Столь универсальная мысль, как мысль отца Тейяра де Шардена, не могла избежать встречи с феноменом сексуальности, тем более, что она является очевидной частью биологических проявлений; он должен был поэтому интегрировать его в свою систему, попытаться придать ему смысл. И не удивительно также, что мысль, столь ориентированная к историческим завершениям человека, пыталась предусмотреть будущее сексуальности, распознать условия её исполнения. Неполное без сомнения, заслуживающая критики по более, чем одному пункту, это размышление Teйяра о существенном и глубоком аспекте условия человеческого существования, предлагает тем не менее учение, наводящее на очень многие мысли, большого богатства и самого высокого интереса: в момент, когда, в кризисе и драме сознаний, происходит пересмотр традиционных ценностей, когда человек спрашивает себя с тревогой и ищет новые линии поведения, способные дать ему возможность иметь успех во всеобъемлющем расцвете. Rideau E. Сексуальность по отцу Тейяру де Шардену Перевод Алексей Казаков, пер. с франц. исключительно в рамках частного использования для библиотеки богословского клуба ESXATOS]. — 2012. – 35 с. Электронное издание.

Нижеследующие страницы - первое появившееся синтетическое исследование проблемы сексуальности с точки зрения Teйяра. Автор, преподобный E. Rideau, известен двумя своими трудами: Мысль отца Тейяра де Шардена, Изд . Seuil, 1965, 600 стр. и Teйяр, да или нет? Изд. Fayard, Collection Jalons, 1967, 146 стр. Мы признательны «FICHESDOCUMENTAIRES du C.L.E.R.» (Издательство MAPPUS) за возможность их воспроизведения в N.R.Th.(Новое Теологическое Обозрение). Rideau E. Сексуальность по отцу Тейяру де Шардену - Содержание E. Rideau. Сексуальность по отцу Тейяру де Шардену Источники Женское в истории Космоса Неудовлетворительные концепции сексуальности Опасности сексуальности Смысл сексуальности Практическая мораль любви Критический диалог Значит ли это, что тейяровская теория сексуальности полна?

Женщина в жизни Тейяра де Шардена

«Роль женского» у Тейяра де Шардена

"...ничто не развилось во мне как только под взглядом и под влиянием женщины..."

Тейяр де Шарден

Сексуальность по отцу Тейяру де Шардену - Источники Размышление Teйяра о положительных данных сексуальности, а также о её тайне, вписывается в прожитый экзистенциальный опыт.

Прежде всего представляется, как это и нормально для любого человека в различных пропорциях, что его темперамент представлял оригинальную смесь мужественности и женственности. Мужественен Тейяр крепкой структурой ума, равновесием способностей, потребностью логики и связанности, страстью предприимчивости, изобилием, наконец, деятельности, направленной к познанию реальности и к преобразованию мира. Но более специфически женские аспекты встречаются также в его личности: интуитивный резонанс к существам и к вещам, чувство тайны и глубин, поэтическое предчувствие сверхреальности, скрытой под знаками и символами, непосредственная открытость языку мира, потребность встречи, если не смешения, с целостностью. Если Teйяр - завоеватель, как Золотая голова у Клоделя, он возможно еще больше - внимательный и послушный слушатель всех голосов; если он оживлен Animus'ом, он отдаёт свои предпочтения Anima.

Стечение обстоятельств ввело также в его существование женскую реальность. Если, в его ранней Юности, на него наложил отпечаток его отец, авторитет которого (немного старомодный) был непререкаем, на него ещё больше, кажется, оказала влияние его мать, особенно в плане религиозном: именно ей, говорит он, он обязан тому, что сразу же сосредоточил своё христианство на воплощении Любви, символизируемой Сердцем Христа. Любопытно также, как в течение жизни, проведенной очень часто в компании международных команд исследователей, Teйяр был одарён многочисленными женскими дружбами, как если бы существовало некое притяжение с его стороны по отношению к женщине: чувствительной к его привлекательности. Он признает, что получил много [1] . Никогда не потеряв ни своей свободы, ни своего сердца, он признаёт, что не избежал также некоторых затруднений [2] . Было хорошо без сомнения, что этот опыт имел место, чтобы его обогащать и вызывать его размышление.

Это - момент, чтобы перечислить тейяровские тексты, относящихся к сексуальности, и которые будут служить базой для нашего исследования:

Вечно Женское, род поэмы в прозе, составленной в 1918 во время отдыха между боями и собранной в Рукописях времени войны, стр. 253-262.

Любовь, три страницы в Духе земли (Человеческая энергия, том 6 Полного собрания сочинений, стр. 40-42) (1931).

Эволюция целомудрия, дюжина страниц, еще неизданных, составленных в Пекине, в 1934.

Сексуальное чувство, шесть страниц длинного исследования об условиях расцвета человека и озаглавленных Эскиз личной вселенной (1936) (ПСС, стр. 91-96).

Любовь-энергия, параграф Феномена человека (1938-1940), стр. 293-298.

Женское или Единящее, приложение к автобиографическому эссе Сердце материи (1950), неиздано.

Разнообразные намеки: письма его кузине Маргарите-Марии во время войны 1914, изданные под названием Генезис мысли;

Неизданные Тетради личных замечаний[3].

Но, под различными рубриками, надо теперь провести синтез этих источников.