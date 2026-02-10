Коломийцев - Пленник Книги
Я родился в 1930 году, через тринадцать лет после Октябрьской революции и за одиннадцать лет до начала Второй мировой войны на территории Советского Союза.
Родился я в селе Петривщина, тогда Федоровского района, а ныне - села Петропавловка Ростовской области. В семье было шесть братьев и одна сестра. Среди них я был предпоследним. Когда я был еще маленьким, наша семья переехала для жительства в Матвеево-Курган, по тем временам большую железнодорожную станцию, где и родился последний ребенок.
Отец мой, Иван Ананьевич Коломийцев, родился в 1894 году. Отцовская фамилия часто встречается в России и в Украине. Она имеет много вариантов: Коломойцев, Коломиец, Коломыец и т. п.
Есть предположение, что эта фамилия берет начало от названия города, либо российского - Коломны, либо украинского - Коломыи. Мать, Мария Трофимовна Роботай, родилась в 1895 году. Знаю, что она была из семьи запорожских казаков. По документам мои отец и мать писались русскими, но проследить корни национальности вряд ли возможно.
Ванкувер: Церковь «Слово благодати». - СПДФО Смоленский С. А., 2015. - 374 с.
ISBN 978-966-2640-12-0
Коломийцев - Пленник Книги - Содержание
Детство и отрочество. Вторая мировая война
Возврацение отца
Непредвиденный поворот
Прощай Таганрог!
Служба в армии
Воэврацение домой после службы в армии
Инструктивное письмо» старшим пресвитерам. Новое положение о церквах». Мое бегство из города Шахты
Обыск и отъезд из Луганской области. Служение на Кавказе и Закавказье
Арест и следствие. Обвинительное заключение, суд и приговор
Этап и лагерь. Письма из заключения
Свобода и долгожданная встреча. Возврат к служению
Бракосочетание дочери. Образование Братства независимых церквей ЕХБ
Мое служение в Братстве автономных церквей ЕХБ. Второй брак. Распад Советского Союза: испытание свободой
Эмиграция и жизнь в Америке. Служение в Северо-западном объединении славянских церквей ЕХБ и в Библейской церкви «Слово благодати». Завещание и благословение детям
