Метод в теологии - Бернард Лонерган

Лонерган - Метод в теологии
У этой книги долгая история. Ход моих исследований вплоть до 1965 г. представлен Дэвидом Трейси в книге «Дело Бернарда Лонергана». В тот год я по состоянию здоровья завершил преподавательскую деятельность в Григорианском университете и с тех пор пользуюсь гостеприимством Регис Колледж, обеспечившим все мои потребности и предоставившим мне свободу размышлять и писать, ничего не требуя взамен.
За это я выражаю Регис Колледж, дружескому расположению его преподавателей и студентов в течение последних шести лет мою глубокую благодарность.
Бернард Лонерган
Harvard Divinity School Ноябрь 15,1971
Бернард Лонерган - Метод в теологии
Москва, Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2010 г. - 400 с.
Бернард Лонерган - Метод в теологии - Содержание
- ПРЕДИСЛОВИЕ
- ВВЕДЕНИЕ
Часть первая Фон
- 1. МЕТОД
- 2. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ БЛАГО
- 3. СМЫСЛ
- 4. РЕЛИГИЯ
- 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Часть вторая Передний план
- 6. РАЗЫСКАНИЕ
- 7. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
- 8. ИСТОРИЯ
- 9. ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
- 10. ДИАЛЕКТИКА
- 11. ФУНДИРОВАНИЕ
- 12. ДОКТРИНЫ
- 13. СИСТЕМАТИКА
- 14. КОММУНИКАЦИИ
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Бернард Лонерган - Метод в теологии - Введение
Теология выступает посредницей между культурной матрицей и значением и ролью религии в этой матрице. Классицистское понимание культуры было нормативным: существовала — по крайней мере, de jure — лишь одна культура, которая была вместе универсальной и постоянной; к ее нормам и идеалам должны были стремиться те, кто культурой не обладал, будь то молодые люди, простолюдины, аборигены или варвары.
Помимо классицистского, есть также эмпирическое понятие культуры. Это набор смыслов и ценностей, формирующих образ жизни. Такой набор может оставаться неизменным на протяжении столетий, а может находиться в процессе медленного развития или быстрого распада.
Когда преобладает классицистское понимание культуры, теология мыслится как постоянное свершение, и тогда рассуждают о ее природе. Когда культура понимается эмпирически, наступает осознание того, что теология — это длящийся процесс, и тогда пишут о ее методе.
Метод — не набор правил, которым следуют скрупулезно и бездумно. Это каркас для совместного творчества. Он задает различные совокупности операций, которые надлежит выполнять теологам при решении различных задач. Современный метод мыслит эти задачи в контексте современной науки, современных гуманитарных исследований, современной философии, историчности, коллективной деятельности и коллективной ответственности.
У такой современной теологии мы находим восемь разных задач: разыскание, интерпретацию, историю, диалектику, фундирование, доктрины, систематику и способы коммуникации. Каким образом должна решаться каждая из этих задач, мы более или менее подробно рассматриваем в девяти главах, образующих вторую часть этой работы. В первой части разбираются темы более общего характера, которые служат предпосылками части второй: метод, человеческое благо, смысл, религия и функциональные специализации. Из них последняя тема, функциональные специализации, объясняет, как именно мы пришли к нашему списку из восьми различных задач.
Вообще говоря, то, что мы собираемся предложить, нужно понимать в качестве модели. Под моделью не подразумевается нечто подлежащее копированию или подражанию. Под моделью не подразумевается описание реальности или гипотеза относительно реальности. Это всего лишь внятный, взаимосвязанный набор терминов и отношений, который удобно иметь под рукой, когда дело доходит до описания реальности или выстраивания гипотез. Подобно пословице, модель есть нечто, что полезно держать в уме, когда сталкиваешься с некоторой ситуацией или берешься за некоторую работу.
Во время учёбы в семинарии я сталкивался с разными доцентами, одни были лучше, другие хуже. Кто-то из доцентов был интереснее и лучше преподавал учебный материал. Некоторые скучно считывали с листа. Но наблюдая за ними, я заметил, что кроме преподавательских и личных качеств есть теологический аспект, не каждый имеющий теологическое образование является теологом. Эта книга, а также ей подобные, не преподают теологию в узком понимании, когда теолог занимается повторением книжного материала, она иная. Цель этой книги — научить читателя мыслить теологически, можно даже сказать, мыслить философски и творчески.
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