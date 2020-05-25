Метод в теологии - Бернард Лонерган

У этой книги долгая история. Ход моих исследований вплоть до 1965 г. представлен Дэвидом Трейси в книге «Дело Бернарда Лонергана». В тот год я по состоянию здоровья завершил преподавательскую деятельность в Григорианском университете и с тех пор пользуюсь гостеприимством Регис Колледж, обеспечившим все мои потребности и предоставившим мне свободу размышлять и писать, ничего не требуя взамен.

За это я выражаю Регис Колледж, дружескому расположению его преподавателей и студентов в течение последних шести лет мою глубокую благодарность.



Бернард Лонерган

Harvard Divinity School Ноябрь 15,1971

Бернард Лонерган - Метод в теологии

Москва, Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2010 г. - 400 с.

Бернард Лонерган - Метод в теологии - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ Часть первая Фон 1. МЕТОД

2. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ БЛАГО

3. СМЫСЛ

4. РЕЛИГИЯ

5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ Часть вторая Передний план 6. РАЗЫСКАНИЕ

7. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

8. ИСТОРИЯ

9. ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ

10. ДИАЛЕКТИКА

11. ФУНДИРОВАНИЕ

12. ДОКТРИНЫ

13. СИСТЕМАТИКА

14. КОММУНИКАЦИИ ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Бернард Лонерган - Метод в теологии - Введение

Теология выступает посредницей между культурной матрицей и значением и ролью религии в этой матрице. Классицистское понимание культуры было нормативным: существовала — по крайней мере, de jure — лишь одна культура, которая была вместе универсальной и постоянной; к ее нормам и идеалам должны были стремиться те, кто культурой не обладал, будь то молодые люди, простолюдины, аборигены или варвары.

Помимо классицистского, есть также эмпирическое понятие культуры. Это набор смыслов и ценностей, формирующих образ жизни. Такой набор может оставаться неизменным на протяжении столетий, а может находиться в процессе медленного развития или быстрого распада.



Когда преобладает классицистское понимание культуры, теология мыслится как постоянное свершение, и тогда рассуждают о ее природе. Когда культура понимается эмпирически, наступает осознание того, что теология — это длящийся процесс, и тогда пишут о ее методе.



Метод — не набор правил, которым следуют скрупулезно и бездумно. Это каркас для совместного творчества. Он задает различные совокупности операций, которые надлежит выполнять теологам при решении различных задач. Современный метод мыслит эти задачи в контексте современной науки, современных гуманитарных исследований, современной философии, историчности, коллективной деятельности и коллективной ответственности.

У такой современной теологии мы находим восемь разных задач: разыскание, интерпретацию, историю, диалектику, фундирование, доктрины, систематику и способы коммуникации. Каким образом должна решаться каждая из этих задач, мы более или менее подробно рассматриваем в девяти главах, образующих вторую часть этой работы. В первой части разбираются темы более общего характера, которые служат предпосылками части второй: метод, человеческое благо, смысл, религия и функциональные специализации. Из них последняя тема, функциональные специализации, объясняет, как именно мы пришли к нашему списку из восьми различных задач.