не в силах проникнуть в глубину истины.

Зоар - Парашат Пинхас - в 3-х томах - Том второйЗоар - Парашат Пинхас - в 3-х томах - Том второй

В переводе на русский язык в трех томах с предисловием и введением рабби Берга
Исследовательский центр Каббалы Иерусалим — Нью-Йорк
ISBN # 1-57189-007-6
Первое издание на русском языке: 1995 г.
PRINTED IN USA 1995

Зоар - Парашат Пинхас - в 3-х томах - Том второй - Содержание

  • "И ноги их - ноги прямые" (Иехезкель(Иезекииль), 1:7)
  • Зрение, слух, запах и речь
  • Радуга, тфиллин, цицит, голубое, белое и молитва Шма, Исраэль
  • "Маасе меркава" и молитва
  • Произносящий "Псалмы Давида" каждый день
  • ”Поел сот моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим”
  • ”И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом”
  • Почему праведнику плохо, а нечестивому хорошо
  • Часть печени, желчь, трахеи, пищевод и шофар
  • Верный Пастырь
  • Верный Пастырь
  • Печень и сердце
  • Верный Пастырь.
  • Селезенка и желчь
  • Козел отпущения, печень и сердце
  • Роза (Шушана)
  • Орел
  • Большой орел царь Шломо (Соломон)
  • Роза (Шушана)
  • Внутренние органы
  • Верный Пастырь
  • Верный Пастырь
  • Верный Пастырь
  • Верный Пастырь
  • Верный Пастырь
  • Комментарии и интерполяции
  • Верный Пастырь
  • Вечность и величие
  • Произносящий в субботу: ” А мне не дал супруга...
  • Буква ”айн” в слове ”Шма” и буква ”далет” в слове ”Эхад” в ”Шма, Исраэль”
  • Ремешки и связки на ручных тфиллин
  • Буквы "мем, вав, тав" — знаки ангела смерти
  • Берите пожертвования от себя, а не от всякого сброда (эрев рав)
  • Верный Пастырь
  • ”Йуд”, которого удостоился Пинхас в имени своем — это ”йуд” имени Шадай
  • Израиль сотворен из частей Шехины
  • "Сотворим человека по образу и подобию Нашему״ (Бэрейшит (Бытие), 1:26)
  • "Все, что делает Бог, пребывает вовек"
  • ״По жребию (Бамидбар (Числа), 26:56) (515)
  • Жертвоприношения
  • Верный Пастырь
  • Вечерние молитвы
  • Моше, два Машиаха, радуга и царство
  • ”Набрал мирры моей с ароматом — пейте и насыщайтесь, возлюбленные”
  • Пренебрегающие крохами хлеба
  • Верный Пастырь

Зоар - Парашат Пинхас - в 3-х томах - Том третийЗоар - Парашат Пинхас - в 3-х томах - Том третий

В переводе на русский язык в трех томах с предисловием и введением рабби Берга
Исследовательский центр Каббалы Иерусалим — Нью-Йорк
ISBN # 1-57189-012-2
Первое издание на русском языке: 1995 г.
PRINTED IN USA 1995

Зоар - Парашат Пинхас - в 3-х томах - Том третий - Содержание

  • Как кроха хлеба и как яйцо
  • Двенадцать халл
  • Десять обязательных атрибутов субботней трапезы
  • Три фактора нанесения вреда самим себе
  • Верный Пастырь Три буквы »йуд» в Шем амэфураш в полном написании с "иуд" составляют 63
  • Пламя связано с горящим углем
  • Верный Пастырь
  • Смешанная с очищенным маслом
  • Верный Пастырь
  • Верный Пастырь
  • Верный Пастырь
  • Верный Пастырь
  • Верный Пастырь
  • Утренняя звезда
  • Верный Пастырь
  • Праздник Песах
  • Верный Пастырь
  • Верный Пастырь
  • Верный Пастырь
  • Укроти зверя в тростнике
  • Верный Пастырь
  • Четыре освобождения
  • Птичье гнездо
  • Четыре секции тфиллин и молитва "Криат Шма"
  • Хлеб Мой в жертву всесожжения Мне
  • Мука чистейшего помола, мука средней чистоты и отруби
  • Праздник Шавуот
  • Верный Пастырь
  • Мать отпусти
  • Израиль умеет хорошо охотится
Views 1 091
Rating 5.0 / 5
Added 03.12.2018
Author brat Dorian
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (2 comments)

N
Naskitty20 3 years ago

Здравствуйте! Хотелось бы получить доступ к данным книгам. Я ранее Вам писала, но как-то не сраслось. 

 

Как осуществить перевод? 
E
esxatos 3 years ago

Смотрите личное сообщение вам.

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