«12-ступенчатая программа Рафы» — это глубокая христианская адаптация классической программы выздоровления, которая объединяет психологические инструменты с библейским учением о благодати и прощении. В отличие от светских подходов, Роберт МакГи и его соавторы делают акцент на «богословии принятия»: они утверждают, что корень зависимости часто кроется в низкой самооценке и попытках человека заслужить любовь Бога или окружающих своими делами. Книга направлена на то, чтобы помочь зависимому осознать свою безусловную ценность во Христе, что становится мощным фундаментом для отказа от химических веществ.

Программа «Рафа» (что в переводе с иврита означает «целитель») подробно разбирает каждый из двенадцати шагов, подкрепляя их конкретными местами из Писания и практическими упражнениями для самоанализа. Авторы уделяют особое внимание проработке прошлых травм, чувства вины и ложных убеждений о себе, которые заставляют человека возвращаться к употреблению. Вместо акцента на «силе воли», книга предлагает путь капитуляции перед Богом, где истинная свобода достигается не через борьбу, а через доверие Божьему обещанию исцелить сокрушенное сердце.

Эта работа стала важным пособием для христианских реабилитационных центров и групп поддержки, предлагая сбалансированный метод, где профессиональная психология служит инструментом для реализации духовных истин. Она помогает преодолеть барьер между «религиозностью» и «выздоровлением», показывая, что путь к трезвости — это прежде всего путь к восстановлению правильных отношений с Творцом и самим собой.

Санкт-Петербург, «Вера и Святость», 2002

ISBN: 5-7454-0662-3

Роберт С. МакГи, Пэт Спрингал и Сюзан Джоинер - 12-ступенчатая программа Рафы по преодолению алкогольной и наркотической зависимости - Содержание

Введение