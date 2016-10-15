В книге изложены мистические аспекты древнего знания, передаваемого в устной и частично в письменной форме из поколения в поколение вплоть до публикации Зогара в конце 13 века. Тайное знание - нонсенс, ибо в самом образе человека явлен всеобщий принцип творения, поэтому речь шла не о передаче значений слов, секретных символах или заклинаний, а об ином способе мышления. Хранители древнего знания не скрывали информацию, напротив, на протяжении веков напряженно искали по определенным приметам людей способных воспринять истину, многократно повторяемую в сакральном тексте из-за несомненной разницы между божественным и человеческим мышлением. Эта концепция легла в основу новой гипотезы о происхождении Зогара и каббалы. Зогар, как совокупность древнего знания, содержит массу интересных данных об устройстве космоса и человеческой души, о посмертном странствии и воскрешении мертвых, о сочетании брачных пар на небесах, о невидимых ангелах и бесах, постоянно окружающих людей, о толковании вещих снов, хиромантии и физиогномике. Мудрецы умели видеть образ высшего человека, скрытый в физическом теле. Магия издревле использовалась для борьбы с Богом. Могущественные колдуны первых поколений овладели перед потопом всеми высшими ангелами и пытались спастись от неминуемой гибели. Строители башни стремились отсечь тело от души, чтобы бороться с небесами. Сборник «Основы тайн» содержит уникальные сведения об ангелах, пророчестве и астрологии. Книга ангела Разнила объясняет теоретическую и практическую магию. Несомненный интерес представляет перевод и комментарии к основополагающей Книге творения, оказавшей исключительное влияние на развитие еврейской и христианской мистики.

Ярослав Ратушный – Павел Шаповал – Зогар – в 6-ти томах

М: ACT: Восток — Запад, 2006 - 2010 Ярослав Ратушный – Павел Шаповал – Зогар – в 6-ти томах – Мистика Зогара М: ACT: Восток — Запад, 2007. — 352 с. ISBN 978-5-17-044620-9 (ООО «Издательство АСТ») ISBN 978-5-478-00605-1 (ООО «Восток — Запад»)

Ярослав Ратушный – Павел Шаповал – Зогар – в 6-ти томах – Мистика Зогара - Содержание

Предисловие Пролог Тайное знание

Скрытое сияние

Оправдание греха

Восстание обреченных

Магия патриархов

Гадание и колдовство

Ангелы и бесы

Праведники и грешники

Книга творения

Космогония Зогара

Небесные дворцы

Круговорот душ Ярослав Ратушный – Павел Шаповал – Зогар – в 6-ти томах - Мистика Зогара - Предисловие

Чудеса и волшебство - неотъемлемая часть сакральной истории. Авраам создавал будущий мир с помощью божественной магии. Исаак, принадлежащий левой стороне тьмы, потерял душу при жертвоприношении. Яков стал невидимым для преследователей и одолел могущественного мага Лавана, способного сжечь всю округу огненным дыханием. Патриархи перемещались в иные миры по чудесной системе колодцев. Сыны Якова убивали людей заклинаниями. Моисей и Аарон превзошли хваленное египетское волшебство. Царь Соломон, получивший все земные блага за то, что просил у Бога только мудрость, обладал магическим перстнем, с помощью которого передвигался в пространстве и времени. Пророки творили чудеса и оживляли мертвых. Колдовство под страхом смерти запрещено на Синае. Талмуд порицал распространившийся сбор огурцов по формуле, считая недопустимыми даже невинные заклинания.

Взывание к Богу называется молитвой, а обращение к ангелам и духам - заклинанием, хотя оба действия основаны на одном принципе. Несмотря на явный запрет в Торе всех видов магических действий подобные практики существовали в Израиле. Талмуд осуждает колдунов и вызывающих мертвых по примеру Аэндорской волшебницы. Занятия магией крайне опасны для окружающих и самого чародея, который использует потусторонние силы, но и сам может быть использован ими. Движущая сила магии - влияние на реальность посредством ответной реакции потустороннего мира, где слово оборачивается действием, а действие - словом. Ограниченность человеческого восприятия не позволяет видеть множество незримых существ:

«Запечатанные люди не понимают, что мир полон различных невидимых созданий и скрытых вещей, иначе они бы удивились, как можно жить в (таком) мире» (Зогар, В начале 356).

Зогар часто сравнивает космос с орехом: «Верхние и нижние миры подобны - внутреннюю сердцевину покрывает множество оболочек от начала высшей точки до конца всех уровней, которые являются одеянием, сердцевиной и одновременно оболочкой друг друга» (Зогар, В начале 105). Противоположные миры, являясь взаимной опорой, не имеют относительно друг друга ни массы, ни скорости, поэтому совместно находятся в одном пространстве, где воздух является твердью в иной реальности, а встречные временные потоки определяют одновременность. Миры неразрывно связаны как душа с телом, поэтому демографический взрыв неизбежно влечет войну или мор.

Существует множество заведомо неудачных попыток согласовать сакральный текст с современными научными воззрениями, поскольку совместить несовместимое под силу лишь Богу. Зогар полагает, что небеса находятся под землей, а бесконечность космоса - иллюзия, поскольку пустое пространство является жестким сводом в противоположном мире. Вероятно, миллионы лет существования земли такое же заблуждение, как огромные расстояния между звездами, измеряемые миллиардами парсеков. Изначальная погрешность подобных исчислений состоит в неправильном мировоззрении, не учитывающем взаимодействие противоположных миров, что подобно исследованию человека без учета души на основе деятельности одного тела.

Отношения Бога с избранниками отличались напряженностью, связанной с различным пониманием справедливости. Адам, Каин и Ной дерзили Создателю. Авраам дискредитировал божественное правосудие, построенное на коллективной ответственности:

«Буднично тебе делать подобное - умертвить праведника с грешником. И будет праведник как грешник. Буднично тебе, судье всей земли, не вершить правосудие» (Быт. 18:25).

Грех и праведность - относительные понятия. По преданию, Авимелех сказал Богу: если ты так судил поколение потопа, то они были праведниками. Равновесие космоса зависит от числа обращенных в будущее людей, противопоставленных всему человечеству. Избрание требовало определенных качеств, передаваемых в череде поколений, чтобы в нужный момент воспроизвести удивительное создание, способное не гореть в огне, перемещаться между мирами, и разговаривать с Богом. Авраам был цельным существом, как Адам и Ной, поэтому его душа не раздиралась противоречивыми стремлениями к добру и злу.

Жизнь персонажей сакральной истории жестко подчинена схеме творения, иначе в ход событий вмешиваются ангелы. Патриарх покинул родину из-за репрессий Нимрода, спустился по причине голода в Египет, отдал Сару фараону, чтобы остаться живым, воевал с царями, захватившими Лота, подвергся насильственному изменению в глубоком сне, изгнал служанку и старшего сына на верную смерть в пустыне, младшего сына хотел принести в жертву. Страдали не только родственники, по пятам шли голод, язвы и всевозможные наказания, поражающие гостеприимные народы. За круговертью бедствий трудно рассмотреть личную трагедию человека, обреченного жертвовать всем дорогим. Едва родившегося младенца хотели уничтожить. Долгое время он находился под землей без тепла, света и человеческого общения. Люди полагали его безумным, собственный отец хотел убить вероотступника, брошенного затем в огненную печь.

Ярослав Ратушный – Павел Шаповал – Зогар – в 6-ти томах - Книга I пер. с арам, и коммент. Я. Ратушного, П. Шаповала М: ACT: Восток — Запад, 2006. — 352 с. ISBN 5-038022-17-4 (ООО «Издательство АСТ») ISBN 5-478-00247-Х (ООО «Восток — Запад») Ярослав Ратушный – Павел Шаповал – Зогар – в 6-ти томах - Книга I - Содержание Предисловие

Пролог

В начале

Адам

Ной Каббалисты верят, что автором Зогара был великий законоучитель Шимон, скрывшийся от преследований римских властей в пещере, где получил сокровенное знание. Лингвистический анализ неопровержимо доказал, что книга написана в конце XIII века Моше де Лионом, которого обвиняли в корыстном использовании известных имен и в применении специального заклинания для автоматического письма. Непризнанный гений пытался объяснить относительность сакрального текста и всеобщий принцип творения, охватывающий движение небесных сфер и жизнь каждого существа. Трактаты с обширными цитатами из Зогара, подписанные собственным именем, не заинтересовали современников, поэтому автор создал легенду о древнем манускрипте. Ярослав Ратушный – Павел Шаповал – Зогар – в 6-ти томах - Книга II М.: ACT: Восток — Запад, 2007. — 384 с. ISBN 5-17-042098-6 (ООО «Издательство АСТ») ISBN 5-478-00515-0 (ООО «Восток — Запад») Ярослав Ратушный – Павел Шаповал – Зогар – в 6-ти томах - Книга II - Содержание

Вторая книга Зогара объясняет действия патриархов, которые перемещались в иные миры по чудесной системе колодцев и создавали будущее с помощью божественной магии. Большое внимание уделено устройству души, посмертному странствию и воскрешению мертвых. Пойди

И явился

Жизнь Сары

Порождения

И вышел Ярослав Ратушный – Павел Шаповал – Зогар – в 6-ти томах - Книга III М: ACT: Восток — Запад, 2008. — 384 с. ISBN 978-5-17-049035-6 (ООО «Издательство АСТ») ISBN 978-5-478-00758-4 (ООО «Восток — Запад») Ярослав Ратушный – Павел Шаповал – Зогар – в 6-ти томах - Книга III И послал

И поселился

По прошествии

И подошел

И жил

Третий том Зогара комментирует сакральную историю от удивительного поединка Якова с ангелом до похорон патриарха. Текст содержит объяснения борьбы добра и зла в душе человека, влияния луны и звезд на судьбу, толкование сновидений, привлечение душ страстью и значение мыслей при любовном соитии, признаки смерти, которые проявляются за 33 дня до назначенного срока, посмертное странствие различных частей души и много другой уникальной информации.