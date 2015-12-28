Задумав написать эту книгу, автор знал, что при исследовании обстоятельств суда над Иисусом столкнется с трудностями. Но не думал, что они будут столь существенными. Юридический анализ, близкий мне по роду профессиональной деятельности, в этом деле оказался малоэффективным.

Выработанная годами методология, использованная при написании предыдущих книг, тоже посвященных судебным процессам, на этот раз не срабатывала. Действовавшие в древности законоположения и проводимый на их основе правовой анализ ситуации с трудом вписывались в контекст новозаветного повествования.

Осознание того, что с аналогичной проблемой неизбежно сталкивается любой исследователь столь необычной темы, пришло позже. В одной из работ известного религиозного мыслителя и нобелевского лауреата А. Швейцера есть такие слова: «Проблема жизни Иисуса не имеет аналогов в истории. Ни одна историческая школа не выработала канонов исследования этой проблемы, ни один профессиональный историк никогда не предложил теологии свою помощь в ее решении.

Все обычные методы исторического исследования подтверждают свою несостоятельность при решении этого сложного вопроса».

Тема суда над Иисусом оказалась запредельной. Она увлекла и захватила целиком, привела к переоценке и переосмыслению многих житейских истин и привычек. По ходу работы стало ясно, что описать этот суд невозможно, не уяснив для себя суть учения Иисуса и не определив свое собственное отношение и свой личный путь к познанию тех истин, которые Он проповедовал.

Оказалось, что вся ткань библейского повествования сплетена в тугой узел. Последние земные дни Иисуса, суд над Ним и Его распятие описаны в Новом Завете. Однако многое в этой захватывающей воображение и полной драматизма истории нельзя понять, не обращаясь к Завету Ветхому. Их внутренняя органическая связь образно выражена в известном латинском двустишии, приписываемом Блаженному Августину: «Ветхий Завет в Новом открывается, в Ветхом скрывается».

Вячеслав Звягинцев - Трибунал для Иисуса

Книжный Клуб Книговек, 2012.

ISBN 978-5-4224-0411-7

Вячеслав Звягинцев - Трибунал для Иисуса - Содержание

От автора

Часть первая. ФОРМУЛА ЖИЗНИ

• 1. Евангельские загадки и парадоксы

• 2. Миф или реальность?

• 3. Когда состоялся суд?

• 4. Иисус как Обвиняемый

• 5. Иисус как Защитник (Было ли у Христа учение?)

• 6. Иисус как Обвинитель (Отменял ли Иисус Закон?)

• 7. Кто и почему судил Иисуса?

• 8. Иисус как Судья

• 9. Иисус как Жертва

Часть вторая. ФОРМУЛА СМЕРТИ

• 1. Две стороны закона

• 2. В порядке особого производства

• 3. Арест

• 4. Следствие

• 5. Формула обвинения

• 6. Синедрион

• 7. Начало суда

• 8. Виновен в богохульстве

• 9. Приговор синедриона

• 10. Суд Пилата

• 11. «Осуждаю, пойдешь на крест!»

• 12. Голгофа

Заключение

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Специальная литература о суде над Иисусом Христом

Приложение 2. Об Аполлонии Тианском

Приложение 3. О перегринах и Перегрине

Приложение 4.0 человеческих жертвоприношениях,«кровавом навете», деле Бейлиса и козле отпущения

Приложение 5. Перечень нарушений Моисеева закона, допущенных по делу Иисуса Христа в синедрионе (по версии X. Коэна и А. Гумерова)

Приложение 6. Почему Талмуд недоступен?

Приложение 7. Сравнительная таблица (общие правила в древнееврейском праве и изъятия из этих правил по делам идолопоклонников и обольстителей)

Приложение 8. Сравнительная таблица (ветхозаветные заповеди и их трактовка Иисусом)

Приложение 9. Сравнительная таблица (правовые нормы книг Дварим/Второзаконие (Главы 13, 17 и 18)

Приложения 10.1. и 10.2. Таблицы и схемы, показывающие характер и взаимосвязь обвинений, которые могли быть выдвинуты по делу Иисуса

Приложения 11.1. и 11.2. Таблицы и схемы,показывающие развитие источников древнееврейского права и правовые нормы,которыми могли руководствоваться

судьи-обвинители по делу Иисуса

Приложение 12. Виды наказаний по древнееврейскому и римскому праву по делам о богохульстве и оскорблении божественного величия

Приложение 13. Варианты «приговоров» по делу Иисуса, приведенные в книге Ю. Домбровского «Факультет ненужных вещей»

Вячеслав Звягинцев - Трибунал для Иисуса

Вначале автор собирался написать совсем другую книгу — о знаковых судебных процессах, оказавших наибольшее влияние на ход мировой истории. Но не обо всех. Меня интересовали лишь те случаи, когда судили и, как правило, осуждали к смерти, не за реальные действия и поступки, а всего лишь за слова и мысли: произнесенные проповеди,изданные книги, публичные речи и т. п.

Основная идея задуманной книги — попытаться найти ответ на вопрос: почему во все времена так сурово карались свободомыслие, вольнодумство, инакомыслие, выражение взглядов, отличавшихся от тех, которые считались в обществе официально принятыми?

Вывод напрашивался такой: самым мощным в нашем мире является вовсе не ядерное, лазерное или биологическое оружие. Нет. Таким оружием является слово. Оно не только может ранить или убить,но и повести за собой миллионы.

Описать перипетии судебного процесса над Иисусом предполагалось в первой главе. Название этой, пока так и не написанной книги, тоже было другим — «Слово под запретом». Тогда автор еще не задумывался над тем, что Слово — это и есть Бог. Ведь первый стих Евангелия от Иоанна так и начинается: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1).

И судили Иисуса, как автор посчитал априори,прежде всего, за Его Слова (проповеди и пророчества), поскольку Дела Его, сводившиеся, в основном, к исцелению больных людей, вряд ли могли грубо нарушить нормы древнееврейского и римского права.

Однако в процессе работы над первой главой многое изменилось. И не только дальнейшие творческие планы... Крестная смерть Иисуса Христа за наши грехи и последовавшее затем Его Воскресение бесспорно являются самым главным, узловым событием всей христианской истории.

Судебный процесс над Иисусом уникален, прежде всего тем, что согласно христианским догматам на казнь был осужден вочеловечившийся Бог. Поэтому суд этот ассоциируется у многих с реальным воплощением зла. Иеромонах Иов (А. Гумеров), называя его «одним из проявлений единого по своему источнику зла», писал: «...главная причина совершившегося тяжкого преступления одна: люди укоренились в грехе и возлюбили его. Они кипели злобой на Того, Кто пришел в мир победить грех и уничтожить его».