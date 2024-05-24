Кто такой Господь Иисус? Для чего Он пришёл на нашу землю? И почему нам важно знать, что Он умер и воскрес из мёртвых? Читая эту книгу, подумай над этими вопросами и поищи на них ответы. А твои родители помогут тебе в этом. Ты можешь прочитать эти истории сам и подумать над вопросами, которые даны после каждого рассказа.

Двадцать шесть историй повествуют о жизни Господа Иисуса. Мы молимся и искренне надеемся, что благодаря этой книге у тебя появится интерес к чтению Библии и живому общению с Богом. Помни, что Господь Иисус пришёл в этот мир, чтобы спасти грешников от гибели и подарить им жизнь вечную!

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна 3,16).

Миссия Фриденсштимме, Нидерланды

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Священник Захария

Евангелие от Луки 1, 5-80

Смотри, вот идёт священник Захария. Он направляется в Иерусалимский храм. Знаешь, о чём он думает? Кто будет в этот раз сжигать благовонные травы в храме.

Священников в Иерусалиме много. Поэтому они поделены на группы, и каждая группа по очереди служит в храме.

Каждую неделю в храм приходит новая группа священников. Они ежедневно приносят разные жертвы. Но сжигать благовонные травы должен всего один человек. Для того чтобы определить, кто войдёт в святилище, священники бросают жребий. Каждому из них обычно приходится долго ждать, когда наступит его черёд для служения в святилище.

Захария ждёт уже давно. Он твёрдо верит, что жребий — от Бога. В его сердце теплится надежда. Вдруг сегодня жребий достанется ему?

Уже много лет Захария женат на Елисавете. Он очень любит её. Вместе они служат Господу от всего сердца. Печалит их только одно — у них нет детей. Захария и Елисавета долго молились о том, чтобы Господь послал им ребёнка. Они верили, что Господь слышит их молитвы. Но Бог так и не послал в их семью детей. Потому что Он не всегда отвечает так, как мы хотим или думаем. Сейчас Захария и Елисавета уже состарились. А у людей в старости дети не рождаются.

Захария идёт в храм. Посмотри, какие величественные стены у этого здания! Как оно прекрасно! Захария пробудет здесь всю неделю.

И вот священники бросают жребий. На кого укажет Господь в этот раз? Смотри, жребий пал на Захарию. Как он радуется! Сегодня он будет служить Господу в самом важном месте храма! В самом святилище! Господь вспомнил о Своём слуге.

Лаура Звоферинк – Рассказы о жизни Господа Иисуса

Рисунки Петра Наутена. - Это издание — результат совместной работы Международного союза церквей евангельских христиан-баптистов (МСЦ ЕХБ) и миссии Фриденсштимме в Нидерландах. – Houten: Den Hertog B.V., 2017. – 170 с.

Лаура Звоферинк – Рассказы о жизни Господа Иисуса – Содержание

Предисловие