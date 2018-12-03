Возьмите каждый абзац Зоара и все более и более углубляйтесь в него. Если вначале вам непонятно то, что вы читаете, не тревожьтесь. Именно таким путем открывается каждому внутренний свет Зоара.

Чтение Зоара может быть трудным для понимания, читаете ли вы первый или пятнадцатый раз. Лучший путь извлечения истинной сущности из концепций Зоара — это не просто чтение, а внутреннее духовное слияние с ним. Ибо это гораздо больше, чем просто буквы, напечатанные на бумаге — это сосуды для соединения с духовной энергией на более высоких уровнях сознания.

Зоар - Парашат Пинхас - в 3-х томах - Том первый - Предисловие

Мы рождаемся внутри таинственного мира без системы ясных правил, без карты для ориентирования, без знаков и отметок жизненной дороги. И нет у нас ничего, кроме наших инстинктов, интуиции и возможности логически мыслить. Нет у нас возможности сказать, откуда мы пришли, почему мы здесь и что мы должны делать. То, что у нас есть, и в этом, вероятно, ключ к нашему выживанию как вида, это страстное желание, которое ничем нельзя остановить и пресечь, — желание знать.Человек приходит в мир с ощущением чуда, жаждой познания и со столь же сильным желанием самовыражения, но качества эти, кажущиеся столь сильными, что их нельзя вытравить, как правило, сами себя исчерпывают в течение ряда лет под воздействием действительности и системы образования.

Пока еще нельзя сказать, что мы, как вид, проторили каналы, основательно вторгающиеся в глубь вопроса "Как" устроены окружающие нас вещи. Мы можем лишь сказать, что в определенном смысле превратились во властителей материального существования, но, несмотря на это, сделали весьма незначительный шаг к тому, чтобы найти источник существования этой мощной реки. Почему? Ведь вопреки потрясающим достижениям современной науки, мы и сегодня не приблизились к ответу на абсолютные вопросы, связанные с нашим существованием, в сравнении с тем временем, когда Адам и Ева изумленно всмотрелись в глубь чистого неба и задумались о Великой Тайне.

Кто мы? Откуда явились? Почему мы здесь? Почему мир возник и существует? Случайно ли возникла жизнь на земле? Или это было сознательное деяние Великой Сущности? Являются ли наши страдания жестокой мистификацией или это постоянный элемент Великого плана?

Вопреки всем нашим великим усилиям прийти к пониманию действительности, главные, необходимые, существенные вопросы, которые мы задаем себе, настолько поверхностны, что не в силах проникнуть в глубину истины.