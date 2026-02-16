12-ступенчатая программа Рафы по преодолению алкогольной и наркотической зависимости
«12-ступенчатая программа Рафы» — это глубокая христианская адаптация классической программы выздоровления, которая объединяет психологические инструменты с библейским учением о благодати и прощении. В отличие от светских подходов, Роберт МакГи и его соавторы делают акцент на «богословии принятия»: они утверждают, что корень зависимости часто кроется в низкой самооценке и попытках человека заслужить любовь Бога или окружающих своими делами. Книга направлена на то, чтобы помочь зависимому осознать свою безусловную ценность во Христе, что становится мощным фундаментом для отказа от химических веществ.
Программа «Рафа» (что в переводе с иврита означает «целитель») подробно разбирает каждый из двенадцати шагов, подкрепляя их конкретными местами из Писания и практическими упражнениями для самоанализа. Авторы уделяют особое внимание проработке прошлых травм, чувства вины и ложных убеждений о себе, которые заставляют человека возвращаться к употреблению. Вместо акцента на «силе воли», книга предлагает путь капитуляции перед Богом, где истинная свобода достигается не через борьбу, а через доверие Божьему обещанию исцелить сокрушенное сердце.
Эта работа стала важным пособием для христианских реабилитационных центров и групп поддержки, предлагая сбалансированный метод, где профессиональная психология служит инструментом для реализации духовных истин. Она помогает преодолеть барьер между «религиозностью» и «выздоровлением», показывая, что путь к трезвости — это прежде всего путь к восстановлению правильных отношений с Творцом и самим собой.
Роберт С. МакГи, Пэт Спрингал и Сюзан Джоинер - 12-ступенчатая программа Рафы по преодолению алкогольной и наркотической зависимости
Санкт-Петербург, «Вера и Святость», 2002
ISBN: 5-7454-0662-3
Введение
Первая ступень. Мы признаём, что своими усилиями мы неспособны преодолеть тягу к наркотическому веществу - наша жизнь стала неуправляемой
Вторая ступень. Мы поняли, что Бог может восстановить наш здравый рассудок через Иисуса Христа
Третья ступень. Мы решаем доверить свою жизнь Богу через Иисуса Христа
Четвёртая ступень. Мы тщательно и бесстрашно пересматриваем свои нравственные устои и принципы
Пятая ступень. Мы признаём перед Богом, перед самим собой и перед другим человеком подлинный характер наших поступков
Шестая ступень. Мы решаем быть послушными Богу, желая, чтобы Он удалил из нашей жизни грех
Седьмая ступень. Мы смиренно просим Господа так обновить наш разум, чтобы наша греховность преобразовалась в праведность
Восьмая ступень. Мы составляем список всех людей, которым мы причинили вред, и готовы возместить всем им нанесённый вред
Девятая ступень. Мы непосредственно возмещаем причинённый нами другим людям вред, если это не повредит им или кому-то ещё больше
Десятая ступень. Мы продолжаем оценивать свою жизнь, и когда неправы, признаём это
Одиннадцатая ступень. Мы стремимся возрастать в наших отношениях с Иисусом Христом через молитву, размышление и послушание, молясь о мудрости и силе для исполнения Его воли.
Двенадцатая ступень. Испытав духовное пробуждение, мы стараемся нести весть о милости Христа и Его обновляющей силе другим людям, находящимся в наркотической зависимости, а также применять эти принципы во всех областях нашей жизни.
