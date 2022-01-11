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Зубофф - Эпоха надзорного капитализма

Зубофф Шошана - Эпоха надзорного капитализма. Битва за человеческое будущее на новых рубежах власти
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Ethics, Cultural Studies Art, Sociology Political Science
Мировой бестселлер
Мы все будем работать на умную машину или за машиной будут присматривать умные люди?» Этот вопрос задал мне в 1981 году молодой менеджер целлюлозного комбината, где-то в промежутке между жареным сомом и пирогом с пеканом; это был мой первый вечер в южном городке, в котором находилось его исполинское предприятие и которому суждено было периодически становиться моим домом в течение следующих шести лет. В тот дождливый вечер его слова точно затопили мой мозг, заглушив частую дробь дождя по навесу над нашим столом. Мне послышались древнейшие политические вопросы: Родной дом или изгнание? Господин или слуга ? Хозяин или раб ? Извечные вопросы знания, полномочий и власти, которые никогда не будут разрешены окончательно. У истории нет конца; каждое поколение должно утверждать свою волю и свое видение, поскольку новые угрозы требуют от нас новых ответов в каждую новую эпоху. В голосе менеджера слышались настойчивость и отчаяние, наверное, потому что спросить было больше некого: «К чему все это приведет ? Куда нам теперь податься? Мне надо знать сейчас. Нельзя терять время». Я тоже хотела знать ответы, поэтому взялась за проект, который тридцать лет назад вылился в мою первую книгу «В эпоху умных машин: будущее работы и власти». Это произведение оказалось лишь первой главой в том, что превратилось в пожизненные поиски ответа на вопрос: «Может ли цифровое будущее стать нашим домом ?»
Много лет прошло с того теплого южного вечера, но древние вопросы вернулись вновь — и заявили о себе как никогда властно. Цифровая сфера захватывает и переопределяет все, что нам так хорошо знакомо, еще до того, как мы успеваем задуматься и принять решение. Мы превозносим сетевой мир за те бесчисленные новые возможности и перспективы, которые он открывает, но он же породил обширные новые территории тревоги, опасности и насилия, в то время как чувство предсказуемого будущего ускользает от нас. Когда мы задаем эти древние вопросы сегодня, отвечать приходится миллиардам людей — представителям всех социальных слоев, поколений и культур. Информационные и коммуникационные технологии распространились шире, чем электричество, охватывая три миллиарда человек из семи, населяющих планету. Сплетенные в единый клубок дилеммы знания, полномочий и власти больше не ограничиваются рабочим местом, как это было в 1980-х годах. Теперь они пустили корни глубоко в рутину повседневной жизни, опосредуя едва ли не все формы общественного участия. Еще вчера казалось разумным сосредоточить наше внимание на проблемах информационных профессий или информационного общества. Сегодня древние вопросы нужно помещать в самый широкий контекст, который лучше всего определить как «цивилизацию», или, точнее, «информационную цивилизацию». Сможем ли мы называть эту нарождающуюся цивилизацию своим домом ?

Зубофф Шошана - Эпоха надзорного капитализма. Битва за человеческое будущее на новых рубежах власти

пер. с англ. А. Ф. Васильева; под ред. Я. Охонько и А. Смирнова
Москва : Издательство Института Гайдара, 2022. 784 с.
ISBN 978-5-93255-613-9

Зубофф Шошана - Эпоха надзорного капитализма. Битва за человеческое будущее на новых рубежах власти - Содержание

Определение
ВВЕДЕНИЕ
  • Глава 1. В цифровом будущем: у себя дома или в изгнании?
ЧАСТЬ I. ОСНОВЫ НАДЗОРНОГО КАПИТАЛИЗМА
  • Глава 2. 9 августа 2011 года: готовя почву для надзорного капитализма
  • Глава 3. Открытие поведенческого излишка
  • Глава 4. Ров вокруг замка
  • Глава 5. Усложнение надзорного капитализма: присваивать, захватывать, теснить конкурентов
  • Глава 6. Разделение общественного знания
ЧАСТЬ II. УСПЕХИ НАДЗОРНОГО КАПИТАЛИЗМА
  • Глава 7. Реалити-бизнес
  • Глава 8. Оцифровка: от опыта к данным
  • Глава 9. Оцифровка из глубины
  • Глава 10. Пусть они попляшут
  • Глава 11. Право на жизнь в будущем времени
ЧАСТЬ III. ИНСТРУМЕНТАРНАЯ ВЛАСТЬ ДЛЯ ТРЕТЬЕГО МОДЕРНА
  • Глава 12. Две разновидности власти
  • Глава 13. Большой Другой
  • Глава 14. Утопия определенности
  • Глава 15. Инструментарный коллектив
  • Глава 16. О жизни в улье
  • Глава 17. Право на святилище
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • Глава 18. Верхушечный переворот
Благодарности
Примечания
Views 648
Rating 5.0 / 5
Added 11.01.2022
Author brat Andron
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