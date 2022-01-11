Мировой бестселлер Мы все будем работать на умную машину или за машиной будут присматривать умные люди?» Этот вопрос задал мне в 1981 году молодой менеджер целлюлозного комбината, где-то в промежутке между жареным сомом и пирогом с пеканом; это был мой первый вечер в южном городке, в котором находилось его исполинское предприятие и которому суждено было периодически становиться моим домом в течение следующих шести лет. В тот дождливый вечер его слова точно затопили мой мозг, заглушив частую дробь дождя по навесу над нашим столом. Мне послышались древнейшие политические вопросы: Родной дом или изгнание? Господин или слуга ? Хозяин или раб ? Извечные вопросы знания, полномочий и власти, которые никогда не будут разрешены окончательно. У истории нет конца; каждое поколение должно утверждать свою волю и свое видение, поскольку новые угрозы требуют от нас новых ответов в каждую новую эпоху. В голосе менеджера слышались настойчивость и отчаяние, наверное, потому что спросить было больше некого: «К чему все это приведет ? Куда нам теперь податься? Мне надо знать сейчас. Нельзя терять время». Я тоже хотела знать ответы, поэтому взялась за проект, который тридцать лет назад вылился в мою первую книгу «В эпоху умных машин: будущее работы и власти». Это произведение оказалось лишь первой главой в том, что превратилось в пожизненные поиски ответа на вопрос: «Может ли цифровое будущее стать нашим домом ?»

Много лет прошло с того теплого южного вечера, но древние вопросы вернулись вновь — и заявили о себе как никогда властно. Цифровая сфера захватывает и переопределяет все, что нам так хорошо знакомо, еще до того, как мы успеваем задуматься и принять решение. Мы превозносим сетевой мир за те бесчисленные новые возможности и перспективы, которые он открывает, но он же породил обширные новые территории тревоги, опасности и насилия, в то время как чувство предсказуемого будущего ускользает от нас. Когда мы задаем эти древние вопросы сегодня, отвечать приходится миллиардам людей — представителям всех социальных слоев, поколений и культур. Информационные и коммуникационные технологии распространились шире, чем электричество, охватывая три миллиарда человек из семи, населяющих планету. Сплетенные в единый клубок дилеммы знания, полномочий и власти больше не ограничиваются рабочим местом, как это было в 1980-х годах. Теперь они пустили корни глубоко в рутину повседневной жизни, опосредуя едва ли не все формы общественного участия. Еще вчера казалось разумным сосредоточить наше внимание на проблемах информационных профессий или информационного общества. Сегодня древние вопросы нужно помещать в самый широкий контекст, который лучше всего определить как «цивилизацию», или, точнее, «информационную цивилизацию». Сможем ли мы называть эту нарождающуюся цивилизацию своим домом ?

Зубофф Шошана - Эпоха надзорного капитализма. Битва за человеческое будущее на новых рубежах власти

пер. с англ. А. Ф. Васильева; под ред. Я. Охонько и А. Смирнова

Москва : Издательство Института Гайдара, 2022. 784 с.

ISBN 978-5-93255-613-9

Зубофф Шошана - Эпоха надзорного капитализма. Битва за человеческое будущее на новых рубежах власти - Содержание

Определение

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. В цифровом будущем: у себя дома или в изгнании?

ЧАСТЬ I. ОСНОВЫ НАДЗОРНОГО КАПИТАЛИЗМА

Глава 2. 9 августа 2011 года: готовя почву для надзорного капитализма

Глава 3. Открытие поведенческого излишка

Глава 4. Ров вокруг замка

Глава 5. Усложнение надзорного капитализма: присваивать, захватывать, теснить конкурентов

Глава 6. Разделение общественного знания

ЧАСТЬ II. УСПЕХИ НАДЗОРНОГО КАПИТАЛИЗМА

Глава 7. Реалити-бизнес

Глава 8. Оцифровка: от опыта к данным

Глава 9. Оцифровка из глубины

Глава 10. Пусть они попляшут

Глава 11. Право на жизнь в будущем времени

ЧАСТЬ III. ИНСТРУМЕНТАРНАЯ ВЛАСТЬ ДЛЯ ТРЕТЬЕГО МОДЕРНА

Глава 12. Две разновидности власти

Глава 13. Большой Другой

Глава 14. Утопия определенности

Глава 15. Инструментарный коллектив

Глава 16. О жизни в улье

Глава 17. Право на святилище

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Глава 18. Верхушечный переворот

Благодарности

Примечания