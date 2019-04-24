ЛекцииРRО

После краха коммунистического режима в России и Европе две группы послекоммунистических государств развивались несходно. Бывшие коммунистические государства Европы вне СССР (включая и Балтийские страны) избрали путь системной декоммунизации — т. е. восстановление элементов докоммунистической государственности, правопреемство с докоммунистической правовой системой, восстановление прав собственности, нарушенных в коммунистический период, люстрация лиц, активно участвовавших в деятельности коммунистических режимов, роспуск политической полиции и раскрытие её и партийных архивов, ликвидация символики коммунистического прошлого (топонимика, скульптура, геральдика и т. п.).

Эти страны успешно интегрировались в Европейский Союз и НАТО и в настоящее время, несмотря на ряд проблем, стали органической частью демократического мира.

Иначе сложилась судьба 12 республик бывшего СССР. Они не пошли по пути системной декоммуниза- ции. У власти в них сохранились или вскоре восстановились старые коммунистические элиты. Собственность была не возвращена потомкам бывших владельцев, а распределена между представителями этих элит. Ряд этих стран и не начинали экспериментов с демократией (Туркмения, Узбекистан), другие постепенно от них отказались (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Россия, Украина, Казахстан, Грузия). Коммунистическая идеология была заменена на националистическую, и собственность передана в руки доверенных лиц, фактически не являющихся её владельцами, а только управляющими.

Зубов Андрей - Россия. 1917. Катастрофа: лекции о Русской революции

М.: Группа Компаний «РИПОЛ классик» / «Панглосс», 2019. 320 с.

Серия «ЛекцииРRО»

ISBN 978-5-386-12486-1

Зубов Андрей - Россия. 1917. Катастрофа: лекции о Русской революции - Содержание

Вместо предисловия

Русская революция 1917 года: наследие революции сегодня

Лекция 1. Россия в 1916 году: сто лет прежде

Лекция 2. Накануне катастрофы

Лекция 3. Февральская революция. Начало русского бунта

Лекция 4. Двоевластие. Март — июль 1917 года

Лекция 5. Август 1917-го: Государственное совещание и военное выступление генерала Корнилова

Лекция 6. Всероссийское учредительное собрание 1917 года: подготовка, выборы и результаты

Лекция 7. Дух Октября

Зубов Андрей - Россия. 1917. Катастрофа: лекции о Русской революции - Вместо предисловия - Русская революция 1917 года: наследие революции сегодня

Русская революция 1917 года стала поворотным моментом не только русской, но и мировой истории, подобно Реформации за 400 лет до неё или Французской революции конца XVIII века. Впервые в истории был создан прочный террористический экспансионистский режим, силой уничтоживший частную собственность, религию и само право на жизнь как собственных подданных, так и всех иных людей, до которых достигала его власть. За время своего существования режим, созданный Революцией 1917 года, лишил жизни различными способами во всём мире, прямо или косвенно (через созданные и поддерживаемые им аналогичные режимы) до ста миллионов людей, а собственности—до полутора-двух миллиардов людей.

Русская революция стала причиной прихода к власти в 1920-50-е годы во всем мире различных тоталитарных/авторитарных режимов — фашистского в Италии, нацистского в Германии, франкистского в Испании, кемалистского в Турции, баасистских на Переднем Востоке. Вторая Мировая война во многом стала результатом победы большевиков в России в 1917-1922 годы. Одновременно опасность захвата власти опирающимися на массовое недовольство радикальными силами заставила правившие в демократических государствах элиты пойти по пути широкой имплементации новой социальной политики, имевшей целью создание обществ с большим уровнем равенства в социальных правах, т. н. обществ всеобщего благоденствия, что и было осуществлено в странах Европы и Северной Америки в 1960-е годы. Возникшая в результате Революции 1917 года и расширившаяся на треть земной суши к 1980-м годам мировая коммунистическая система рухнула в 1989-1991 годах из-за полной внутренней несостоятельности и неконкурентоспособное с иными сообществами. Тогда освободились от коммунизма страны Восточной и Центральной Европы, распалось коммунистическое государство на территории исторической России — СССР. Коммунистический режим сохраняется до сего дня только в нескольких государствах Азии (Китай, Вьетнам, Северная Корея) и на Кубе. Из бывших коммунистических сателлитов поныне существует, благодаря РФ, режим Асадов в Сирии.