Библейская экзегетика - золотой фонд русской библеистики

Серия «Классика библеистики»

Золотой фонд русской библеистики

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ ПО БИБЛЕЙСКОЙ ЭКЗЕГЕТИКЕ

Выпуск 1

Н. Н. ГЛУБОКОВСКИЙ – ПРОТ. Н. ЕЛЕОНСКИЙ – А. А. ОЛЕСНИЦКИЙ – В. П. РЫБИНСКИЙ

8290 страниц в 63 электронных книгах

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ ПО БИБЛЕЙСКОЙ ЭКЗЕГЕТИКЕ - Содержание

ПРОФЕССОР НИКОЛАЙ НИКАНОРОВИЧ ГЛУБОКОВСКИЙ (1863–1937)

Очерк жизни и деятельности проф. Н. Н. Глубоковского

Библиография

Библейский греческий язык в Писаниях Ветхого и Нового Завета. К., 1914, 76 с. Отт. из: Труды КДА, 1914. [103 с.]

Благовестие св. апостола Павла и мистерии // ХЧ, 1909, апр., июнь–июль. [53 с.]

Благовестие св. апостола Павла по его происхождению и существу: библейско-богословское исследование. Кн. 1: Введение. Обращение Савла и «Евангелие» св. апостола Павла. «Евангелие» Павлово и иудейско-раввинское богословие, апокрифы и апокалиптика. СПб., 1905, LXX+890 с. [983 с.]

Благовестие св. апостола Павла по его происхождению и существу: библейско-богословское исследование. Кн. 2: «Евангелие» св. апостола Павла и теософия Филона, Книга Премудрости Соломоновой, эллинизм и римское право. Заключение. СПб., 1910, 4+1307 с. [1314 с.]

Благовестие св. апостола Павла по его происхождению и существу: библейско-богословское исследование. Кн. 3: Божественность «Евангелия» Павлова и метод обоснования сего в исследовании о нем. Дополнения и указатель содержания первых двух книг. СПб., 1912, 80 с. [82 с.]

Благовестие христианской свободы в послании св. апостола Павла к Галатам: сжатый обзор апостольского послания со стороны его первоначальных читателей, условий происхождения, по содержанию и догматически-историческому значению. СПб., 1902, 156 с. То же: София, 1935. [238 с.]

Благовестие христианской славы в Апокалипсисе св. апостола Иоанна Богослова: сжатый обзор. Джорданвиль, 1966, 115 с. [262 с.]

Бог-Слово: экзегетический эскиз пролога Иоаннова Евангелия (1:1–18) // Православная мысль, 1928, 1, с. 29–121. [36 с.]

Вера по учению св. апостола Павла: по поводу сочинения протоиерея И. Беляева «Учение апостола Павла о вере» (М., 1900) // ХЧ, 1902, май, с. 686–715. [33 с.]

Ветхозаветный закон по его происхождению, предназначению и достоинству // Путь, 1928, № 10, с. 43–52. [13 с.]

Греческий рукописный Евангелистарий из собрания проф. И. Е. Троицкого. СПб., 1897, 256 с. [281 с.]

Греческий язык Нового Завета в свете современного языкознания. Пг., 1915, 36 с. [63 с.]

Евангелия и их благовестие о Христе-Спасителе и Его искупительном деле. София, 1932, 160 с. [176 с.]

Искупление и Искупитель (по Евр., гл. 2). Пг., 1917, 100 с. [122 с.]

О Втором послании св. апостола Павла к фессалоникийцам // Пг., 1915, 118 с. Из: ХЧ, 1915. [143 с.]

О значении надписания Псалмов // ЧОЛДП, 1889, № 12, с. 567–601. [38 с.]

О Квириниевой переписи по связи ее с Рождеством Христовым. К., 1913, 59 с. Отт. из: Труды КДА, 1913. [85 с.]

Обращение Савла и Евангелие св. апостола Павла: речь, произнесенная на торжественном годичном акте СПбДА 17 февраля 1896 г. СПб., 1896, 150 с. Из: ХЧ, 1896. То же: Харьков, 1896, 121 с. То же: ВР, 1896, № 4–7. [176 с.]

О пасхальной вечери Христовой и об отношениях к Господу современного Ему еврейства. СПб., 1893. [95 с.]

Опыт русской обработки материала для жизнеописания св. ап. Павла // ХЧ, 1894, 11. [22 с.]

Послание к Евреям и историческое предание о нем // Годишник на Софийский университет, кн. 14, 1936–1937. София, 1937, 62 с. [85 с.]

Православие по его существу. СПб., 1914, 23 с. Из: ХЧ, 1914. [31 с.]

Преображение Господне: критико-экзегетический очерк. М., 1888, 91 с. Отт. из: ПО, 1888. [98 с.]

Путешествие евреев из Египта в землю Ханаанскую (физико-географический очерк). М., 1889, 75 с. Из: ЧОЛДП, 1889, 1–4. [103 с.]

Развод по прелюбодеянию и его последствия по учению Христа Спасителя. СПб., 1895, 100 с. Из: ХЧ, 1895. [126 с.]

Св. апостол Лука, Евангелист и дееписатель. София, 1932, 200 с. [223 с.]

Славянская Библия. София, 1932. [31 с.]

Учение книги Премудрости Соломоновой о Божественной Премудрости или Духе по сравнению с апостольским // ХЧ, 1904, май, с. 615–659. [48 с.]

Учение св. апостола Павла о предопределении по сравнению с воззрениями книги Премудрости Соломоновой // ХЧ, 1904, июль–авг. [36 с.]

Учение св. апостола Павла о христианской жизни в «Духе» и его самобытная независимость // ХЧ, 1904, апр., с. 751–787. [40 с.]

Ходатай Нового Завета: экзегетический анализ Евр. 1:1–15. Сергиев Посад, 1915, 47 с. [73 с.]

Христово уничижение и наше спасение: библейско-экзегетический анализ Филип. 2:5–11 // ПМ, 1930, 2, с. 86–101. То же: София, 1929. [39 с.]

Христос и Ангелы: экзегетический анализ Евр. 1:6–14. Пг., 1915, 43 с. Из: ХЧ, 1915. [68 с.]

Христианское единение и богословское просвещение в православной перспективе // Путь, 1926, № 4, С. 139–144. [9 с.]

ПРОФЕССОР ПРОТОИЕРЕЙ НИКОЛАЙ ЕЛЕОНСКИЙ (1843–1910)

Очерк жизни и деятельности проф. прот. Н. Елеонского

Библиография

История (порождения) небес и земли. Сотворение мира. Рай. Грехопадение. Опыт истолкования 1:1–3:24 кн. Бытия // ЧОЛДП, 1872, кн. 1, с. 104–124, 153–164; кн. 2, с. 34–63; 1873, кн. 3, с. 9–35. [99 с.]

Краткий очерк истории подлинного ветхозаветного текста // ЧОЛДП, 1874, № 8, с. 151–181; № 9, с. 275–310. [77 с.]

О времени происхождения Книги Иова // ЧОЛДП, 1879, № 1, с. 1–17. [20 с.]

О древнееврейской священной поэзии // ЧОЛДП, 1872, № 6, с. 402–418; № 7, с. 428–452. [51 с.]

О Евангелии от Марка: разбор мнения Ф.Х. Баура о происхождении и характере Евангелия от Марка // ЧОЛДП, 1873, № 3, с. 270–313; № 6, с. 672–711; № 12, с. 609–691. [176 с.]

Песнь о винограднике: опыт истолкования 5-й главы книги пророка Исайи // ЧОЛДП, 1879, № 5, с. 461–485. [34 с.]

Свидетельства о происхождении перевода LXX и степень их достоверности // ЧОЛДП, 1875, № 1, с. 3–47. [54 с.]

Современная критика священных Ветхозаветных Писаний и ее слабые стороны: очерки по ветхозаветной исагогике. М., 1904, 106 с. Отт. из: ВЦ, 1904. [115 с.]

ПРОФЕССОР АКИМ АЛЕКСЕЕВИЧ ОЛЕСНИЦКИЙ (1842–1907)

Очерк жизни и деятельности проф. А. А. Олесницкого

Библиография

Вставки в книге Иисуса Навина 21:42 и 24:30 по переводу LXX // ЧОЛДП, 1878, № 1, с. 166–168. [6 с.]

Государственная израильская летопись, или книги царей херема // Труды КДА, 1880, № 5, с. 3–83. [94 с.]

Книга Притчей Соломоновых (Мишле) и ее новейшие критики. К., 1884, 144 с. Отт. из: Труды КДА, 1883. [159 с.]

О древнем имени Божием // ХЧ, 1887, май, с. 3–37. [47 с.]

Правила относительно составления примечаний к русскому тексту Библии // ЧОЛДП, 1878, № 1, 169–176. [12 с.]

Рифм и метр ветхозаветной поэзии // Труды КДА, 1872, т. 3, № 10–12, с. 242–294, 403–472, 501–592. То же: К., 1873, 4+235 с. [249 с.]

Руководственные о Священном Писании Ветхого и Нового Завета сведения из творений свв. отцев и учителей Церкви. СПб., 1894, 11+224 с. [240 с.]

Тенденциозные корректуры иудейских книжников (соферимов) в чтении Ветхого Завета // Труды КДА, 1879, т. 2–3, № 5, с. 3 – 54. [64 с.]

ПРОФЕССОР ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ РЫБИНСКИЙ (1867–1944)

Очерк жизни и деятельности проф. В. П. Рыбинского

Библиография

Библейская ветхозаветная критика. К., [1908,] 39 с. Отт. из: Труды КДА, 1908, с. 575–613. [51 с.]

Вавилон и Библия. К., 1903, 2+32 с. Отт. из: Труды КДА, 1903, т. 2, № 5, с. 113–144. [43 с.]

Ветхозаветные пророки. К., 1907, 2+17 с. Отт. из: Труды КДА, 1907, т. III, № 12, с. 603–619. [20 с.]

Древнееврейская суббота. К., 1892, 2+IV+256+XLI c. Из: Труды КДА, 1891–1892. [313 с.]

К вопросу об отношении Библии к Вавилону: раскопки храма Бэла в Ниппуре. К., 1904, 13 с. Отт. из: Труды КДА, 1904, № 1, с. 46–58. [16 с.]

К изъяснению Псалтири. К., [1901,] 19 с. Отт. из: Труды КДА, 1901, № 12, с. 493–511. [22 с.]

Книга пророка Михея. К., 1911, 2+72 с. Из: Труды КДА. [53 с.]

О Библии: чтение, предложенное в собрании Киевского религиозно-просветительского общества 10 февраля 1902 года. К., 1902, 26 с. Отт из: Труды КДА, 1902, № 3. То же: [К., 1902,] 16 с. [29 с.]

Первый опыт «Введения в Священное Писание». К., [1900,] 15 с. Из: Труды КДА, 1900, № 11, с. 466–480. [18 с.]

Религиозное влияние иудеев на мир языческий в конце ветхозаветной и начале новозаветной истории и прозелиты иудейства. К., 1898, 2+69 с. Из: Труды КДА, 1898. [81 с.]

Самаряне. Обзор источников для изучения самарянства. История и религия самарян. К., 1913, 617 с. с разд. паг. [627 с.]

Юнилий Африканский и его руководство к изучению Библии. К., 1904, 20 с. Отт. из: Труды КДА, 1903, № 10. [23 с.]

Полемика с М. Э. Посновым об отношении самарянства и христианского гностицизма