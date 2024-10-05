Зойя - Упадок желания

Изменения в сексуальных нравах — важные аспекты свободы: они затрагивают политику, религию, социологию, психоанализ и вызывают споры в любой стране. Человеческая сексуальность касается тела и психики, а также связей между поколениями. Она двигает науку, которой еще не существует: «поколениеведение».

Расцвет романтизма был связан со страстью, томлением, жизнью. И теперь в уже новой светской современности бессознательная фантазия вопрошала: откуда берется жизнь? Ответ был самым простым, он был «у всех на виду», даже если выяснялось, что о н постоянно ускользал от взглядов всех людей. Жизнь исходит от двоих, которые занимались любовью.

В XX веке сексуальность стала играть все более важную роль. Это такая ж е естественная человеческая потребность, как еда или ходьба. Но эти две функции нейтральны: добро и зло от них не зависят. М ы едим, чтобы дожить до следующего дня, м ы идем, чтобы добраться до какого-то пункта. Секс ж е для большинства людей хорош или плох сам по себе, он не оставляет равнодушным никого. Во всех обществах и в любых религиях он подчинен разным нормам, ограничениям, почитанию, табу.

В теории м ы все о нем знаем. Н а практике м ы понятия не имеем, насколько невежественны в этой области.

Даже сегодня, в XXI веке, средний человек, иногда даже будучи специалистом, предпочитает игнорировать проблемы сексуальности или даже отрицать их, как столетие назад заметил Фрейд. До относительно недавнего времени это был опыт, в котором искали целостность, хотя и бессознательно. Хотелось, чтобы о н был светским, но в то же время чувствовалось его религиозное происхождение. Это было физическое событие, видимое извне, н о имеющее важные психологические аспекты: следовательно, оно было также и внутренним событием. Но люди утрачивают понимание этого. Вплоть до того, что под влиянием новых сомнений, которые вызывает эта тема, человек начинает спрашивать себя: как я определяю свою гендерную идентичность, если на меня никто не смотрит*2 Помимо новых патологий, таких как «гендерная дисфория»3, этот удивительный вопрос подразумевает универсальную проблему взгляда, который оценивает людей только с внешней точки зрения. Таким образом, их идентичность зависит не от постепенной социальной интеграции, которая начинается с эмпатии и при которой внешность играет роль лишь завершающего штриха, а от образов, которые собирает глаз.

С появлением такой антипсихологической тенденции сексуальная принадлежность теперь определяется даже модой, которая на самом деле когда-то появилась для ее обозначения.

Зойя Л. - Упадок желания - Почему мир отказывается от секса

М : И П Сарматова А.А., 2024. — 176 с., ил.

ISBN 978-5-6049412-4-9

Зойя Л. - Упадок желания - Содержание

Введение

Часть первая. Сексуальность, земля обетованная

Часть вторая. Выхолащивание эроса

Часть третья. Где мы находимся

Часть четвертая. Размышления для продолжения

Библиография

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