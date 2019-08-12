Rideau - Сексуальность по Шардену
Столь универсальная мысль, как мысль отца Тейяра де Шардена, не могла избежать встречи с феноменом сексуальности, тем более, что она является очевидной частью биологических проявлений; он должен был поэтому интегрировать его в свою систему, попытаться придать ему смысл.
И не удивительно также, что мысль, столь ориентированная к историческим завершениям человека, пыталась предусмотреть будущее сексуальности, распознать условия её исполнения.
Неполное без сомнения, заслуживающая критики по более, чем одному пункту, это размышление Teйяра о существенном и глубоком аспекте условия человеческого существования, предлагает тем не менее учение, наводящее на очень многие мысли, большого богатства и самого высокого интереса: в момент, когда, в кризисе и драме сознаний, происходит пересмотр традиционных ценностей, когда человек спрашивает себя с тревогой и ищет новые линии поведения, способные дать ему возможность иметь успех во всеобъемлющем расцвете.
Rideau E. Сексуальность по отцу Тейяру де Шардену
Перевод Алексей Казаков, пер. с франц. исключительно в рамках частного использования для библиотеки богословского клуба ESXATOS]. — 2012. – 35 с.
Электронное издание.
Нижеследующие страницы - первое появившееся синтетическое исследование проблемы сексуальности с точки зрения Teйяра. Автор, преподобный E. Rideau, известен двумя своими трудами: Мысль отца Тейяра де Шардена, Изд . Seuil, 1965, 600 стр. и Teйяр, да или нет? Изд. Fayard, Collection Jalons, 1967, 146 стр. Мы признательны «FICHESDOCUMENTAIRES du C.L.E.R.» (Издательство MAPPUS) за возможность их воспроизведения в N.R.Th.(Новое Теологическое Обозрение).
Нижеследующие страницы - первое появившееся синтетическое исследование проблемы сексуальности с точки зрения Teйяра. Автор, преподобный E. Rideau, известен двумя своими трудами: Мысль отца Тейяра де Шардена, Изд . Seuil, 1965, 600 стр. и Teйяр, да или нет? Изд. Fayard, Collection Jalons, 1967, 146 стр. Мы признательны «FICHESDOCUMENTAIRES du C.L.E.R.» (Издательство MAPPUS) за возможность их воспроизведения в N.R.Th.(Новое Теологическое Обозрение).
Rideau E. Сексуальность по отцу Тейяру де Шардену - Содержание
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E. Rideau. Сексуальность по отцу Тейяру де Шардену
- Источники
- Женское в истории Космоса
- Неудовлетворительные концепции сексуальности
- Опасности сексуальности
- Смысл сексуальности
- Практическая мораль любви
- Критический диалог
- Значит ли это, что тейяровская теория сексуальности полна?
- Женщина в жизни Тейяра де Шардена
- «Роль женского» у Тейяра де Шардена
"...ничто не развилось во мне как только под взглядом и под влиянием женщины..."
Тейяр де Шарден
Сексуальность по отцу Тейяру де Шардену - Источники
Размышление Teйяра о положительных данных сексуальности, а также о её тайне, вписывается в прожитый экзистенциальный опыт.
Прежде всего представляется, как это и нормально для любого человека в различных пропорциях, что его темперамент представлял оригинальную смесь мужественности и женственности. Мужественен Тейяр крепкой структурой ума, равновесием способностей, потребностью логики и связанности, страстью предприимчивости, изобилием, наконец, деятельности, направленной к познанию реальности и к преобразованию мира. Но более специфически женские аспекты встречаются также в его личности: интуитивный резонанс к существам и к вещам, чувство тайны и глубин, поэтическое предчувствие сверхреальности, скрытой под знаками и символами, непосредственная открытость языку мира, потребность встречи, если не смешения, с целостностью. Если Teйяр - завоеватель, как Золотая голова у Клоделя, он возможно еще больше - внимательный и послушный слушатель всех голосов; если он оживлен Animus'ом, он отдаёт свои предпочтения Anima.
Стечение обстоятельств ввело также в его существование женскую реальность. Если, в его ранней Юности, на него наложил отпечаток его отец, авторитет которого (немного старомодный) был непререкаем, на него ещё больше, кажется, оказала влияние его мать, особенно в плане религиозном: именно ей, говорит он, он обязан тому, что сразу же сосредоточил своё христианство на воплощении Любви, символизируемой Сердцем Христа. Любопытно также, как в течение жизни, проведенной очень часто в компании международных команд исследователей, Teйяр был одарён многочисленными женскими дружбами, как если бы существовало некое притяжение с его стороны по отношению к женщине: чувствительной к его привлекательности. Он признает, что получил много[1]. Никогда не потеряв ни своей свободы, ни своего сердца, он признаёт, что не избежал также некоторых затруднений[2]. Было хорошо без сомнения, что этот опыт имел место, чтобы его обогащать и вызывать его размышление.
Это - момент, чтобы перечислить тейяровские тексты, относящихся к сексуальности, и которые будут служить базой для нашего исследования:
- Вечно Женское, род поэмы в прозе, составленной в 1918 во время отдыха между боями и собранной в Рукописях времени войны, стр. 253-262.
- Любовь, три страницы в Духе земли (Человеческая энергия, том 6 Полного собрания сочинений, стр. 40-42) (1931).
- Эволюция целомудрия, дюжина страниц, еще неизданных, составленных в Пекине, в 1934.
- Сексуальное чувство, шесть страниц длинного исследования об условиях расцвета человека и озаглавленных Эскиз личной вселенной (1936) (ПСС, стр. 91-96).
- Любовь-энергия, параграф Феномена человека (1938-1940), стр. 293-298.
- Женское или Единящее, приложение к автобиографическому эссе Сердце материи (1950), неиздано.
- Разнообразные намеки: письма его кузине Маргарите-Марии во время войны 1914, изданные под названием Генезис мысли;
- Неизданные Тетради личных замечаний[3].
Но, под различными рубриками, надо теперь провести синтез этих источников.
[1] "Очевидно, что нельзя ожидать от меня что-либо иное, здесь, чем общую почесть, почти обожание, исходящее из недра моего существа, к тем, теплота и очарование которых прошли, капля за каплей, в кровь моих самых дорогих идей" (Женское или Единящее, в Сердце материи, неиздано). - В том же тексте, Teйяр говорит, что только к его "тридцатому году" произошло в нём открытие "женского", «столь велико было для меня очарование Безличного и Общего». Это было в течение его лет изучения теологии в Англии; очевидно, идет речь о рефлексивном открытии.
[2] «Я добровольно вступил (на путь девственности). Я шёл по нему так далеко, как это возможно. Я нашел там, разумеется, трудные моменты, я не чувствовал себя там никогда ни потерянным, ни пропавшим» (Эволюция целомудрия, неиздано).
[3] Несколько выдержек можно в книге Mgr DE SOLAGES, Teйяр де Шарден: свидетельство и исследование развития его мысли (Изд. Privat, 1967), стр. 220-223 (чистота).
С этим интереснейшим исследованием теперь можно ознакомиться по новому файлу! Спасибо Алексею Казакову за перевод!