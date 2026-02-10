Я родился в 1930 году, через тринадцать лет после Октябрьской революции и за одиннадцать лет до начала Второй мировой войны на территории Советского Союза.

Родился я в селе Петривщина, тогда Федоровского района, а ныне - села Петропавловка Ростовской области. В семье было шесть братьев и одна сестра. Среди них я был предпоследним. Когда я был еще маленьким, наша семья переехала для жительства в Матвеево-Курган, по тем временам большую железнодорожную станцию, где и родился последний ребенок.

Отец мой, Иван Ананьевич Коломийцев, родился в 1894 году. Отцовская фамилия часто встречается в России и в Украине. Она имеет много вариантов: Коломойцев, Коломиец, Коломыец и т. п.

Есть предположение, что эта фамилия берет начало от названия города, либо российского - Коломны, либо украинского - Коломыи. Мать, Мария Трофимовна Роботай, родилась в 1895 году. Знаю, что она была из семьи запорожских казаков. По документам мои отец и мать писались русскими, но проследить корни национальности вряд ли возможно.

Коломийцев - Пленник Книги

Коломийцев - Пленник Книги - Содержание

Детство и отрочество. Вторая мировая война

Возврацение отца

Непредвиденный поворот

Прощай Таганрог!

Служба в армии

Воэврацение домой после службы в армии

Инструктивное письмо» старшим пресвитерам. Новое положение о церквах». Мое бегство из города Шахты

Обыск и отъезд из Луганской области. Служение на Кавказе и Закавказье

Арест и следствие. Обвинительное заключение, суд и приговор

Этап и лагерь. Письма из заключения

Свобода и долгожданная встреча. Возврат к служению

Бракосочетание дочери. Образование Братства независимых церквей ЕХБ

Мое служение в Братстве автономных церквей ЕХБ. Второй брак. Распад Советского Союза: испытание свободой

Эмиграция и жизнь в Америке. Служение в Северо-западном объединении славянских церквей ЕХБ и в Библейской церкви «Слово благодати». Завещание и благословение детям